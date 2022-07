Pérez probará "cosas" en Hungría para sentirse mejor con el Red Bull

Cargar reproductor de audio

Sergio Pérez comenzó en gran forma la temporada 2022 de Fórmula 1, su segundo año en Red Bull, logrando estar mucho más cerca de su compañero de equipo, Max Verstappen, e incluso superándolo en ocasiones.

El mexicano ha tenido como punto más alto de la primera mitad del año, hasta hoy, su victoria en el Gran Premio de Mónaco, y de momento suma seis podios, uno más que todo lo que consiguió el año pasado con la escudería de Milton Keynes.

Sin embargo, cinco de esos seis podios llegaron en las primeras ocho carreras del año, y en las siguientes cuatro rondas Pérez ha tenido problemas para igualar el ritmo de Verstappen y en ocasión del GP de Austria deslizó el que camino de desarrollo tomado por Red Bull ya no lo hacía sentir tan cómodo en el monoplaza.

Preguntado este jueves en el circuito de Hungaroring cómo sigue su proceso de adaptación para tratar de volver al nivel que tenía en la primera parte del campeonato, Pérez respondió: "Estamos trabajando en eso. Vamos a estar probando algunas cosas este fin de semana para ojalá tener el control de todo".

Cuando se le pidió si era posible que explicara exactamente dónde tiene puesto el foco, el piloto de Guadalajara se limitó a responder: "Son cosas técnicas muy específicas, así que no entraría en demasiados detalles".

Pérez tiene de un fin de semana difícil en Paul Ricard, y si bien insiste que hace algunas carreras se sentía más a gusto con el coche, se muestra confiado en recuperar la forma próximamente.

"Definitivamente he estado más a gusto con el coche, por ponerlo de esa manera, que en recientes fines de semana, pero no hay nada que se destaque realmente. Deberíamos poder resolverlo pronto y volver a la forma que tuve toda la temporada básicamente", comentó.

En cuanto al Gran Premio de Hungría, ha sido una cita esquiva para "Checo" en el pasado, ya que solamente terminó en los puntos en tres ocasiones en sus 11 participaciones previas, siendo un séptimo puesto su mejor resultado.

"No he tenido grandes carreras aquí. No tengo grandes recuerdos", admitió Pérez. "Obviamente los aficionados son geniales aquí desde que llegas al aeropuerto, en el hotel. Es una carrera muy agradable y también es la última antes del receso. Espero con ganas lograr un buen resultado y ojalá este domingo pueda ser mi mejor recuerdo del Gran Premio de Hungría", aseguró.

Información adicional por Luke Smith