Tsunoda piensa puede ser el líder de AlphaTauri sobre De Vries

Tsunoda afronta su tercera temporada en la Fórmula 1 con la escudería italiana después de aprender a pilotar junto a Pierre Gasly.

Tras la marcha del francés a Alpine, Tsunoda estará acompañado por Nyck de Vries, que cuenta con un impresionante currículum en la Fórmula E, la Fórmula 2 y los coches deportivos, pero es un novato en la F1.

Aunque Tsunoda lleva dos años en el equipo, Helmut Marko, mentor de pilotos de Red Bull, sigue pensando que la experiencia de De Vries, de 27 años, que también ha trabajado en pruebas y simuladores para Mercedes, le convertirá en el líder natural de la escudería.

"Yuki es joven y no tiene esta experiencia y trayectoria, así que [Nyck] debería liderar el equipo", dijo Marko cuando De Vries fue anunciado como sustituto de Gasly.

"Veremos cómo va el año que viene, pero por la experiencia y la personalidad que tiene, debería ser el líder del equipo".

Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT03 Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Tsunoda consideró que también tendrá más responsabilidades como piloto más veterano de AlphaTauri y descartó que De Vries vaya a asumir automáticamente un papel de líder, señalando que quien sea el piloto más rápido acabará haciéndose cargo del equipo.

"Bueno, el más rápido va a liderar el equipo de todos modos", dijo Tsunoda cuando se le preguntó por su posición dentro de AlphaTauri con la llegada de De Vries.

"Así que no me importa, líder del equipo o no, sólo estoy centrado en mi trabajo, muchas cosas que aprender y mejorar.

"Obviamente, sigo siendo más responsable que este año, porque Pierre se va a marchar. Pero aún así, tengo mucha confianza en que puedo lograrlo. Volveré más fuerte".

La confianza de Tsunoda proviene de un final de 2022 más fuerte a pesar de un año difícil para AlphaTauri, que cayó hasta la novena posición por detrás de Haas.

"Creo que en general para esta temporada, siempre he progresado cada carrera bastante bien, y estoy bastante contento con la forma en que terminé este año", explicó el japonés de 22 años.

"Obviamente, todavía necesito mejorar mucho, sobre todo la regularidad, pero al menos tengo claro el objetivo para el año que viene.

"También un gran agradecimiento a Pierre. Los dos últimos años, sin él no podría haber progresado tanto y he aprendido muchas cosas de él. Le echaré de menos, pero ha sido un placer trabajar con él".