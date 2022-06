Steiner: Schumacher debe encontrar el equilibrio correcto

Cargar reproductor de audio

El alemán estuvo en el punto de mira en el fin de semana de Bakú tras su gran accidente en Mónaco, que se sumó a los incidentes anteriores en Yed y Miami.

Su fin de semana se vio comprometido por un problema técnico que le privó de girar en la primera práctica, y a partir de entonces fue recuperando terreno. Se clasificó 20° y último, a 1,1s de su compañero de equipo, Kevin Magnussen.

En la carrera terminó 14°, sólo por delante de Nicholas Latifi, que se vio perjudicado por una temprana penalización de Stop & Go. También quedó a 38 segundos de Yuki Tsunoda, que tuvo una larga parada en boxes por un problema en el alerón trasero.

Aunque se siente alentado por el hecho de que Schumacher haya tenido un fin de semana sin incidentes, Steiner subrayó que también tiene que encontrar algo de velocidad.

"Es una situación complicada para él y para el equipo", dijo Steiner a Motorsport.com.

"Este es un deporte de alto rendimiento, y ¿qué se necesita en un deporte de alto rendimiento? Rendimiento".

"Pero creo que hizo lo correcto, porque si hubiera vuelto a chocar aquí, no sería bueno, ¿sabes?"

"Prefiero que sea así a que vuelva a chocar, tratando de hacer algo que tal vez no existe".

Mick Schumacher, Haas F1 Team Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Schumacher admitió que no había tenido una carrera perfecta, sugiriendo que el tiempo perdido en los entrenamientos había comprometido su puesta a punto.

"No es genial, me duele un poco la espalda", dijo tras la bandera. "No es el fin de semana que esperábamos".

"Creo que a partir del sábado fue algo limpio, así que eso es bueno. Pero de todos modos, una vez que llegas al sábado, es un poco difícil juzgar si la puesta a punto es correcta o no".

"Sólo tuvimos un entrenamiento libre para hacerlo y, por desgracia, la puesta a punto no era la adecuada. Así que sí, luego nos quedamos con ella hasta la carrera".

Cuando Motorsport.com le pidió que explicara sus problemas con el coche, respondió: "Se sentía bastante subviraje en la mitad de la curva y sobreviraje en la salida, así que no es lo ideal. Así que estábamos usando mucho los neumáticos. Y creo que hasta el último stint no fue genial, pero luego el último stint se sintió bastante bien".

Después de una racha de tres carreras anteriores sin puntos, Steiner se sintió aún más frustrado cuando Magnussen se retiró con un fallo en el motor Ferrari cuando iba a terminar entre los 10 primeros.

"Fue algo en la unidad de potencia, el V6 o el turbo", dijo Steiner. "Nunca es bueno tener problemas. Habría sido octavo o noveno. El noveno era bastante seguro".

"Nuestro mayor problema fue que no podíamos pasar a (Esteban) Ocon en la recta, de lo contrario, el octavo era bastante seguro. Pero no sucedió, otra vez".