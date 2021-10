Seidl en contra del balance de desempeño del WEC en la F1

La Fórmula 1 se encuentra actualmente en una fase de reorientación. Como en tantos otros ámbitos, la atención se centra actualmente en la sostenibilidad y la máxima división del deporte motor quiere ser neutra en emisiones de CO2 para 2030. Esto se conseguirá, entre otras cosas, mediante desarrollos técnicos como el nuevo motor que entrará en funcionamiento de 2025 o 2026.

Sin embargo, para muchos aficionados, el aspecto deportivo de la Fórmula 1 es igual de importante. Para acercar la parrilla y permitir más acción de carrera, se introducirán coches completamente nuevos en 2022 con la esperanza es que más equipos y más pilotos puedan competir por las victorias.

¿Pero será suficiente? En colaboración con la máxima categoría, Motorsport Network ha lanzado recientemente una amplia encuesta entre los aficionados para saber qué mueve a los espectadores y qué cambios les gustaría ver. El objetivo: que los aficionados puedan opinar sobre el futuro de su serie favorita.

Uno de los temas de la encuesta se refiere también a la competición deportiva y a la cuestión de si deben tomarse medidas adicionales para garantizar la emoción. En concreto, esto incluye el tema de un peso por tener éxito o un balance de rendimiento para tratar de igualar a los competidores.

En otras series de carreras este sistema forma parte de la vida cotidiana, pero en la Fórmula 1, la introducción de tales medidas sería un territorio completamente nuevo y, en opinión de muchos puristas, destruiría el ADN de la Fórmula 1. El jefe del equipo McLaren, Andreas Seidl, tampoco es partidario de alinear artificialmente los coches, algo que ya vivió cuando era parte del equipo Porsche en el Campeonato Mundial de Resistencia.

"Me he esforzado mucho en mi carrera para acabar por fin en un campeonato en el que no hay balance de rendimiento. Por eso estoy muy contento de cómo están las cosas ahora", dice Seidl, quien pasó por esas circunstancias en las luchas contra Toyota y Audi.

Sin embargo, el directivo de McLaren quiere saber exactamente lo que piensan los aficionados y cree que la encuesta tiene sentido. "Creo que es muy importante que la Fórmula 1 y los equipos escuchen las opiniones de los aficionados. Al fin y al cabo, no lo hacemos por sí mismo y para dar vueltas, sino que lo hacemos por nuestros fans", afirma.

El sistema de Balance de Desempeño se utiliza en diversas categorías, como en el WTCR, el WEC o la serie IMSA. La idea es ofrecer la mayor paridad técnica entre los competidores, aunque el resultado no siempre resulta el adecuado.