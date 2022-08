Tsunoda: futuro con AlphaTauri F1 depende de "temas de fondo"

Cargar reproductor de audio

El mercado de pilotos de la Fórmula 1 para 2023 se ha movido rápidamente durante las vacaciones de verano tras la confirmación del sorprendente cambio de Fernando Alonso a Aston Martin, la salida de Daniel Ricciardo de McLaren y la ampliación del contrato de Alex Albon con Williams.

AlphaTauri es uno de los pocos equipos con un asiento libre para el próximo año, pero el director del equipo, Franz Tost, indicó previamente que Tsunoda tenía una "buena oportunidad" de mantenerse con ellos.

Pero Tsunoda insinuó que había asuntos entre bastidores que debían aclararse antes de tomar una decisión definitiva sobre su futuro en AlphaTauri.

"Los dos queremos seguir el año que viene, pero las cosas que están sucediendo con temas de fondo, dependen de eso", dijo Tsunoda cuando Motorsport.com le preguntó por su futuro previo al arranque del Gran Premio de Bélgica.

"Todavía no sé cómo va todo. Pero por mi parte, me gustaría seguir en AlphaTauri. Para mí, no hay muchas razones para no quedarme aquí".

Tsunoda se unió a AlphaTauri al comienzo de la temporada 2021 y se le mantuvo para este año a pesar de una temporada complicada como novato, incluyendo una serie de incidentes y accidentes.

Aunque el piloto japonés solo ha puntuado en tres carreras en lo que va de año, parece haber dado un paso adelante en su rendimiento. Tsunoda se encuentra actualmente a cinco puntos de su compañero de equipo Pierre Gasly en la clasificación, y cree que estaría por delante en puntos si no fuera por los problemas de fiabilidad y la mala suerte.

Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT03

Honda desempeñó un papel importante en el apoyo al ascenso de Tsunoda en las categorías inferiores antes de su salida de la F1 a finales de 2021, aunque mantiene una asociación técnica tanto con Red Bull como con su equipo hermano AlphaTauri.

Preguntado por si había complicaciones en el aspecto comercial o relacionadas con la afiliación a Honda, Tsunoda respondió: "No puedo decir nada al respecto.

"Sé lo que va a provocar eso para el año que viene, el contrato. De momento, no puedo decir mucho.

"En cuanto a mí, lo que puedo hacer ahora es centrarme en mí mismo y conseguir resultados. Eso es lo que puedo hacer".

El futuro de Tsunoda ha sido supervisado por el asesor de Red Bull Helmut Marko, quien reveló en julio que el equipo había contratado a un psicólogo para ayudar al piloto de 22 años.

Tsunoda dijo que la impresión que le dio Marko es que "quiere mantenerme" para el próximo año, pero consideró que una respuesta rápida sobre su futuro le quitaría una distracción.

"Por supuesto que me gustaría tener una respuesta lo antes posible", dijo Tsunoda.

"Para ser honesto, [estoy] no teniendo una vida totalmente cómoda ahora mismo, porque un poco de presión, algo así.

"Así que sí, si tuviera esa información lo antes posible, me sentiría más seguro, y podría centrarme plenamente en mí mismo".