Lance Stroll, sin rodeos: "¿Que se aprende más en los malos momentos? ¡Tonterías!"

Aston Martin ha atravesado una racha difícil en las diez primeras carreras de la temporada 2026 de Fórmula 1: mientras que Fernando Alonso consiguió, gracias a unas circunstancias afortunadas, sumar al menos un punto para el campeonato en Mónaco, su compañero de equipo, Lance Stroll, sigue sin puntuar.

El canadiense ha sufrido siete abandonos y su mejor resultado lo consiguió en la carrera de casa, en Montreal, donde terminó en 15.ª posición. Sin embargo, al piloto de 27 años no le convence mucho la frase tan manida de que son precisamente los momentos difíciles los que más se aprende.

"A lo largo de los años he tenido algunos coches bastante malos. Puede que sorprenda, pero con eso no se aprende tanto", aclara Stroll antes del Gran Premio de Hungría. "Simplemente se corren las carreras con el material que tienes a tu disposición".

Lance Stroll va actualmente por detrás del resto del pelotón Foto: Getty Images Europe

"Si el paquete es lo suficientemente bueno como para ganar: genial", añade el piloto de Aston Martin. "Si tienes un paquete que está seis segundos por detrás del coche más rápido, pues así son las cosas; yo simplemente lo aguanto y sigo adelante".

Stroll sigue creyendo "en un futuro prometedor"

Sin embargo, no se puede hablar de un gran aprendizaje, sino más bien de lo contrario: "Ha habido momentos en los que rodaba con cuatro o cinco vueltas de retraso respecto al líder. Por supuesto, eso no es muy divertido, pero forma parte del juego".

"Algunos pilotos tienen buenos coches, otros no; así es la Fórmula 1", añade Stroll, que sigue creyendo en el potencial de Aston Martin. "Ya he dicho muchas veces en estas entrevistas que creo firmemente en un futuro prometedor para nuestro equipo".

"Es cierto que, de momento, aún no estamos donde queremos estar, pero eso no cambia mi confianza en el equipo ni en lo que podemos lograr", afirma el canadiense. Todas las esperanzas se centran ahora en el gran paquete de actualizaciones. ¿Qué espera Aston Martin de la actualización de Hungría?