Así está el campeonato entre Norris, Verstappen y Piastri para el GP de Abu Dhabi
Esta es la situación completa del campeonato mundial de Fórmula 1 después de la victoria de Max Verstappen (Red Bull) en el Gran Premio de Qatar.
La victoria de Max Verstappen en el Gran Premio de Qatar, en un escenario completamente alterado por el coche de seguridad y la mala elección estratégica de McLaren, lleva la definición del campeonato 2025 hasta el final.
Con 12 puntos de ventaja sobre el vigente cuádruple campeón del mundo, Lando Norris sigue siendo el mejor ubicado, pero ve crecer la amenaza, mientras que Oscar Piastri está a 16 unidades y probablemente deberá esperar circunstancias muy favorables.
En constructores, la ventaja sigue del lado de Mercedes en la lucha por el segundo puesto, pero Red Bull vuelve a sumar muchos puntos. Ferrari ya no está en la pelea por ese lugar de escolta detrás de McLaren.
Campeonato de pilotos
|Pos
|Piloto
|Puntos
|1
|L. NorrisMcLaren F1
|408
|25/1
|19
|18/2
|15/3
|12/4
|26
|18/2
|25/1
|18/2
|-
|25/1
|25/1
|24
|25/1
|-
|18/2
|6/7
|15/3
|18
|25/1
|33
|-
|18
|-
|2
|M. VerstappenRed Bull Racing
|396
|18/2
|18
|25/1
|8/6
|18/2
|12
|25/1
|12/4
|1/10
|18/2
|-
|10/5
|20
|2/9
|18/2
|25/1
|25/1
|18/2
|33
|15/3
|20
|25/1
|30
|-
|3
|O. PiastriMcLaren F1
|392
|2/9
|32
|15/3
|25/1
|25/1
|32
|15/3
|15/3
|25/1
|12/4
|18/2
|18/2
|32
|18/2
|25/1
|15/3
|-
|12/4
|10
|10/5
|10
|-
|26
|-
|4
|G. RussellMercedes
|309
|15/3
|20
|10/5
|18/2
|10/5
|20
|6/7
|-
|12/4
|25/1
|10/5
|1/10
|10
|15/3
|12/4
|10/5
|18/2
|25/1
|15
|6/7
|18
|18/2
|15
|-
|5
|C. LeclercFerrari
|230
|4/8
|4
|12/4
|12/4
|15/3
|6
|8/6
|18/2
|15/3
|10/5
|15/3
|-
|20
|12/4
|-
|12/4
|2/9
|8/6
|19
|18/2
|4
|12/4
|4
|-
|6
|L. HamiltonFerrari
|152
|1/10
|8
|6/7
|10/5
|6/7
|10
|12/4
|10/5
|8/6
|8/6
|12/4
|12/4
|6
|-
|-
|8/6
|4/8
|4/8
|17
|4/8
|2
|4/8
|-
|-
|7
|A. AntonelliMercedes
|150
|12/4
|10
|8/6
|-
|8/6
|10
|-
|-
|-
|15/3
|-
|-
|-
|1/10
|-
|2/9
|12/4
|10/5
|1
|8/6
|25
|15/3
|13
|-
|8
|A. AlbonWilliams
|73
|10/5
|6
|2/9
|-
|2/9
|10
|10/5
|2/9
|-
|-
|-
|4/8
|8
|-
|10/5
|6/7
|-
|-
|3
|-
|-
|-
|-
|-
|9
|C. SainzWilliams
|64
|-
|1
|-
|-
|4/8
|2
|4/8
|1/10
|-
|1/10
|-
|-
|3
|-
|-
|-
|15/3
|1/10
|6
|-
|-
|10/5
|16
|-
|10
|I. HadjarRB
|51
|-
|-
|4/8
|-
|1/10
|-
|2/9
|8/6
|6/7
|-
|-
|-
|1
|-
|15/3
|1/10
|1/10
|-
|-
|-
|4
|8/6
|-
|-
|11
|N. HulkenbergSauber F1 Team
|49
|6/7
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|10/5
|4/8
|2/9
|15/3
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|4
|-
|2
|6/7
|-
|-
|12
|F. AlonsoAston Martin Racing
|48
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|2/9
|6/7
|6/7
|2/9
|-
|10/5
|4/8
|-
|-
|6/7
|1
|-
|3
|-
|8
|-
|13
|O. BearmanHaas F1 Team
|41
|-
|4
|1/10
|1/10
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|2
|-
|8/6
|-
|-
|2/9
|2
|12/4
|8
|1/10
|-
|-
|14
|L. LawsonRB
|38
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|4/8
|-
|-
|8/6
|-
|4
|4/8
|-
|-
|10/5
|-
|-
|-
|6
|-
|2
|-
|15
|Y. TsunodaRed Bull Racing
|33
|-
|3
|-
|2/9
|-
|4
|1/10
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|2/9
|-
|8/6
|-
|8
|-
|-
|-
|5
|-
|16
|E. OconHaas F1 Team
|32
|-
|10
|-
|4/8
|-
|-
|-
|6/7
|-
|2/9
|1/10
|-
|4
|-
|1/10
|-
|-
|-
|-
|2/9
|-
|2/9
|-
|-
|17
|L. StrollAston Martin Racing
|32
|8/6
|2
|-
|-
|-
|4
|-
|-
|-
|-
|-
|6/7
|-
|6/7
|6/7
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|18
|P. GaslyAlpine
|22
|-
|-
|-
|6/7
|-
|1
|-
|-
|4/8
|-
|-
|8/6
|1
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|2
|-
|-
|-
|19
|G. BortoletoSauber F1 Team
|19
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|4/8
|-
|2
|8/6
|-
|4/8
|-
|-
|-
|1/10
|-
|-
|-
|-
|20
|F. ColapintoAlpine
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|21
|J. DoohanAlpine
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
Campeonato de constructores
|Pos
|Equipos
|Puntos
|1
|McLaren
|800
|27
|51
|33
|40
|37
|58
|33
|40
|43
|12
|43
|43
|56
|43
|25
|33
|6
|27
|28
|35
|43
|-
|44
|-
|2
|Mercedes
|459
|27
|30
|18
|18
|18
|30
|6
|-
|12
|40
|10
|1
|10
|16
|12
|12
|30
|35
|16
|14
|43
|33
|28
|-
|3
|Red Bull Racing
|426
|18
|18
|25
|10
|18
|16
|26
|12
|1
|18
|-
|10
|20
|2
|20
|25
|33
|18
|41
|15
|20
|25
|35
|-
|4
|Ferrari
|382
|5
|12
|18
|22
|21
|16
|20
|28
|23
|18
|27
|12
|26
|12
|-
|20
|6
|12
|36
|22
|6
|16
|4
|-
|5
|Williams
|137
|10
|7
|2
|-
|6
|12
|14
|3
|-
|1
|-
|4
|11
|-
|10
|6
|15
|1
|9
|-
|-
|10
|16
|-
|6
|RB
|92
|-
|3
|4
|-
|1
|-
|2
|12
|6
|-
|8
|-
|5
|4
|15
|1
|11
|-
|-
|-
|10
|8
|2
|-
|7
|Aston Martin Racing
|80
|8
|2
|-
|-
|-
|4
|-
|-
|2
|6
|6
|8
|-
|16
|10
|-
|-
|6
|1
|-
|3
|-
|8
|-
|8
|Haas F1 Team
|73
|-
|14
|1
|5
|-
|-
|-
|6
|-
|2
|1
|-
|6
|-
|9
|-
|-
|2
|2
|14
|8
|3
|-
|-
|9
|Sauber F1 Team
|68
|6
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|10
|4
|6
|15
|2
|8
|-
|4
|-
|-
|4
|1
|2
|6
|-
|-
|10
|Alpine
|22
|-
|-
|-
|6
|-
|1
|-
|-
|4
|-
|-
|8
|1
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|2
|-
|-
|-
