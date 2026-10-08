El desafío sin precedentes que Singapur plantea a los pilotos de F1

El Gran Premio de Singapur de 2026 ya está aquí, y será un poco diferente a las 16 ediciones anteriores de esa carrera de Formula 1.

Por primera vez, el Marina Bay Street Circuit albergará un fin de semana sprint, pero también será diferente de otros fines de semana sprint por razones de programación. La única sesión de entrenamientos libres y la carrera sprint tendrán lugar por la tarde, mientras que ambas sesiones de clasificación y la carrera principal se celebrarán por la noche.

Por lo tanto, las condiciones en la FP1 no serán representativas del resto del fin de semana, salvo el sprint. Observando los últimos cuatro eventos de Singapur, la temperatura de la pista fue sistemáticamente entre 3C y 5C más baja el viernes por la noche en comparación con el viernes por la tarde, así que pilotos y equipos llegarán a la clasificación sprint sin datos relevantes.

"Va a ser un fin de semana muy complicado por ese motivo," dijo Charles Leclerc, de Ferrari.

"Tener una carrera sprint en un circuito urbano va a ser bastante duro para todos, no solo para nosotros los pilotos, sino también para todo el equipo, para configurar bien el coche, para asegurarnos de que estamos en la ventana de funcionamiento adecuada para los neumáticos, para el coche, y también para el nivel de compromiso que quieres poner cuando haces la vuelta en la [clasificación] sprint.

"Pero es un ejercicio que me gusta especialmente y una pista que me gusta mucho, de hecho una de mis favoritas de la temporada. Así que tengo ganas de afrontar este reto, pero va a ser muy complicado."

Charles Leclerc, Ferrari Photo by: Srinivasa Krishnan

"Eso me gusta mucho," coincidió Sergio Pérez, de Cadillac. "Añade un poco más de incertidumbre al fin de semana, un poco más de tensión. Y en un circuito urbano, en una carrera en la que es tan difícil ganar confianza y aumentar la velocidad, es bueno. El piloto puede marcar un poco la diferencia en este tipo de fines de semana."

Para marcar esa diferencia, la clave será acumular el mayor kilometraje posible en los entrenamientos libres, independientemente de las temperaturas potencialmente poco representativas.

"Lo más importante es simplemente encontrar de inmediato un buen equilibrio con el coche en la FP1. Eso probablemente ayudará mucho para el resto de tu fin de semana," comentó Max Verstappen, de Red Bull, con su compañero de equipo Isack Hadjar añadiendo: "No va a ser fácil.

"Me gusta en los circuitos urbanos el hecho de que vas acercándote al límite a lo largo de todas las sesiones de entrenamientos libres, así que va a ser un poco diferente, el enfoque del riesgo también va a ser un poco diferente, pero supongo que simplemente tienes que hacerlo."

Isack Hadjar, Red Bull Racing Photo by: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Los equipos aprovecharán al máximo los datos de años anteriores, como la evolución de la pista hacia la noche, para determinar cómo configurar el coche para la clasificación sprint.

Preguntado por cuánto habría que fiarse de las suposiciones, Pierre Gasly respondió: "Bastante. Sabemos que Singapur como pista ya es muy exigente, simplemente por la naturaleza de un circuito urbano, los baches. El fin de semana sprint lo va a hacer aún más, digamos, complicado en ese aspecto. Y será importante empezar y coger ritmo de inmediato.

"En general, con el coche que tenemos, sé que estamos en un lugar decente. Pero ¿confío en que tendremos el coche absolutamente clavado para todo el fin de semana? Probablemente no, pero hemos hecho todo el trabajo que hemos podido para estar en una buena posición."

El piloto de Alpine añadió: "Se trata principalmente de intentar trabajar con compensaciones del pasado y lo que hemos visto en el pasado, y aplicarlo a estos coches; algunas cosas se pueden aplicar y otras no. Intentaremos navegar por ello, nunca es un fin de semana sencillo."

Nico Hulkenberg, de Audi, compartió ese análisis. "Definitivamente va a ser más difícil, más desafiante encontrar el punto óptimo, y obviamente la práctica de una hora no es mucho," dijo el veterano. "Todos sabemos un poco, por la experiencia, los efectos de lo que ocurre con la diferencia de temperatura de la pista y menos sol, pero aun así deja algo de incertidumbre y algunas incógnitas ahí fuera."

Algunos pilotos creen que pueden prosperar en esas circunstancias inusuales, y Franco Colapinto incluso llegó a elogiar a Fernando Alonso. "Fernando es el mejor en eso. ¿Probablemente te gustaría una quali sprint directamente?" bromeó el argentino, sentado junto al bicampeón del mundo en la rueda de prensa del jueves, antes de agregar: "¡No! ¡Ni siquiera entrenamientos!"

Fernando Alonso, Aston Martin Racing, Esteban Ocon, Haas F1 Team, Franco Colapinto, Alpine Photo by: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Mientras tanto, en una difícil temporada 2026 para el aspirante al título del año pasado, Oscar Piastri se mostró algo más pesimista sobre sus propias perspectivas.

"Con el coche de este año nunca nos ha resultado tan fácil a ninguno de los dos, pero especialmente a mí, así que definitivamente va a poner las cosas a prueba," dijo el australiano sobre encontrar rápidamente una configuración decente con el MCL40.

"Pero será interesante ver cómo es, obviamente, para todos. Es un Singapur un poco diferente a lo normal; en un circuito urbano siempre intentas ir construyendo poco a poco, acercarte lentamente, mientras que este fin de semana no tenemos ese lujo. Así que en cierto modo será una buena prueba de fuego para Mónaco el año que viene [con una carrera sprint en el principado en 2027]. Debería ser divertido."

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