McLaren explica su estrategia fallida en el GP de Qatar de F1

El director del equipo McLaren, Andrea Stella, afirma que su escudería "no esperaba" que todos los demás entraran en boxes durante un coche de seguridad temprano, lo que les hizo perder una victoria casi segura en el Gran Premio de Qatar a manos de Max Verstappen y Red Bull, dándole al neerlandés una oportunidad para mantener vivas sus opciones de lograr un quinto título mundial de Fórmula 1.

El piloto de McLaren que salía desde la pole, Oscar Piastri, lideraba la carrera por delante de Verstappen y Lando Norris cuando una colisión entre Nico Hulkenberg y Pierre Gasly provocó un coche de seguridad temprano.

Eso le dio al pelotón la oportunidad de parar en la vuelta 7 y, con ello, la posibilidad de llegar hasta el final con una sola parada más, dado que Pirelli había impuesto un máximo de 25 vueltas por stint debido a preocupaciones por pinchazos en la carrera prevista a 57 giros.

Pero mientras Verstappen y casi toda la fila de autos detrás de él entraron en boxes, tanto Piastri como Norris siguieron en pista, regalándole al piloto de Red Bull una parada de alrededor de 26 segundos al costo de solo una posición en la pista, ya que Verstappen tomó la resalida en tercer lugar.

McLaren demostró ser más rápido que Verstappen, pero no lo suficiente como para deshacer su error estratégico, y Verstappen se encaminó cómodamente hacia su 70ª victoria en un gran premio. Piastri fue segundo mientras que Norris solo pudo ser cuarto, lo que significa que ahora llegará a Abu Dhabi con solo 12 puntos de ventaja sobre Verstappen.

Lando Norris, McLaren, Max Verstappen, Red Bull Racing Photo by: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Explicando la decisión de no parar bajo coche de seguridad, Stella dijo a Sky Sports F1: "No esperábamos que todos los demás pararan. Obviamente, si todos los que vienen detrás entran en boxes, entonces parar se convierte definitivamente en lo correcto.

"Cuando eres el coche líder, no sabes exactamente qué van a hacer los demás. Podría haber habido una pérdida para Lando en caso de parar a los dos autos con un doble pit stop. Pero, en esencia, la razón principal estaba relacionada con no esperar que todos los demás pararan. Así que fue una decisión, pero de hecho no fue la decisión correcta.

"Definitivamente no es el resultado que queríamos y es algo que debemos revisar. Como siempre, aprenderemos de la carrera y seremos más fuertes para el próximo evento, que obviamente ahora se vuelve decisivo y aún más importante."

Piastri y Norris aún podrían haber rescatado la carrera gracias al ritmo superior de McLaren, o en caso de otro coche de seguridad, pero Stella afirma que la degradación excesiva de los neumáticos significó que la ventaja de Verstappen nunca estuvo realmente en peligro.

"Cualquier otro coche de seguridad nos habría puesto en una posición muy fuerte. Esa es la flexibilidad a la que Will [Joseph, el ingeniero de carrera de Norris] se refería", añadió Stella. "Para todos los demás que pararon en la vuelta 7, su estrategia era prácticamente obligada: 7-32-57, pero de hecho funcionó muy bien para todos.

"Pensábamos que el ritmo del coche también nos permitiría abrir una brecha suficiente, pero hubo una degradación mucho más alta y, por lo tanto, no pudimos aprovechar completamente el ritmo del coche."