Steiner: La F1 no debe aumentar el tope de gastos por los grandes

El límite de gastos de 145 millones de dólares de la F1 se ha visto sometido a una mayor presión debido al aumento de la inflación y de los precios de la energía como consecuencia de la invasión rusa a Ucrania.

Los costos de traslados y electricidad casi se han triplicado en comparación con el año pasado, lo que, según el jefe del equipo Mercedes, Toto Wolff, ha costado a su equipo ocho millones de libras más.

Esto significa que los equipos más grandes de la F1 tienen un problema para cumplir con el límite de gastos, con presupuestos establecidos mucho antes de que comenzara la recesión económica, y Christian Horner, de Red Bull, incluso sugirió que hay equipos que tendrían que perderse carreras para evitar superar el límite actual.

El director de Haas, Steiner, cuyo equipo sigue trabajando para alcanzar el límite de presupuesto en lugar de tener que reducirlo, dice que el límite de gastos ya ha mejorado la competición de forma espectacular y cree que depende de los que más gastan para controlar su presupuesto.

"Se está mezclando, creo que como siempre he dicho a corto plazo no cambiará nada, pero a medio y largo plazo creo que se apretará aún más. Por lo tanto, no deberíamos cambiar ahora el tope presupuestario y subirlo, porque en realidad esto es bueno para las carreras en la parte media de la parrilla", dijo Steiner.

"Nunca se sabe quién es el mejor del resto. Y creo que si seguimos con el tope presupuestario, y con las reglas se acercará aún más a los grandes".

"Quiero decir que todos tenemos que conseguirlo. Yo no tengo trabajo si le digo a mi jefe que no llego al final de la temporada. Ese es mi trabajo. Tenemos que hacerlo, porque si no terminas la temporada, al año siguiente no recibes dinero".

Guenther Steiner, Team Principal, Haas F1 Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images

"Creo que hay nueve equipos que están muy contentos (si Red Bull tiene que perderse carreras) porque no reciben dinero el año que viene y podemos dividirlo. Seguro que Ferrari estará contento si no vienen a las últimas cuatro carreras".

"Creo que mi solución es hacerlo funcionar de una manera u otra, y creo que la mayoría de los directores de equipo tienen las mismas instrucciones".

Wolff y su colega de McLaren, Andreas Seidl, se encuentran entre los jefes de equipo que hacen campaña por una asignación temporal del límite presupuestario para compensar el aumento de los costos de transporte y de servicios públicos, manteniendo la integridad del límite actual a largo plazo, que es una solución que Steiner puede respaldar, ya que el transporte está organizado por la FOM.

"Simplemente tomamos el costo del transporte, yo diría que este año cuesta tres millones más que el año pasado, y subimos el tope de costos tal vez tres millones en los costos de transporte, porque eso también es fácil de vigilar porque todo lo hace la FOM", explicó.

"Así que no puedes decir 'Oh, he gastado más' porque la FOM te envía la factura. Todo es muy transparente".

"Y luego digamos que el año que viene, si el costo del transporte vuelve a bajar, es un precio por kilo. Es muy fácil de supervisar y controlar. Si vuelve a bajar, quitamos esos tres millones".