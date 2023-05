Steiner: Los circuitos clásicos de F1 deben tomar el estilo de Miami

El GP de Miami ha subido el listón en términos de acción fuera de la pista, y se espera que el GP inaugural de Las Vegas de noviembre lleve las cosas a otro nivel.

Steiner afirma que, en la era moderna, los aficionados necesitan ver algo más que el Gran Premio en sí, especialmente en Estados Unidos, donde las expectativas de los asistentes a los grandes eventos son mayores.

"Creo que el espectáculo ha mejorado mucho con respecto a los viejos tiempos", afirma Steiner. "En los viejos tiempos, íbamos a las carreras. Hacíamos una carrera, la siguiente y nada más. Corríamos para el aficionado".

"Antes de la llegada de Liberty Media, este deporte no tenía éxito en Estados Unidos. Vine a EE.UU. y lo entendí mejor cuando me mudé aquí, porque antes no lo entendía".

"Pero hay que vivir aquí para entenderlo. La gente quiere entretenimiento constante, no quedarse sentada esperando tres horas hasta que vuelvan a salir los coches. Quieren algo que hacer, algo que consumir".

"Las otras cosas que están pasando, tienes conciertos, zonas de entretenimiento. Si vas con niños, quieres entretenerlos, no sentarte en una tribuna o en una colina".

"Intenta decirle a un niño de 12 años que ahora tenemos que esperar dos horas hasta que vuelvan los coches. Es bastante difícil".

Steiner citó el GP de Singapur como un buen ejemplo de evento que ha combinado con éxito la acción en pista con otras atracciones, como la música en vivo.

Sin embargo, subrayó que es importante que el gran premio siga siendo siempre el foco principal del fin de semana.

"Creo que la F1 está haciendo un muy buen trabajo en ese sentido", afirmó. "Han empezado a poner más entretenimiento al lado. Lo hacen en Singapur, en muchas de estas carreras".

"Creo que lo que han hecho muy bien, el deporte sigue siendo el punto central de todo. Es la carrera de F1, y tienes dos conciertos de alto nivel el viernes por la noche y el sábado por la noche".

"No es que esté el concierto y, de paso, el domingo, la carrera. Es todo lo contrario. Y creo que lo hacen muy bien. Y aquí (en Miami) lo subieron y lo subieron".

Y añadió: "Creo que hay muchas posibilidades de que lo que llamamos la carrera clásica, en la que vamos a correr y nada más, se ponga a la altura de esto. Ahora estamos en 2023, y la gente quiere más entretenimiento, quiere más".

"No quieren sólo ver una carrera de coches. Y creo que la F1 ha hecho un muy buen trabajo en los últimos cinco años para llevar esto al consumidor, que disfruten viniendo aquí, porque hay más que una carrera de F1, pero el punto central sigue siendo la carrera de F1".

"Siempre lo tienen presente, porque ese es el valor de este evento, la carrera de F1, no el concierto o el DJ. Es decir, añaden, y son muy importantes, pero no son el punto central".

Steiner, que mantiene estrechos vínculos con NASCAR y asistió a la reciente carrera de la Copa en el Circuito de las Américas, cree que la F1 ha aprendido la lección de hacer el paddock más accesible para los invitados.

"Creo que ambos están haciendo cosas muy parecidas", señaló. "Creo que NASCAR no puso tanto entretenimiento a nuestro alrededor como hacemos nosotros en este momento, están un poco por detrás de eso. Pero creo que lo que la F1 aprendió de NASCAR es a dar más acceso también a la gente".

"En el paddock hay mucha más gente que en los viejos tiempos, hay mucha más gente aquí con la posibilidad de que vengan socios, patrocinadores y cosas así, antes era mucho más difícil".

"Y NASCAR también lo hace, con el hot pass y todas esas cosas. Así que creo que eso es lo que han visto que se hace mejor".

