Cinco conclusiones rápidas del GP de Qatar de F1 2025

Norris no aprovechó su punto de partido

La batalla por el campeonato continúa.

Lando Norris llegó a Qatar con la oportunidad de hacerse con el título allí mismo, y lo habría conseguido simplemente superando en dos puntos a Max Verstappen y Oscar Piastri.

Sin embargo, esa tarea resultó demasiado difícil. Norris tuvo problemas para igualar a su compañero de equipo, y a veces parecía que estaba siendo demasiado cauteloso durante todo el fin de semana. El domingo resultó especialmente complicado para el británico, y no sólo por el error de estrategia de McLaren. A él mismo le faltó ritmo y ni siquiera pudo subir al podio.

Ambos rivales en el campeonato no solo mantuvieron vivas sus opciones, sino que recortaron distancias, y la ventaja de Norris sobre Verstappen está ahora lejos de ser cómoda.

Lando Norris, McLaren Foto de: Steven Tee / LAT Images vía Getty Images

El neerlandés y Red Bull, por su parte, aprovecharon otro error de sus rivales para ganar otra carrera, la quinta ya desde el parón veraniego.

- Oleg Karpov

Piastri recupera la forma justo a tiempo

La pésima racha de Oscar Piastri ha terminado por fin, y justo en el momento adecuado para mantener vivas sus esperanzas en el campeonato. Tras perder una enorme ventaja y quedar por detrás de su compañero de equipo en el certamen, el australiano llegó a Qatar empatado a puntos con Max Verstappen, que hace solo un par de meses estaba a más de 100 de él.

Qatar siempre le ha ido bien a Piastri -ha sido rápido en Losail desde su temporada de novato- y los que esperaban una remontada tuvieron razón. Piastri fue el más rápido de los dos pilotos de McLaren durante todo el fin de semana, y finalmente empezó a recuperar los puntos que había perdido respecto a Norris el sábado al ganar el sprint desde la pole.

Lando Norris, McLaren, Oscar Piastri, McLaren Fotografía de: Lars Baron / LAT Images vía Getty Images

La victoria también debería haber sido suya el domingo, pero el muro de pits de McLaren decidió lo contrario...

- Oleg Karpov

Los problemas de Ferrari se convierten en pesadilla

No hace mucho, después del Gran Premio de México, Ferrari era segundo en el campeonato de constructores.

Desde entonces, el estado de forma de la Scuderia ha sido catastrófico. Sólo ha sumado 26 puntos en tres grandes premios, tantos como Williams.

El comportamiento del SF-25 es desconcertantemente impredecible, lo que no gusta nada a los pilotos, y eso cuesta una cantidad significativa de rendimiento. Pero tampoco es que el coche, en su estado actual, pueda ser un ganador de todos modos.

Lewis Hamilton, Ferrari Foto de: James Sutton / Fórmula 1 / Formula Motorsport Ltd vía Getty Images

Tanto Charles Leclerc como Lewis Hamilton parecieron desmoralizados al hablar con los medios este fin de semana, algo habitual en 2025 en lo que respecta al siete veces campeón del mundo, pero fue sorprendente viniendo de un optimista resuelto como Leclerc.

En Qatar, Ferrari obtuvo su peor resultado de la temporada -excluyendo su doble retiro en Zandvoort- con Leclerc octavo y Hamilton 12º. El equipo está ahora 43 puntos por debajo del tercer clasificado, Red Bull, y por lo tanto matemáticamente asegurado para terminar en un decepcionante cuarto lugar en el campeonato de constructores.

- Ben Vinel

Tsunoda no aprovecha su última oportunidad

Mientras Red Bull está a punto de decidir las alineaciones de pilotos de sus dos equipos, Yuki Tsunoda necesitaba un buen fin de semana en Qatar. No para continuar con Red Bull - ese barco claramente ha zarpado - sino para permanecer en la parrilla de F1 regresando a RB.

El piloto japonés comenzó el fin de semana con fuerza, superando por poco a Max Verstappen por 0,009s para ser quinto en la clasificación sprint. Al hacerlo, se convirtió en el primer piloto en superar a Verstappen desde Sergio Pérez en Azerbaiyán el año pasado, es decir, a lo largo de 37 sesiones de clasificación.

Yuki Tsunoda, Red Bull Racing Foto de: Clive Rose / Fórmula 1 vía Getty Images

Sin embargo, la versión confiada de Tsunoda no duró mucho. Tuvo un rendimiento adecuado en la carrera sprint, terminando quinto por detrás de Verstappen a pesar de una penalización de cinco segundos por exceder los límites de la pista. Pero más tarde ese mismo día, durante la sesión de clasificación principal, se encontró de nuevo en territorio familiar.

Rodó dos décimas y media más lento que en la clasificación sprint y se quedó fuera en la Q1 por tercer Gran Premio consecutivo, y por décima vez en 26 sesiones desde que se unió a Red Bull Racing.

Su escalada desde la 15ª posición de la parrilla hasta la 10ª en la bandera a cuadros seguramente no será suficiente, y ahora se encuentra en terreno más inestable que nunca. ¿Será el Gran Premio de Abu Dhabi su último en la F1 por el momento?

- Federico Faturos

Las paradas en boxes obligatorias no son la solución

Por segunda vez este año, la Fórmula 1 impuso una parada adicional a los equipos en carrera. En Mónaco, se pidió una estrategia de dos paradas para tratar de animar la acción, mientras que Pirelli implementó un límite de 25 vueltas en los stints de neumáticos en Qatar por motivos de seguridad - obligando a los equipos a dos paradas en la carrera de 57 vueltas.

En Mónaco, provocó un caos difícil de seguir y no contribuyó a mejorar la carrera. En Qatar, un coche de seguridad temprano obligó a casi todo el pelotón a seguir la misma estrategia, parando en la vuelta 7 y en la 32 para cubrir la distancia de carrera.

Los pilotos entran en boxes durante el coche de seguridad Foto de: Altaf Qadri / POOL / AFP vía Getty Images

McLaren fue el único equipo que no paró bajo el coche de seguridad, lo que dejó a sus pilotos luchando con una mano atada a la espalda después de perder ante Max Verstappen. Esto eliminó toda la imprevisibilidad y dejó a McLaren sin opción de aguantar con la esperanza de otro coche de seguridad, como podría haber hecho en otro fin de semana de carrera dado.

- Owen Bellwood