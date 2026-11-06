Fórmula 1 GP de Sao Paulo

Vasseur, sobre las conversaciones internas en Ferrari: "Fallamos, así que tenemos que reaccionar"

Fred Vasseur mantuvo conversaciones conjuntas con Lewis Hamilton y Charles Leclerc mientras Ferrari busca evitar que las peleas en pista entre sus dos pilotos estrella se salgan de control

Filip Cleeren

Publicado: 6 nov 2026, 21:34

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El jefe de Ferrari en la F1, Fred Vasseur, insiste en que aclaró las cosas con Charles Leclerc y Lewis Hamilton después de su muy mediático incidente en el Gran Premio de México de la semana pasada.

En la cita de Ciudad de México, Hamilton y Leclerc se salieron de pista en la primera vuelta mientras peleaban por el liderato, con Hamilton perdiendo una posición con su compañero y con Max Verstappen, mientras que Leclerc fue penalizado y finalmente también cedió el liderato al piloto de Red Bull.

Verstappen terminó ganando la carrera, con Hamilton segundo y Leclerc fuera del podio en la cuarta posición, después de que la tensión de la primera vuelta privara al equipo de una posible tercera victoria de la temporada. Hamilton se mostró particularmente furioso por la forma en que Leclerc lo atacó, y presionó para que los comisarios le impusieran a su compañero de equipo una sanción mayor por recortar la pista.

El siete veces campeón del mundo exigió conversaciones serias con Leclerc y Vasseur sobre la dureza con la que su compañero de equipo estaba corriendo contra él, mientras que Vasseur estaba frustrado por lo que consideró una falta de respeto hacia los 2.000 empleados de Maranello que intentan darles a ambos pilotos un coche ganador.

Esas conversaciones tuvieron lugar desde entonces el jueves por la noche en São Paulo y, al hablar con los medios por primera vez desde el pasado fin de semana, Vasseur fue tajante al afirmar que el mensaje para sus dos pilotos fue fuerte y claro. Ferrari debe estar siempre primero.

"Las directrices son siempre las mismas. Son dos competidores con espíritu de lucha, por supuesto, pero necesitan respetarse entre ellos", dijo Vasseur. "Pero principalmente y ante todo, necesitan respetar la marca, el equipo, la gente que trabaja en la sede, la gente que trabaja en la pista. Creo que estamos poniendo mucho esfuerzo en esto y el mensaje fue claro y seguirá siendo claro".

Lewis Hamilton, Ferrari

Photo by: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images

El jueves, Hamilton dijo que estaba de acuerdo con las sugerencias de que Leclerc corría contra él con más dureza que contra otros pilotos, pero su jefe de equipo apuntó al agresivo adelantamiento de Leclerc sobre Verstappen en Austin para restar fuerza a esas afirmaciones.

"Dijo que probablemente estaba peleando un poco más duro con él que con algunos otros, pero si miras lo que hizo Charles en Austin en el primer sector, todos dijeron que fue mágico", dijo Vasseur. "La línea entre ambas cosas es fina. Pero no chocó contra el otro coche".

El francés agregó: "Por supuesto, en esta situación fallamos colectivamente porque éramos primero y segundo y al final no ganamos la carrera. Eso significa que está claro que fallamos y tenemos que reaccionar.

"Pero la conclusión de la reunión de ayer por la noche fue clara: fue un recordatorio claro de que Ferrari está primero, está primero para la marca, para los empleados, para los Tifosi, y esto tenemos que tenerlo presente".

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