Sergio Pérez revela "la clave" para el GP de Gran Bretaña en Silverstone

La F1 se enfrenta a un cronograma diferente para la décima ronda de la temporada que tendrá lugar en Silverstone, donde se verá el estreno de la carrera sprint.

Esta implementación llevó a que el viernes, en lugar de las dos prácticas habituales, solamente habrá un entrenamiento antes de tener que salir a disputar la sesión de clasificación que ordenará la parrilla para el evento sprint, con el cual se definirá el orden de inicio para el gran premio del domingo.

Para "Checo" Pérez, esto hace que comenzar bien la primera práctica y tomar velocidad pronto será fundamental para las aspiraciones del resto del fin de semana.

"Creo que será muy importante que cuando el coche salga del garaje tengas confianza con él. Y hay fines de semana en los que te sientes muy confiado enseguida y otros en los que te tomas más tiempo. Y si ese es el caso, puedes complicarte un poco", dijo el mexicano este jueves en Silverstone.

"Así que ya veremos qué tipo de fin de semana es. Creo que en términos de preparación, al menos para mí ha sido muy normal. Y sí, tratar de tomar velocidad en esa primera práctica será la clave", agregó.

Red Bull viene de ganar las últimas cinco carreras de la temporada, pero se espera que Mercedes pueda dar un paso adelante en el GP de Gran Bretaña y Pérez se prepara para una disputa cerrada.

"Creo que sí. Sí. Creo que va a estar… bueno, no me dejan decir malas palabras pero va a estar muy apretado", comentó.

Pérez viene de tener una difícil carrera hace dos semanas en el GP de Austria, donde cayó de tercero a décimo en el inicio tras un incidente con Lando Norris y luego sufrió dos sanciones por llevar fuera de pista a Charles Leclerc, lo que le hizo terminar sexto.

Repasando lo ocurrido en el Red Bull Ring, el piloto de Red Bull analizó: "Con Lando vi el hueco. Fui por él y no funcionó como esperaba, pero tenía que ir por ello, ya sabes. Habría cambiado mi carrera. En retrospectiva, si hubiera esperado más, probablemente podría haberlo atrapado más tarde. Así que el resultado habría sido mucho mejor. Pero siempre es más fácil saberlo después de la carrera".

En cuanto a lo ocurrido con Leclerc, quien hoy dijo que Pérez se disculpó, "Checo" explicó su visión sobre las dos maniobras con el piloto de Ferrari.

"Creo que me arrepiento del primer incidente con él en la curva 4, porque creo que estábamos demasiado calientes con todo, frenos, neumáticos. Así que debería haber evitado tocarme con él en ese primer incidente. Así que diré que probablemente fue justo recibir la penalización".

"Pero luego la segunda, no había mucho que pudiera hacer. Porque estaba empujando y perdí el coche en medio de la curva y al final la escapatoria terminaba ahí. Así que sí, fue una carrera muy mala por mi parte. Me he reseteado. Hay que tomar los aspectos positivos, que fue el ritmo en la clasificación. Y también el ritmo en la carrera con aire limpio. Así que espero que esta vez podamos tener un mejor fin de semana", finalizó.

Información adicional por Oleg Karpov

Galería: Las fotos del jueves de la Fórmula 1 en Silverstone

Haz clic en las flechas para pasar las imágenes

Max Verstappen, Red Bull Racing, y Sergio Pérez, Red Bull Racing 1 / 44 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Michael Masi, director de carrera de la FIA 2 / 44 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Mick Schumacher, Haas F1 3 / 44 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Mick Schumacher, Haas F1 4 / 44 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Mick Schumacher, Haas F1 5 / 44 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Mick Schumacher, Haas F1 y Komatsu Ayao, ingeniero jefe de carrera de Haas Chief 6 / 44 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Mick Schumacher, Haas F1, y Komatsu Ayao, ingeniero de Haas 7 / 44 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Nicholas Latifi, Williams 8 / 44 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Nikita Mazepin, Haas F1 9 / 44 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Nikita Mazepin, Haas F1 10 / 44 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Nikita Mazepin, Haas F1 11 / 44 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Nikita Mazepin, Haas F1 12 / 44 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Nikita Mazepin, Haas F1 13 / 44 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Un par de Ferrari Roma, uno es de Carlos Sainz Jr., Ferrari, y la primera generación del Honda NSX en Silverstone 14 / 44 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Valtteri Bottas, Mercedes 15 / 44 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Valtteri Bottas, Mercedes 16 / 44 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Valtteri Bottas, Mercedes 17 / 44 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Valtteri Bottas, Mercedes 18 / 44 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Yuki Tsunoda, AlphaTauri 19 / 44 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Yuki Tsunoda, AlphaTauri 20 / 44 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Yuki Tsunoda, AlphaTauri 21 / 44 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., Ferrari 22 / 44 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., Ferrari, en un Ferrari Roma 23 / 44 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari, en bici 24 / 44 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Chris Harris, presentador de TV, Paddy McGuinness y Freddie Flintoff 25 / 44 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Daniel Ricciardo, McLaren 26 / 44 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Daniel Ricciardo, McLaren 27 / 44 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Daniel Ricciardo, McLaren 28 / 44 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Daniel Ricciardo, McLaren 29 / 44 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Daniel Ricciardo, McLaren 30 / 44 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Daniel Ricciardo, McLaren 31 / 44 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Daniel Ricciardo, McLaren 32 / 44 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Detalle de un piano de Silverstone 33 / 44 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images El edificio del BRDC en Silverstone 34 / 44 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Fernando Alonso, Alpine F1 35 / 44 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Fernando Alonso, Alpine F1 36 / 44 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Fernando Alonso, Alpine F1 37 / 44 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Fernando Alonso, Alpine F1 walks the track 38 / 44 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Lando Norris, McLaren 39 / 44 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Lando Norris, McLaren 40 / 44 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes 41 / 44 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes 42 / 44 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes, con su perro Roscoe 43 / 44 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes, con su perro Roscoe 44 / 44 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images