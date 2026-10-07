Toto Wolff califica de "particularmente frustrante" la sanción para George Russell en Singapur

Toto Wolff ha confirmado que George Russell efectivamente recibirá una penalización de motor para el Gran Premio de Singapur de este fin de semana. Esto significa que el británico saldrá en la carrera del domingo desde el fondo de la parrilla, después de verse obligado a abandonar en la vuelta 50 del Gran Premio de Bahréin el último domingo.

Con su cuarta unidad de potencia de la temporada fallando al final de la carrera en Malasia, Russell afronta ahora una carrera complicada el domingo bajo las luces de Singapur. Y esto no podría llegar en peor momento, ya que su abandono lo separa aún más del líder del campeonato, Kimi Antonelli, en la clasificación.

A 84 puntos de su compañero de equipo, Russell prácticamente ha renunciado a sus opciones de título este año.

Después de lo que en general fue un fin de semana difícil para ambos coches en Malasia, Wolff está decidido a dejar atrás esta frustración y centrarse en maximizar las oportunidades que ofrece un fin de semana sprint.

George Russell, Mercedes Photo by: Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images

"George tiene el desafío añadido de una penalización de unidad de potencia, lo que significará salir desde el fondo de la parrilla el domingo, tras el fallo de motor en Malasia", dijo. "Eso es particularmente frustrante dada la forma en que pilotó el fin de semana pasado y el resultado por el que merecía estar luchando.

"Por desgracia, estas cosas forman parte del deporte y nuestro objetivo ahora es darle el mejor coche posible y las mejores oportunidades para remontar a través del pelotón. Tenemos que maximizar este último fin de semana Sprint del año, seguir aprendiendo y lograr el mejor resultado posible con ambos coches.

"Singapur será una prueba importante de nuestra comprensión y de nuestra resiliencia como equipo".

El Gran Premio de Singapur presenta un trazado urbano estrecho con muchas curvas cerradas y lentas. Junto con su baja adherencia y su superficie polvorienta, esto dificulta los adelantamientos. Si a eso se suman las exigencias físicas de otro circuito con altas temperaturas, Russell tiene por delante un fin de semana difícil.

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