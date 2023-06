Tsnuoda, furioso por una sanción "ridícula" en el GP de España

En la vuelta 56 de 66 previstas en el Gran Premio de España, Zhou, piloto de Alfa Romeo, utilizó el DRS para desafiar a Tsunoda por el noveno puesto por el exterior en la curva 1 a derechas.

Pero en la transición a la curva a la curva 2, Zhou pareció girar su coche a la izquierda para salirse por la escapatoria antes de volver al circuito epor detrás de Tsunoda.

Los comisarios de la FIA revisaron el incidente y dictaminaron que Zhou estaba delante en el vértice de la curva 1, por lo que tenía derecho a un margen de acción.

Tsunoda infringió el Código Deportivo Internacional, por lo que fue sancionado con cinco segundos de penalización y quedó relegado a la 12º posición, sin puntos. Por su parte, Zhou sumó dos puntos al ser noveno.

Preguntado por Motorsport.com sobre su reacción, Tsunoda dijo: "Fue una penalización ridícula y me parece muy injusto".

Recordando su versión de los hechos, Tsunoda consideró que Zhou había "fingido" quedarse sin espacio y que "sin duda" había espacio para que el Alfa Romeo siguiera en pista.

"Cuando vi que se acercaba (Zhou), le dejé lugar y me dio la impresión de que se había rendido. Se fue fuera y fingió que lo habían forzado a salir, pero no fue así. Sin duda, todavía había espacio fuera".

"Obviamente lo presioné, pero aún había espacio, así que no entiendo por qué hubo una sanción. Me parece muy injusto, muy duro".

Yuki Tsunoda, Scuderia AlphaTauri en el paddock Foto de: Jake Grant / Motorsport Images

Tsunoda dijo que no fue consciente de la penalización hasta que llegó a la meta y consideró que tanto el piloto como el equipo deberían haber podido ofrecer su defensa a la FIA antes de que se diera el veredicto final.

"Me acabo de enterar después de la bandera a cuadros, que estaba muy contento. Pero después de esa radio, estaba realmente decepcionado".

"Al mismo tiempo, (me sentí) un poco curioso... Es bueno tener un poco de discusión con la FIA porque dan cinco segundos sin discusión y la carrera ha terminado. Así que me parece injusto... (Me siento) agotado, desinflado".

Zhou, por el contrario, tuvo otra visión: "Fue muy sencillo. Iba por delante antes de frenar en la curva 1 y a mitad de la curva le estaba dejando mucho espacio. Entonces lo vi y no se detuvo".

"Intentó soltar los frenos, pero se sacó, así que tuve que evitarlo y utilizar la escapatoria, porque si no nos habríamos estrellado juntos".

"Después fue complicado porque tenía mucha basura en el neumático. Pero al final pude mantenerme detrás de él en la posición correcta y recuperar la posición".

