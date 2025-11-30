Así está el campeonato entre Norris, Verstappen y Piastri para el GP de Abu Dhabi

La victoria de Max Verstappen en el Gran Premio de Qatar, en un escenario completamente alterado por el coche de seguridad y la mala elección estratégica de McLaren, lleva la definición del campeonato 2025 hasta el final.

Con 12 puntos de ventaja sobre el vigente cuádruple campeón del mundo, Lando Norris sigue siendo el mejor ubicado, pero ve crecer la amenaza, mientras que Oscar Piastri está a 16 unidades y probablemente deberá esperar circunstancias muy favorables.

En constructores, la ventaja sigue del lado de Mercedes en la lucha por el segundo puesto, pero Red Bull vuelve a sumar muchos puntos. Ferrari ya no está en la pelea por ese lugar de escolta detrás de McLaren.

Campeonato de pilotos

Campeonato de constructores

Pos Equipos Puntos 1 McLaren 800 27 51 33 40 37 58 33 40 43 12 43 43 56 43 25 33 6 27 28 35 43 - 44 - 2 Mercedes 459 27 30 18 18 18 30 6 - 12 40 10 1 10 16 12 12 30 35 16 14 43 33 28 - 3 Red Bull Racing 426 18 18 25 10 18 16 26 12 1 18 - 10 20 2 20 25 33 18 41 15 20 25 35 - 4 Ferrari 382 5 12 18 22 21 16 20 28 23 18 27 12 26 12 - 20 6 12 36 22 6 16 4 - 5 Williams 137 10 7 2 - 6 12 14 3 - 1 - 4 11 - 10 6 15 1 9 - - 10 16 - 6 RB 92 - 3 4 - 1 - 2 12 6 - 8 - 5 4 15 1 11 - - - 10 8 2 - 7 Aston Martin Racing 80 8 2 - - - 4 - - 2 6 6 8 - 16 10 - - 6 1 - 3 - 8 - 8 Haas F1 Team 73 - 14 1 5 - - - 6 - 2 1 - 6 - 9 - - 2 2 14 8 3 - - 9 Sauber F1 Team 68 6 - - - - - - - 10 4 6 15 2 8 - 4 - - 4 1 2 6 - - 10 Alpine 22 - - - 6 - 1 - - 4 - - 8 1 - - - - - - - 2 - - -