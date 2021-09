Tsunoda sorprendido por su renovación con AlphaTauri

La escuadra AlphaTauri, propiedad de Red Bull, anunció a principios de esta semana que mantendría la misma alineación de pilotos de Tsunoda y Pierre Gasly para 2022.

Sin embargo, tras una campaña de novato de Tsunoda que se ha visto empañada por varios descalabros, el joven piloto japonés era consciente del riesgo de que sus jefes perdieran la confianza en él.

En declaraciones previas al Gran Premio de Italia, Tsunoda dijo: "Para ser sincero, mi primera mitad de la temporada fue bastante inconsistente”.

"Por mi parte, me sorprendió un poco que me quedara para el año que viene. Así que primero quiero agradecer al equipo”.

Al preguntarle por qué le sorprendió la decisión de AlphaTauri, Tsunoda destacó el elevado número de errores que cometió a lo largo de la primera mitad de la temporada.

"No paraba de chocar y gastar, le costaba mucho dinero al equipo", dijo. "No tuve un buen final de la primera mitad de la temporada, especialmente en Hungría, cuando me fui al muro en la primera práctica libre y arruiné toda una sesión, casi dos sesiones”.

"Para Franz (Tost, jefe de equipo) y Helmut (Marko, asesor de Red Bull), se necesitan resultados más consistentes y más conducción, y también disciplina en cada una de las sesiones. No pude mejorar en la primera mitad de la temporada”.

Yuki Tsunoda, AlphaTauri, camina después de chocar en práctica. Photo by: Charles Coates / Motorsport Images

Tsunoda salió de su impresionante debut en Bahréin siendo aclamado por el director deportivo de la Fórmula 1, Ross Brawn, quien lo calificó como el mejor novato del campeonato en años.

Sin embargo, su reputación se vio afectada por una serie de incidentes entre los que destacan los errores cometidos en la clasificación de Imola y Paul Ricard.

Reflexionando sobre su enfoque de la temporada, Tsunoda admitió que su confianza se había resentido tras sus problemas de principios de campaña.

"No sabía lo que iba a pasar en la primera carrera de F1 y anduve a tope en casi todas las sesiones", dijo. "En ese momento, me sentía muy bien, y sentía que estaba conduciendo muy bien”.

"Creo que a partir de Imola, especialmente después de la calificación, perdí quizás un poco de confianza. Seguí cometiendo errores así que tuve que hacer un reinicio para construir la confianza”.

“No esperaba que eso fuera tan difícil en la Fórmula 1, porque incluso en las categorías inferiores, si tenía un gran golpe o me iba al muro, nunca perdía tanta confianza, así que ese era el problema principal. Por eso estoy construyendo y tratando de tener vueltas y sesiones consistentes”.

"Y también al principio de la temporada, las expectativas eran demasiado altas; por eso creo que la primera carrera fue bien. Pero después de eso, cada sesión y cada semana de carrera se volvían más confusas, y eso hizo que se volviera una espiral".