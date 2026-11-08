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Vasseur achaca el bajón de Ferrari en Brasil a las presiones de los neumáticos

El director del equipo Ferrari quedó decepcionado con el resultado logrado por la Scuderia en Interlagos. El francés explica: "Tuvimos algunos problemas con los neumáticos durante la carrera, así que nos faltó algo y por eso no salió exactamente como queríamos".

Franco Nugnes

Publicado: 8 nov 2026, 21:55

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Fred Vasseur había apostado el sábado a que la Ferrari sería competitiva si el GP de Brasil se disputaba bajo la lluvia. El jefe de equipo del Cavallino se equivocó, porque Charles Leclerc terminó la carrera séptimo y Lewis Hamilton noveno, aunque los pilotos en la parrilla salieron con los intermedios porque la pista estaba mojada.

Asistimos a una salida espectacular del siete veces campeón del mundo (¡de vigésimo a noveno en una vuelta!), pero la arremetida duró muy poco, porque luego salieron a la luz los problemas del SF-26 también sobre mojado.

“Probablemente fue una cuestión de presión de los neumáticos" – explicó Vasseur – "hay un lado positivo y uno negativo como en cada elección: fue muy bien en la salida, pero algo menos durante el stint. No puedes hacer una primera vuelta así y luego no pagar alguna consecuencia. Tuvimos algunos problemas con los neumáticos durante la carrera, por lo que nos faltó algo y por eso no fue exactamente como queríamos. Sin duda podemos hacerlo mejor”.

Lewis Hamilton, Ferrari, Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Foto di: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images

Continuando con su análisis, Vasseur habló también de la carrera de Leclerc: “Fuimos demasiado irregulares durante casi toda la carrera. Debo decir que, cuando nos faltaba ritmo, fue más una cuestión de errores, porque el coche era muy difícil de conducir y la falta de prestaciones derivaba de eso”.

El directivo, con Sky Sport F1, dedica también unas palabras a Leclerc... “También es cierto que Charles era muy rápido al final de su stint con los blandos usados, ahora sabemos por qué, pero es una verdadera lástima porque probablemente había potencial. Pero nos resultó difícil juntar todo durante la carrera”.

¿Hay algo positivo que Ferrari pueda llevarse a casa tras este desplazamiento? “Las Vegas será una carrera extrema en términos de clima porque, como de costumbre, habrá solo cinco grados centígrados y eso significa que nos encontraremos en una situación opuesta a la que hemos vivido durante toda la temporada. Normalmente se intenta enfriar un poco los neumáticos, mientras que en este caso deberíamos calentarlos, por lo que es necesario trabajar totalmente al contrario”.

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