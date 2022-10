Tsunoda dice que cumplió "un sueño" al conducir un F1 en Suzuka

Cargar reproductor de audio

Tsunoda se perdió de competir en su gran premio de casa en su temporada de novato el año pasado debido a la cancelación de la carrera en medio de la pandemia de COVID-19, lo que significa que la primera práctica del viernes por la mañana marcó sus primeras vueltas en la pista de Suzuka desde que corrió en 2018 en la F4 Japonesa.

El piloto japonés fue el que más vueltas completó a través de las dos sesiones entrenamientos con un total de 43 giros a pesar de las condiciones traicioneras por el mal tiempo.

Aparte de una breve salida de pista a través de la grava en la curva Degner a mitad de la FP2, fue un día bastante rutinario para Tsunoda, que fue el 19° más rápido en la FP1 antes de mejorar al 14° por la tarde con un mejor tiempo a sólo tres segundos del ritmo establecido por George Russell.

Sobre la experiencia de salir a pista en Suzuka en un coche de F1 por primera vez, Tsunoda dijo: "Me sentí increíble, sin duda un sueño hecho realidad. Desde que salí del garaje para dar mi primera vuelta en la FP1, me sentí muy emocionado, especialmente cuando entré en la curva 2".

"Definitivamente lo he disfrutado, no sentí presión ni nada. Intenté no sentirme sobreexcitado, pero especialmente fuera del coche empecé a sentir más adrenalina, más energía (de los aficionados)".

Comentando las difíciles condiciones, añadió: "Era realmente importante pensar cuidadosamente en el momento de encontrar el punto dulce. En los momentos en los que la lluvia cesaba, era cuando se producían mis mejores tiempos, y a veces la lluvia volvía a aparecer en la siguiente vuelta.

Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT03 Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

"Pero no pensaba en los tiempos, todo el mundo correrá en las mismas condiciones en la clasificación, así que me centré en entender el coche y simplemente en acumular experiencia en Suzuka".

Se esperan condiciones de seco para el sábado, lo que significa que Tsunoda sólo tendrá una hora de rodaje en la FP3 antes de entrar en su primera sesión de clasificación de F1 en casa.

"Mañana quiero hacer lo mismo que hoy, y mi objetivo es llegar a la Q3", dijo. "No puedo predecir cómo irá la FP3, pero haré lo que sea capaz de hacer".

"Por supuesto, quería conducir en seco, pero no puedo cambiar el tiempo, y estoy contento de haber podido mantener la concentración en mojado".

Tsunoda fue el segundo piloto en salir a la pista al comienzo de la FP1 después de Kevin Magnussen, de Haas, y dijo que querer recompensar a los 38.000 aficionados que acudieron a la pista con el mal tiempo estaba en su mente cuando salió del pitlane.

"En comparación con los demás pilotos, no tengo experiencia en Suzuka ni en conducir delante de los aficionados de mi país", dijo. "Así que, aunque llovía bastante en ese momento, no pensaba en los tiempos, sólo quería ganar esa experiencia".

"Los espectadores habían estado esperando bajo la lluvia, y pensé que sería más fácil ver en el spray cuando había pocos coches en la pista. Fue una sensación similar a la que tuve cuando debuté en la F1".

"Me sorprendió mucho y me sentí agradecido por la cantidad de aficionados que acudieron bajo la lluvia".

