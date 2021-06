Pérez quiere hablar con los pilotos sobre el 'acuerdo de caballeros'

Los pilotos de la F1 tienen un acuerdo informal de no saltarse la fila de coches cuando están por empezar una vuelta rápida en la clasificación, pero ha habido muchos incidentes relacionados con ello en lo que va de año.

Varios pilotos realizaron adelantamientos en sus vueltas de salida durante la fase final de la clasificación para el Gran Premio de Azerbaiyán, así como han ido más lento para intentar conseguir la posición correcta en la pista para tomar un rebufo.

Pero "Checo" Pérez, que finalmente ganó la carrera de Bakú luego de salir desde la sexta posición de la parrilla, fue uno de los grandes perdedores en la Q3, al tener dificultades para conseguir una buena posición en pista. El mexicano lo achacó a un incumplimiento del acuerdo de caballeros entre los pilotos.

"Básicamente era que todos íbamos al mismo tiempo, y se creaban huecos, pero luego otra gente adelantaba, no respetando el acuerdo de caballeros", explicó Pérez.

"Eso complicó un poco las cosas. No dimos la vuelta cuando realmente contaba. Es tan simple como eso".

"Algunos pilotos pueden respetar ese (acuerdo). No todos".

Actualmente no hay ninguna norma oficial al respecto, y aunque Pérez dijo que sería "muy difícil" vigilar cómo actúan los pilotos, cree que vale la pena discutirlo en la próxima reunión de pilotos en Paul Ricard.

"El caos empieza realmente cuando la gente adelanta hacia el final de la vuelta, y sabemos que debemos mantener la posición e intentar crear un hueco", dijo Pérez.

"Es como un atasco. De repente, se pone cada vez peor. Ha sido así durante un par de años".

"Tal vez es algo que deberíamos discutir como pilotos y ser más sensatos al respecto, especialmente cuando se trata de la clasificación, que deberíamos ser más respetuosos y ser más conscientes de que esto puede crear dificultades para otras personas".

"Definitivamente vale la pena una discusión para ver cómo se siente todo el mundo al respecto".

"Hay algunos pilotos que sí lo respetan y en los que se puede confiar. Pero hay algunos en los que no se puede confiar".

"Así que creo que probablemente, es bueno volver a sacarlo a colación y discutirlo en conjunto, y ver si es algo que todos sentimos que debe suceder".

Uno de los pilotos que se enfrentó a las críticas en la primera parte de la temporada por romper el acuerdo de caballeros fue el novato Nikita Mazepin, piloto de Haas, que fue visto saltándose la fila de la clasificación en Bahréin.

Después de recibir una penalización en la parrilla de salida del GP de España, Mazepin dijo que el acuerdo "no funciona" y que las críticas que se escucharon en Bakú demostraron que había que discutirlo.

"La situación está muy clara para mí", dijo Mazepin.

"Pero en ese caso, sólo me gustaría dirigirme a todas las personas que me han criticado y pedirles que critiquen también a las personas (que rompieron el acuerdo en Bakú). Porque si las reglas son reglas, entonces deberían ser todas para los mismos pilotos".

"He visto a los mejores del deporte hacerlo hoy, como Lewis (Hamilton) y como 'Checo', y sí, no he visto que se discutiera mucho allí".

"No hay resentimientos. Pero, ya sabes, hay que elegir una ruta que nos gustaría seguir en la F1".

compartidos