¿Qué hacen los pilotos de Fórmula 1 durante sus vacaciones?

Cargar reproductor de audio

La época de fines de semana llenos de competición, luchas y automovilismo encuentra un receso en el periodo estival europeo para recargar las pilas y encarar la segunda y definitiva parte del año con la máxima motivación posible. Por ello, los pilotos buscan maneras de evadirse en las semanas de vacaciones sin Fórmula 1, y mucho de ellos lo han compartido en sus redes sociales para que sus seguidores sepan cómo desconectan.

Uno de los que ha sido noticia en las últimas semanas por su cambio a Aston Martin para 2023 es Fernando Alonso, quien a pesar de decir que iba a pasar unos días en un barco en Grecia, se marchó a su museo para hacer unas tandas con un kart y mantener la forma física.

Sin embargo, el piloto español también tuvo tiempo para disfrutar con la que es su actual pareja, la periodista Andrea Schlager, en una playa remota de la que se desconoce la ubicación. Con un "hola veranito" compartió el buen momento por el que pasa tras cumplir 41 años, y Sergio Pérez le comentó el post destacando el tiempo al sol del asturiano: "¡Buen bronceado cabrón!"

Sin embargo, parece que Alonso no ha podido alejarse demasiado de las pistas y este fin de semana se dio una vuelta por el Red Bull Ring para presentar la cita de MotoGP en Austria invitado por el equipo Aprilia donde corren sus compatriotas Aleix Espargaró y Maverick Viñales.

Las vacaciones en lugares marítimos tampoco han faltado en otros miembros de la parrilla, como su aún compañero en Alpine, Esteban Ocon, al que se lo vio saltar desde una embarcación en aguas italianas.

Lo mismo sucedió con la dupla de Ferrari, Charles Leclerc y Carlos Sainz, que se fueron mar adentro para pasar algo de tiempo nadando y disfrutando en un barco. En el caso del monegasco, se marchó a Bonifacio, en la isla de Córcega, aunque pudo coincidir unos días después con su compañero, puesto que ambos se encontraban en las Islas Baleares, lugar habitual de descanso del español con su familia.

No fue el único piloto de Fórmula 1 que se paseó por el archipiélago, ya que George Russell se bronceó en Mallorca, tal y como hizo Mick Schumacher, aunque el alemán de Haas fue más prudente ya que llevaba puesto un gorro para no quemarse con el sol.

Daniel Ricciardo, por su parte, se mostró sonriente en una piscina y también cantando conduciendo en la carretera, relajándose durante un receso en el cual su nombre ha estado vinculado a un posible alejamiento de McLaren para 2023.

El que ha hecho un gran viaje es Lewis Hamilton, quien visitó diferentes lugares de África para, según explicó, conectar con sus raíces: "Estas dos últimas semanas han sido algunos de los mejores días de toda mi vida. No soy el mismo hombre que era antes de este viaje, toda la belleza, el amor y la paz que he experimentado me han transformado por completo. Ninguna cantidad de fotos podría capturar cómo me siento ahora y lo que estoy tratando de decir. Sólo sé que donde las palabras se quedan cortas, las emociones son profundas. Conecté con mis raíces y mi historia y ahora siento a mis ancestros conmigo con más fuerza que nunca. Namibia, Ruanda, Kenia y Tanzania, gracias"..

El que fuera su anterior compañero, Valtteri Bottas, tampoco se quedó descansando en casa, y compartió una de sus pasiones, la bicicleta, de la cual disfruta por Wyoming con su pareja, la ciclista profesional Tiffany Cromwell.

Algunos miembros más de la parrilla publicaron sus aventuras, como Lando Norris, que celebraba su aniversario con su novia, o como Alexander Albon, que optó por dejar el volante para practicar un deporte que está ganando adeptos en el paddock, el golf.

Uno que se tomó con humor las vacaciones fue Pierre Gasly, que en unas fotografías en Grecia bromeó sobre que ya le podían llamar Petros después de su estancia por tierras helenas.

Los pilotos de Red Bull Racing, Max Verstappen y Sergio Pérez, no realizaron posts sobre sus vacaciones sino que decidieron mostrarse entrenando de cara a lo que será la parte final de la temporada 2022, que sin dudas promete ser muy intensa.