Verstappen admite que tras el viernes en Abu Dhabi deben ser más rápidos

Max Verstappen se siente pesimista sobre sus posibilidades en el Gran Premio de Abu Dabi, ya que Red Bull no tiene el ritmo de McLaren en el duelo por el título de Fórmula 1 de 2025.

El cuatro veces campeón del mundo terminó segundo por detrás del líder del campeonato McLaren , Lando Norris, tanto en la FP1 (+0.008s) como en la FP2 (+0.363s) el viernes en el Circuito de Yas Marina.

Se produce durante el final de temporada, donde Norris sólo necesita un podio para reclamar un título inaugural, ya que está 12 puntos por delante de Verstappen y 16 por encima de su compañero de equipo Oscar Piastri.

"Estaba bastante contento con el coche, sólo necesitamos ser probablemente un poco más rápidos", dijo Verstappen, que ha ganado los últimos cuatro campeonatos para Red Bull.

"Todavía no es lo suficientemente rápido, pero creo que en general hemos estado, para nosotros, en una ventana decente por aquí".

Verstappen añadió que "hay una lucha constante" con el pilotaje de su monoplaza y que "tanto a una vuelta como en tanda larga tiene que mejorar".

Max Verstappen, Red Bull Racing Foto de: Clive Mason / Getty Images

"Parece que es una brecha decente que tenemos que cerrar", añadió el holandés. "Pero por nuestra parte, sólo vamos a tratar de poner el mejor coche hacia adelante y sí, vamos a ver cuánto podemos encontrar durante la noche".

Las luchas fueron peores en el RB21 hermano, ya que terminó 15º en la FP1 con Arvid Lindblad al volante antes de que Yuki Tsunoda, en su último fin de semana para Red Bull, volviera para la segunda sesión de entrenamientos para ser 17º.

Así, Helmut Marko, asesor de deportes de motor de Red Bull, coincidió con Verstappen al afirmar que ni la tanda larga ni el ritmo a una vuelta fueron "satisfactorios" antes de añadir que "estamos perdiendo más tiempo en el sector tres".

"El coche tiene una clara tendencia al subviraje, algo que a Max realmente no le gusta", dijo Marko. "En tanda larga también fuimos más fuertes en la primera práctica - esta vez, estamos claramente... bueno, no claramente, pero estamos detrás de Lando".

Marko sí dijo que Verstappen está por delante de Piastri, que se saltó la FP1 antes de terminar 11º en la segunda práctica, pero eso no ayuda realmente a sus posibilidades de título dado que Norris es el hombre a batir.

El vigente campeón también necesita ayuda de otras partes, pero Marko no confía en que Mercedes o Ferrari sean "lo suficientemente rápidos" para batir a Norris, teniendo en cuenta que ninguno de los dos fue una amenaza en los entrenamientos del viernes.

Max Verstappen, Red Bull Racing, Helmut Marko, Red Bull Racing Foto: Mark Thompson / Getty Images

Eso significa que es probable que tenga que haber un fallo operativo o estratégico por parte de Norris para darle el campeonato a Verstappen, pero Marko reconoce que "no podemos confiar tres veces en los errores".

Esto se produce después de que Verstappen ganara el GP de Catar del pasado fin de semana gracias a un error de McLaren, que no entró en boxes bajo el coche de seguridad perdiendo un probable 1-3 final.

La metedura de pata se sumó a otros muchos errores en la segunda mitad del año, como el accidente de Piastri en Bakú o la doble descalificación de Las Vegas por desgaste excesivo de la plancha.

Eso, sumado a las mejoras de Red Bull para la ronda 16 en Monza, ha ayudado a Verstappen a remontar una desventaja que antes era de 104 puntos tras haber ganado cinco de los últimos ocho grandes premios.

Así que, pase lo que pase este fin de semana, Marko sigue animado por el esfuerzo que Red Bull ha mostrado para salvar algo de esta temporada después de que McLaren dominara los primeros 15 fines de semana.

"Creo que hemos hecho una excelente remontada", dijo Marko a Sky Sports Alemania. "Hemos ampliado nuestra ventana de trabajo, y cuando el momento es el adecuado, Max ha sido capaz de atacar.

"Pero hay dos McLaren y sólo un coche que puede correr delante. En general, sin embargo, esta persecución ha motivado inmensamente a todo el equipo. Creo que también ha sido inesperada para todo el mundo de la Fórmula 1. Eso hace que ahora sea aún más emocionante".

Con información de Ronald Vording