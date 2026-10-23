Fórmula 1 GP de Estados Unidos

La tarjeta de debut de Antonelli se vende por casi un millón de dólares antes de coronarse

Una tarjeta de debut de Kimi Antonelli, única en su género, se ha vendido por 878.400 dólares en una subasta, convirtiéndose en la segunda tarjeta coleccionable de Fórmula 1 más cara jamás vendida.

Alex Harrington

Publicado: 23 oct 2026, 22:47

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Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Foto de: Mark Sutton / Formula 1 via Getty Images

Una tarjeta de debut de Kimi Antonelli, única en su género, se ha vendido por 878.400 dólares en una subasta, lo que la convierte en la segunda tarjeta de Fórmula 1 más cara jamás vendida, apenas unos días antes de que el piloto de Mercedes pudiera proclamarse campeón del mundo.

La tarjeta de la colección "2025 Topps Chrome F1 Chrome Autographs SuperFractor" numerada 1/1 y calificada como GEM MINT 10 por PSA, se vendió a través de Goldin tras 34 pujas, y la subasta se cerró el 17 de octubre.

Solo existe un ejemplar de esta tarjeta. Cuenta con el autógrafo de Antonelli en tinta azul y el acabado dorado "SuperFractor" de Topps, y Goldin la describió como el "Santo Grial" de su carrera en la Fórmula 1.

Según los datos de Card Ladder publicados por Sports Illustrated, solo una tarjeta de F1 se ha vendido por un precio superior: una Topps Chrome F1 SuperFractor 1/1 de Lewis Hamilton de 2020, calificada como PSA 7, que alcanzó los 900 000 dólares a través de Goldin en mayo de 2022. La tarjeta de Antonelli se quedó a solo 21 600 dólares de ese récord.

La venta fue la más importante de todas las tarjetas deportivas de esa semana y superó en más de cuatro veces el récord anterior de una tarjeta de Antonelli: una tarjeta de novato con parche de la serie Topps Dynasty que se vendió por 201.910 dólares, también a través de Goldin.

En la misma subasta de Goldin también se presentó una tarjeta "2025 Topps Chrome F1 Red Refractor" de Antonelli, numerada 5/5 y clasificada como PSA 9. La cuenta dedicada al coleccionismo de cromos "Strictly Turn One" informa de que se vendió por 128 100 dólares, tras haber cambiado de manos por 5 000 dólares en eBay en febrero.

El aumento de la demanda se produce cuando Antonelli se acerca al título de campeón en su segunda temporada. El italiano llega a Austin con una ventaja de 102 puntos sobre su compañero de Mercedes, George Russell, y puede hacerse con el título el domingo si gana y Russell termina fuera de los ocho primeros, con Lewis Hamilton fuera de los cuatro primeros.

A sus 20 años, se convertiría en el campeón del mundo más joven de la historia de la F1, superando el récord que estableció Sebastian Vettel en 2010.

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