Verstappen admite que la pasó mal por momentos el viernes en Bahréin

La primera práctica del viernes en el Circuito Internacional de Bahréin tuvo a Sergio Pérez como el más rápido seguido de Fernando Alonso y de Max Verstappen, con el neerlandés ubicándose a seis décimas de lo conseguido por su compañero de equipo.

Se trató de una distancia considerable entre los dos pilotos de Red Bull Racing, y en el arranque del segundo entrenamiento nuevamente se vio a "Checo" Pérez siendo más veloz que Verstappen, antes que el bicampeón mundial finalmente terminara la sesión siendo dos décimas más veloz que el mexicano, en el segundo y tercer lugar, respectivamente, detrás de Alonso.

"El comienzo del día fue difícil. La FP1 fue realmente mala, simplemente no podía conseguir un equilibrio, lo que era un poco extraño porque en las pruebas (de pretemporada) todo lo que intentamos -OK, algunas cosas no eran tal vez increíbles- pero no (estaban) tan lejos. Así que hubo algunas cosas para entender incluso el inicio de la FP2, que aún fue un poco difícil", comentó Verstappen una vez terminada la actividad en pista.

"Pero luego creo que para la tanda final, a pesar de no tener realmente una buena referencia y confianza hasta entonces en el coche, la vuelta no fue demasiado mala en la tanda corta. Y también el coche se sentía un poco más conectado. Y luego en la tanda larga, ya sabes, con todos los cambios que hicimos, me sorprendió bastante que tuviéramos el ritmo que tuvimos. Creo que, en general, el coche no es tan malo en la tanda larga. Sólo tengo que encontrar mi ritmo de nuevo con el coche y la forma en que el coche se comporta desde la tanda corta a la tanda larga", agregó.

La actuación de Alonso con Aston Martin fue la sorpresa de la jornada, pero para Verstappen no fue algo inesperado.

"Son rápidos, pero ya se pudo ver en las pruebas que eran muy competitivos. Así que sí, han tenido un gran día. Para nosotros todavía queda un poco de trabajo por hacer. Sabemos que tenemos un coche muy competitivo, pero ahora estamos juntando todas las piezas", dijo.

Preguntado si será el hombre a vencer si logra acomodar el RB19 como a él le gusta, Verstappen respondió: "Creo que si vuelvo a sentirme a gusto con el coche y puedo empujar como quiero en una vuelta, entonces seguro que somos muy rápidos, pero también hay que asegurarse de que el coche no se caiga en la tanda larga".

