VIDEO: El choque entre Gasly y Hulkenberg que cambió el campeonato de F1 en Qatar

La F1 parecía encaminada en la previa a una carrera aparentemente aburrida en el Gran Premio de Qatar, pese a las dos paradas obligatorias en los boxes, debido a la dificultad para realizar adelantamientos en el trazado del Circuito Internacional de Lusail.

Sin embargo, Nico Hulkenberg y Pierre Gasly se encargaron de cambiar el desarrollo de la competencia, y en del campeonato en consecuencia, cuando chocaron en la séptima vuelta.

El incidente sucedió cuando el piloto alemán intentó adelantar al francés por el exterior en la curva 2 y ambos hicieron contacto, lo que provocó un trompo de Hulkenberg que terminó en la grava antes de detenerse y abandonar.

Hulkenberg había comenzado la carrera desde la 11° posición en la parrilla con gomas blandas y estaba rodando décimo en el momento del accidente al ataque contra Gasly, quien pudo seguir en competencia pese a tener daños en el coche.

La carrera tuvo que ser neutralizada inmediatamente con el coche de seguridad, lo que abrió a los equipos la chance de llamar a sus pilotos a los pits para el primer cambio de neumáticos, algo que hicieron todos menos McLaren con Oscar Piastri, el líder, y Lando Norris, que era tercero antes del choque tras perder el segundo lugar con Max Verstappen en la salida.

"Esto ha salido horriblemente mal para McLaren. Los de atrás han parado y ellos no", dijo el ex piloto de Fórmula 1 y comentarista de Sky Sports F1 Martin Brundle. Más tarde añadió: "Sigan atentos a esta carrera, todos. ¡Me da la sensación de que McLaren ha dejado pasar una oportunidad!"

Los pilotos estaban limitados a un máximo de 25 vueltas con un mismo juego de neumáticos durante el Gran Premio de Qatar.

"Deberíamos haberlo seguido, ¿no? Si sabíamos que el coche de adelante se quedaba fuera", preguntó Norris a su ingeniero de carrera Will Joseph, quien explicó: "Han perdido toda flexibilidad para el resto de la carrera", en referencia a Red Bull con Verstappen.

Sin embago, el tiempo le dio la razón a la escudería de Milton Keynes, ya que Verstappen se llevó la victoria por delante de Piastri y Norris solo pudo ser cuarto en la carrera, lo que dejó el escenario listo para que el campeonato de defina en Abu Dhabi el próximo domingo con los tres pilotos encerrados en 16 puntos.

VIDEO: Así fue el choque entre Gasly y Hulkenberg en el GP de Qatar