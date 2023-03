Stroll describe por lo que pasó tras su accidente en bicicleta

Cargar reproductor de audio

Tres días antes de los test de pretemporada de Bahréin, Aston Martin anunció que Stroll se perdería las pruebas tras sufrir lesiones durante un entrenamiento en Málaga el fin de semana anterior. Más tarde se supo que esas lesiones incluían fracturas en ambas muñecas, así como un dedo del pie roto.

Mientras que el piloto reserva Felipe Drugovich se hizo cargo de la parte de Stroll en el test, el canadiense fue operado por el reconocido cirujano de MotoGP, Xavier Mir, en una carrera contra el reloj para recuperarse a tiempo para el inicio de la temporada el pasado fin de semana.

A Stroll se le insertaron tornillos en la muñeca derecha y tras una sesión en el simulador el miércoles pasado recibió el visto bueno para participar en la carrera de Bahréin.

Aston Martin disfrutó de un salto de rendimiento con su nuevo AMR23 y el doloroso esfuerzo de Stroll dio sus frutos con un sexto puesto, mientras que su compañero de equipo, Fernando Alonso, subió al podio.

Después de revelar que los médicos pronosticaban que sólo estaría en condiciones para la tercera ronda en Australia, Stroll se sinceró sobre lo que llamó "las dos semanas más locas de mi vida", ya que sintió que su "mundo entero se desmoronaba delante de mí".

"Fueron las dos semanas más locas de mi vida", dijo Stroll al podcast F1 Nation.

"Me caí de la bici con mucha fuerza. Enseguida supe que tenía las dos muñecas destrozadas. Sólo me di cuenta de mi dedo del pie al final del día, porque estaba muy concentrado en mis muñecas".

"Todo mi mundo se desmoronaba delante de mí, porque ya pensaba que probablemente me perdería algunas carreras. Todos esos pensamientos pasan por tu cabeza y como un momento horrible, cuatro días antes de la prueba".

Stroll se mostró cauteloso ante los apretones de manos con su compañero de equipo (y finalista del podio) Fernando Alonso tras una dolorosa carrera hasta el sexto puesto en Bahréin. Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Stroll consideró que la ayuda del doctor Mir, que ha trabajado con numerosos pilotos lesionados de MotoGP, le daba la mejor oportunidad de hacer una improbable aparición en Bahréin.

"Me operó de la muñeca derecha y me enyesó la izquierda", reveló Stroll.

"Me dijo: 'Te vamos a inmovilizar de dos a cuatro semanas la muñeca izquierda, pero no sabemos cuánto va a tardar la derecha... esperando que (en) Bahréin empieces a tener algo de movimiento. Es posible que pueda conducir y luego el dedo del pie sólo va a llevar tiempo'".

Después de ver la prueba desde su habitación de hotel en Barcelona, Stroll dijo que no esperaba llegar a la carrera porque estaba "muy lejos de estar en condiciones de conducir".

Pero los rápidos progresos de principios de la semana pasada hicieron que sus posibilidades mejoraran y, cuando Mir le dio el visto bueno para viajar a Bahréin, una dolorosa sesión de simulador en Silverstone le confirmó que estaba en condiciones de pilotar.

"No creía que fuera a poder estar pronto en el coche. No podía moverme. Estaba muy lejos de estar en condiciones de conducir. Estaba con mi osteópata Henry 10 horas al día, haciendo rehabilitación", continuó.

"La semana pasada, hacia el lunes o el martes, empecé a sentir un poco más de movimiento. Estuve en el simulador el miércoles y me dolía muchísimo, pero me dije: 'Oye, para cuando llegue el viernes para la FP1, quizá pueda hacerlo'".

"(El médico dijo) que las muñecas están lo suficientemente sanas como para ir a competir. Así que me dije: OK, estoy jodido, voy a intentarlo".

"Conseguí subirme al coche el viernes. De todos modos, fue una gran experiencia de vida, da para una gran historia que contar en la cena"

Stroll estaba visiblemente luchando con el dolor el viernes después de salir del coche y dijo que sus muñecas le dificultaban ir a fondo.

"Sí, me dolían. El hecho de confiar en mis muñecas, como si me enganchara... no me da confianza para empujar el coche a fondo a 100% porque aún era difícil".

"Gracias a todo el equipo médico. El doctor Mir, mi osteópata, hubo tanta gente ayudándome".

