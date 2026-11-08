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Hamilton explica por qué desobedeció a Ferrari: “Me dijeron que las condiciones eran estables”

Hamilton por segunda vez no escucha la llamada del muro: "Había activado el overtake para adelantar a Lawson, pero en la curva 1 había un diluvio. Lo siento por el equipo". Solo se salva la excelente salida: saliendo 20.º era noveno en la primera vuelta.

Franco Nugnes

Publicado: 8 nov 2026, 20:54

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Lewis Hamilton es ya un elemento externo a Ferrari. Cuando se le da una orden por radio se toma la molestia de no acatarla, prefiriendo hacer lo que le parece. Ya había ocurrido en Singapur y, puntualmente, se repitió también en Interlagos.

El resultado fue que hizo un trompo y golpeó ligeramente las barreras en la vuelta de regreso, porque el muro había visto la lluvia que caía copiosamente y el siete veces campeón del mundo decidió desobedecer la orden, empeorando un resultado que ya era decepcionante al perder también dos posiciones...

“Sí, fue realmente frustrante. Porque, sinceramente, en esas condiciones de asfalto resbaladizo era más rápido que Lawson; le estaba recortando alrededor de un segundo por vuelta. Justo en la vuelta anterior me habían dicho que las condiciones se mantendrían estables. Así que pensé: ‘Ok, puedo continuar’. Pero justo antes de la entrada a boxes, me dieron la orden de entrar. Estaba justo detrás de Lawson y acababa de activar el overtake. Pensando que las condiciones se mantendrían sin cambios, me dije: ‘No, no paro en esta vuelta’. Estaba convencido de que podía seguir”.

“Luego, al llegar a la curva 1, encontré la pista completamente inundada. No había recibido esa información. Fue mala suerte. Después, solo intenté llevar el coche de vuelta a boxes. Por suerte no dejé el coche contra el muro. Lo siento por el equipo. Dicho esto, creo que el equipo hizo un gran trabajo durante todo el fin de semana, aunque no teníamos el ritmo que habríamos querido”.

Lewis Hamilton, Ferrari

Foto di: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

En cualquier caso, la sensación es que Hamilton no reconoce la autoridad del jefe de equipo, restando autoridad también al muro. Y, sin embargo, la carrera había empezado con una salida fantástica: saliendo desde el 20.º puesto en la parrilla eras noveno al final de la primera vuelta... “Sí, hice una gran salida, realmente excelente. Por desgracia, sin embargo, tuvimos problemas con los neumáticos; hoy nos costó mantenerlos en la ventana correcta de temperatura. Después de las primeras vueltas, los neumáticos traseros empezaron a venirse abajo y el coche comenzó a sufrir un sobreviraje realmente marcado. En consecuencia, no pudimos seguir progresando”.

¿Por qué Ferrari perdió competitividad tan rápidamente? ¿Fue una cuestión de temperatura? “Creo que sí, fue un problema relacionado con las temperaturas. Cuando suben o aumenta la presión... bueno, sucede esto. Nos costó durante todo el fin de semana, en términos de ritmo de carrera. Es una verdadera lástima. Solo una vez montados los neumáticos slick la situación mejoró ligeramente”.

Mientras la pista se secaba, pediste insistentemente adelantar el pit stop para pasar a los slick... “Estaba en dificultades con los neumáticos y la pista parecía encontrarse justo en la fase de transición. Pensé: si conseguimos montarlos antes y llevarlos a temperatura, podemos recuperar terreno. Al final los montamos; quizá con una vuelta de retraso respecto a lo que me habría gustado, pero en conjunto fue bien. Luego, sin embargo, se volvió dificilísimo adelantar...”.

Lewis Hamilton, Ferrari

Foto di: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

También hubo un duelo con Charles y esta vez os respetasteis... “Sí, hubo un momento en el que estábamos cerca el uno del otro y fue un bonito duelo”.

Mercedes ha ganado los dos títulos: ¿crees que Ferrari debe empezar a concentrarse por completo en 2027? “Bueno, tenemos que esforzarnos para defender el segundo puesto en el Campeonato de Constructores. Es un resultado importante para todas las personas que trabajan en la fábrica; de verdad se lo merecen. Así que tenemos que seguir apretando fuerte en las próximas carreras. Naturalmente, entre bastidores – y estaremos en la fábrica ya esta semana – empezaremos a trabajar en la dirección que debemos tomar para el próximo año”.

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