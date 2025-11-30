Todos los campeonatos

Así está el campeonato entre Norris, Verstappen y Piastri para el GP de Abu Dhabi

Esta es la situación completa del campeonato mundial de Fórmula 1 después de la victoria de Max Verstappen (Red Bull) en el Gran Premio de Qatar.

Basile Davoine
Editado:
Lando Norris, McLaren, Max Verstappen, Red Bull Racing, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

La victoria de Max Verstappen en el Gran Premio de Qatar, en un escenario completamente alterado por el coche de seguridad y la mala elección estratégica de McLaren, lleva la definición del campeonato 2025 hasta el final.

Con 12 puntos de ventaja sobre el vigente cuádruple campeón del mundo, Lando Norris sigue siendo el mejor ubicado, pero ve crecer la amenaza, mientras que Oscar Piastri está a 16 unidades y probablemente deberá esperar circunstancias muy favorables.

En constructores, la ventaja sigue del lado de Mercedes en la lucha por el segundo puesto, pero Red Bull vuelve a sumar muchos puntos. Ferrari ya no está en la pelea por ese lugar de escolta detrás de McLaren.

También lee:

Campeonato de pilotos

Pos Piloto Puntos Australia China Japan Bahrain Saudi Arabia United States Italy Monaco Spain Canada Austria United Kingdom Belgium Hungary Netherlands Italy Azerbaijan Singapore United States Mexico Brazil United States Qatar United Arab Emirates
1 United KingdomL. NorrisMcLaren F1 408 25/1 19 18/2 15/3 12/4 26 18/2 25/1 18/2 - 25/1 25/1 24 25/1 - 18/2 6/7 15/3 18 25/1 33 - 18 -
2 NetherlandsM. VerstappenRed Bull Racing 396 18/2 18 25/1 8/6 18/2 12 25/1 12/4 1/10 18/2 - 10/5 20 2/9 18/2 25/1 25/1 18/2 33 15/3 20 25/1 30 -
3 AustraliaO. PiastriMcLaren F1 392 2/9 32 15/3 25/1 25/1 32 15/3 15/3 25/1 12/4 18/2 18/2 32 18/2 25/1 15/3 - 12/4 10 10/5 10 - 26 -
4 United KingdomG. RussellMercedes 309 15/3 20 10/5 18/2 10/5 20 6/7 - 12/4 25/1 10/5 1/10 10 15/3 12/4 10/5 18/2 25/1 15 6/7 18 18/2 15 -
5 MonacoC. LeclercFerrari 230 4/8 4 12/4 12/4 15/3 6 8/6 18/2 15/3 10/5 15/3 - 20 12/4 - 12/4 2/9 8/6 19 18/2 4 12/4 4 -
6 United KingdomL. HamiltonFerrari 152 1/10 8 6/7 10/5 6/7 10 12/4 10/5 8/6 8/6 12/4 12/4 6 - - 8/6 4/8 4/8 17 4/8 2 4/8 - -
7 ItalyA. AntonelliMercedes 150 12/4 10 8/6 - 8/6 10 - - - 15/3 - - - 1/10 - 2/9 12/4 10/5 1 8/6 25 15/3 13 -
8 ThailandA. AlbonWilliams 73 10/5 6 2/9 - 2/9 10 10/5 2/9 - - - 4/8 8 - 10/5 6/7 - - 3 - - - - -
9 SpainC. SainzWilliams 64 - 1 - - 4/8 2 4/8 1/10 - 1/10 - - 3 - - - 15/3 1/10 6 - - 10/5 16 -
10 FranceI. HadjarRB 51 - - 4/8 - 1/10 - 2/9 8/6 6/7 - - - 1 - 15/3 1/10 1/10 - - - 4 8/6 - -
11 GermanyN. HulkenbergSauber F1 Team 49 6/7 - - - - - - - 10/5 4/8 2/9 15/3 - - - - - - 4 - 2 6/7 - -
12 SpainF. AlonsoAston Martin Racing 48 - - - - - - - - 2/9 6/7 6/7 2/9 - 10/5 4/8 - - 6/7 1 - 3 - 8 -
13 United KingdomO. BearmanHaas F1 Team 41 - 4 1/10 1/10 - - - - - - - - 2 - 8/6 - - 2/9 2 12/4 8 1/10 - -
14 New ZealandL. LawsonRB 38 - - - - - - - 4/8 - - 8/6 - 4 4/8 - - 10/5 - - - 6 - 2 -
15 JapanY. TsunodaRed Bull Racing 33 - 3 - 2/9 - 4 1/10 - - - - - - - 2/9 - 8/6 - 8 - - - 5 -
16 FranceE. OconHaas F1 Team 32 - 10 - 4/8 - - - 6/7 - 2/9 1/10 - 4 - 1/10 - - - - 2/9 - 2/9 - -
17 CanadaL. StrollAston Martin Racing 32 8/6 2 - - - 4 - - - - - 6/7 - 6/7 6/7 - - - - - - - - -
18 FranceP. GaslyAlpine 22 - - - 6/7 - 1 - - 4/8 - - 8/6 1 - - - - - - - 2 - - -
19 BrazilG. BortoletoSauber F1 Team 19 - - - - - - - - - - 4/8 - 2 8/6 - 4/8 - - - 1/10 - - - -
20 ArgentinaF. ColapintoAlpine   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
21 AustraliaJ. DoohanAlpine   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Campeonato de constructores

Pos Equipos Puntos Australia China Japan Bahrain Saudi Arabia United States Italy Monaco Spain Canada Austria United Kingdom Belgium Hungary Netherlands Italy Azerbaijan Singapore United States Mexico Brazil United States Qatar United Arab Emirates
1 United KingdomMcLaren 800 27 51 33 40 37 58 33 40 43 12 43 43 56 43 25 33 6 27 28 35 43 - 44 -
2 GermanyMercedes 459 27 30 18 18 18 30 6 - 12 40 10 1 10 16 12 12 30 35 16 14 43 33 28 -
3 AustriaRed Bull Racing 426 18 18 25 10 18 16 26 12 1 18 - 10 20 2 20 25 33 18 41 15 20 25 35 -
4 ItalyFerrari 382 5 12 18 22 21 16 20 28 23 18 27 12 26 12 - 20 6 12 36 22 6 16 4 -
5 United KingdomWilliams 137 10 7 2 - 6 12 14 3 - 1 - 4 11 - 10 6 15 1 9 - - 10 16 -
6 ItalyRB 92 - 3 4 - 1 - 2 12 6 - 8 - 5 4 15 1 11 - - - 10 8 2 -
7 United KingdomAston Martin Racing 80 8 2 - - - 4 - - 2 6 6 8 - 16 10 - - 6 1 - 3 - 8 -
8 United StatesHaas F1 Team 73 - 14 1 5 - - - 6 - 2 1 - 6 - 9 - - 2 2 14 8 3 - -
9 SwitzerlandSauber F1 Team 68 6 - - - - - - - 10 4 6 15 2 8 - 4 - - 4 1 2 6 - -
10 FranceAlpine 22 - - - 6 - 1 - - 4 - - 8 1 - - - - - - - 2 - - -

