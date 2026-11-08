Fórmula 1 GP de Sao Paulo
Antonelli y Colapinto ante los comisarios por el incidente en los pits en Brasil
Andrea Kimi Antonelli y Franco Colapinto tendrán que comparecer ante los comisarios luego de lo sucedido en la salida de pits del italiano.
Luis Ramírez
Publicado: 8 nov 2026, 19:30
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Andrea Kimi Antonelli, Mercedes
Foto de: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images
El resultado final del Gran Premio de Brasil 2026 ha quedado bajo reserva tras la bandera a cuadros en el Autódromo José Carlos Pace. El campeón del mundo, Kimi Antonelli, fue citado a comparecer ante el cuerpo de comisarios de la FIA debido a una presunta salida peligrosa (unsafe release) en el carril de pits durante la carrera.
De acuerdo con el documento emitido por la FIA, Antonelli y un representante de Mercedes deben presentarse para aclarar lo sucedido.
La investigación se centra en una posible infracción al Artículo B1.6.2a del Reglamento Deportivo de la F1, referente a las condiciones de seguridad en las maniobras dentro del pitlane. En la última detención en los boxes, cuando el integrante de las flechas de plata se detuvo para colocar gomas intermedias, su salida se produjo justo al momento en que el argentino Franco Colapinto transitaba por el carril de pits, esto en búsqueda de llegar a su cambio de gomas.
En el reglamento se estipula que los coches que salen de su parada deben esperar a que el coche que circula sobre el carril rápido de los pits pase, por lo que la sanción podría car sobre Antonelli.
Franco Colapinto y un integrante del equipo Alpine también han sido citados para dar su versión de los hechos. El integrante del equipo francés finalizó en la posición 13.
De confirmarse una sanción de tiempo para el piloto italiano, habría que sumar tiempo al resultado de Antonelli, aproximadamente entre 5 a 10 segundos. Dado que terminó con una ventaja de 20 segundos sobre Oscar Piastri no habría cambio en la posición.
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