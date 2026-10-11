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Resultados
Fórmula 1 GP de Singapur

Los resultados completos del GP de Singapur de F1 2026

Este es el clasificador final de la carrera del domingo en el Gran Premio de Singapur que ganó Max Verstappen para Red Bull.

Federico Faturos
Federico Faturos
Editado:
Charles Leclerc, Ferrari, Max Verstappen, Red Bull Racing

Charles Leclerc, Ferrari, Max Verstappen, Red Bull Racing

Foto de: James Sutton / LAT Images via Getty Images

Max Verstappen ganó de manera dominante el Gran Premio de Singapur y completó un fin de semana perfecto después de quedarse también con las dos poles y la carrera sprint. El piloto de Red Bull lideró de principio a fin para conseguir su primera victoria en un gran premio en Marina Bay.

Charles Leclerc terminó segundo con Ferrari, a siete segundos del ganador, mientras que Kimi Antonelli completó el podio con Mercedes. El italiano llegará a Austin con posibilidades matemáticas de conquistar el campeonato.

Lando Norris y Oscar Piastri finalizaron cuarto y quinto, por delante de Lewis Hamilton. Liam Lawson fue el mejor del resto en la séptima posición, seguido de Nico Hulkenberg, George Russell e Isack Hadjar, que completó el top 10 después de largar desde el pitlane.

Franco Colapinto abandonó en la vuelta 32 por un aparente problema de transmisión en su Alpine, su segundo retiro por una falla durante el fin de semana. Sergio Pérez terminó 17º con Cadillac, a dos vueltas del ganador.

Fórmula 1 - GP de Singapur - Carrera

Todas las estadísticas
 
Cla Piloto # Vueltas Tiempo Intervalo Km/h Boxes Puntos Retirada Chasis Motor
1 Netherlands M. Verstappen Red Bull Racing 3 62

-

     1 25   Red Bull Red Bull
2 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 62

+7.335

7.335

 7.335   2 18   Ferrari Ferrari
3 Italy A. Antonelli Mercedes 12 62

+24.573

24.573

 17.238   2 15   Mercedes Mercedes
4 United Kingdom L. Norris McLaren 1 62

+40.506

40.506

 15.933   1 12   McLaren Mercedes
5 Australia O. Piastri McLaren 81 62

+49.644

49.644

 9.138   2 10   McLaren Mercedes
6 United Kingdom L. Hamilton Ferrari 44 62

+53.188

53.188

 3.544   1 8   Ferrari Ferrari
7 New Zealand L. Lawson RB 30 62

+1'21.666

1'21.666

 28.478   1 6   RB Red Bull
8 Germany N. Hulkenberg Audi 27 62

+1'23.386

1'23.386

 1.720   1 4   Audi Audi
9 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 62

+1'24.677

1'24.677

 1.291   1 2   Mercedes Mercedes
10 France I. Hadjar Red Bull Racing 6 62

+1'30.862

1'30.862

 6.185   1 1   Red Bull Red Bull
11 France P. Gasly Alpine 10 61

1 lap

     1     Alpine Mercedes
12 United Kingdom O. Bearman Haas F1 87 61

1 lap

     1     Haas Ferrari
13 France E. Ocon Haas F1 31 61

1 lap

     1     Haas Ferrari
14 Spain C. Sainz Williams 55 61

1 lap

     1     Williams Mercedes
15 United Kingdom A. Lindblad RB 41 61

1 lap

     1     RB Red Bull
16 Spain F. Alonso Aston Martin Racing 14 61

1 lap

     1     Aston Martin Honda
17 Mexico S. Pérez Cadillac 11 60

2 laps

     2     Cadillac Ferrari
dnf Thailand A. Albon Williams 23 59

3 laps

     3   Retirada Williams Mercedes
19 Finland V. Bottas Cadillac 77 59

3 laps

     1     Cadillac Ferrari
dnf Canada L. Stroll Aston Martin Racing 18 36

26 laps

     1   Retirada Aston Martin Honda
dnf Argentina F. Colapinto Alpine 43 29

33 laps

         Retirada Alpine Mercedes
dnf Brazil G. Bortoleto Audi 5 7

55 laps

         Retirada Audi Audi
Ver los resultados completos

Fórmula 1 - GP de Singapur - Mejoras vueltas en carrera

Todas las estadísticas
 
Cla Piloto # Chasis Motor Vuelta Tiempo Intervalo Neumáticos Km/h
1 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 41

1'35.202

   S 186.311
2 Italy A. Antonelli Mercedes 12 Mercedes Mercedes 43

+0.387

1'35.589

 0.387 S 185.556
3 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 44

+0.463

1'35.665

 0.076 S 185.409
4 France I. Hadjar Red Bull Racing 6 Red Bull Red Bull 42

+0.715

1'35.917

 0.252 S 184.922
5 Netherlands M. Verstappen Red Bull Racing 3 Red Bull Red Bull 44

+0.999

1'36.201

 0.284 M 184.376
6 United Kingdom L. Norris McLaren 1 McLaren Mercedes 42

+1.080

1'36.282

 0.081 M 184.221
7 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 41

+1.520

1'36.722

 0.440 S 183.383
8 United Kingdom L. Hamilton Ferrari 44 Ferrari Ferrari 28

+1.720

1'36.922

 0.200 S 183.004
9 Germany N. Hulkenberg Audi 27 Audi Audi 60

+1.853

1'37.055

 0.133 S 182.754
10 New Zealand L. Lawson RB 30 RB Red Bull 51

+1.991

1'37.193

 0.138 M 182.494
11 France P. Gasly Alpine 10 Alpine Mercedes 50

+2.188

1'37.390

 0.197 S 182.125
12 Thailand A. Albon Williams 23 Williams Mercedes 41

+2.234

1'37.436

 0.046 S 182.039
13 United Kingdom O. Bearman Haas F1 87 Haas Ferrari 37

+2.354

1'37.556

 0.120 M 181.815
14 Spain F. Alonso Aston Martin Racing 14 Aston Martin Honda 37

+2.830

1'38.032

 0.476 M 180.932
15 France E. Ocon Haas F1 31 Haas Ferrari 41

+2.927

1'38.129

 0.097 M 180.753
16 United Kingdom A. Lindblad RB 41 RB Red Bull 41

+2.952

1'38.154

 0.025 S 180.707
17 Spain C. Sainz Williams 55 Williams Mercedes 41

+3.124

1'38.326

 0.172 M 180.391
18 Mexico S. Pérez Cadillac 11 Cadillac Ferrari 43

+3.372

1'38.574

 0.248 S 179.937
19 Canada L. Stroll Aston Martin Racing 18 Aston Martin Honda 28

+3.935

1'39.137

 0.563 M 178.916
20 Argentina F. Colapinto Alpine 43 Alpine Mercedes 13

+4.063

1'39.265

 0.128 M 178.685
21 Finland V. Bottas Cadillac 77 Cadillac Ferrari 30

+4.969

1'40.171

 0.906 S 177.069
22 Brazil G. Bortoleto Audi 5 Audi Audi 6

+5.284

1'40.486

 0.315 M 176.514
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