Fórmula 1 Las Vegas GP

Verstappen sigue su enfrentamiento con Russell y califica su 2026 como un "completo desastre"

Verstappen asegura que disfrutó viendo cómo Russell era "superado en cada curva" en Las Vegas. Laurent Mekies, jefe de equipo de Red Bull, añade que la rivalidad no supone una distracción.

Ronald Vording

Publicado: 22 nov 2026, 14:59

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Aunque el incidente entre Max Verstappen y George Russell durante la tercera sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Las Vegas de Fórmula 1 parecía haber quedado resuelto con una advertencia para el piloto de Red Bull, la disputa se intensificó desde entonces en los medios de comunicación.

En declaraciones a Sky Sports Italia después de la clasificación, Russell dejó claro que ya no estaba dispuesto a aceptar "que alguien me perjudique de esta manera y vaya por ahí como si fuera más grande y mejor que todos los demás".

Verstappen no respondió a esos comentarios el viernes, pero sí lo hizo después de ganar el Gran Premio de Las Vegas. Luego de que Russell siguiera de largo y viera desaparecer sus posibilidades de victoria, Verstappen ya había expresado su satisfacción por la radio del equipo y fue un paso más allá posteriormente en el paddock.

"Disfruté el hecho de que una persona en particular no tuviera absolutamente ninguna posibilidad hoy", dijo en referencia a Russell.

"Obviamente, lo estuvieron superando en cada curva todo el tiempo, pero también se lo merece. Aunque sí, para mí personalmente, esta carrera no tuvo nada que ver con la Fórmula 1".

Con las palabras "superando en cada curva", Verstappen se refería al hecho de que deliberadamente se había dejado adelantar varias veces en el Strip para recargar su batería, antes de volver a atacar en la aproximación a la curva 1 o en la curva 3.

Max Verstappen, Red Bull Racing, George Russell, Mercedes

Photo by: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

El cuatro veces campeón del mundo dijo que sintió satisfacción con esas maniobras porque Russell estaba involucrado, aunque agregó que los comentarios del piloto de Mercedes el viernes no le habían dado ninguna motivación extra.

"No, ¿y sabés por qué? Porque no está ni cerca de mi nivel, así que comentarios como ese no me motivan en absoluto.

"Pero esto es típico de él: habla mucho fuera de la pista, pero en la pista toda esta temporada ha sido un completo desastre para él, especialmente en ese coche. Así que encaja perfectamente, y hoy otra vez, es simplemente karma perfecto", dijo Verstappen a Viaplay.

"Lo voy a dejar ahí, porque no necesito perder más tiempo con él".

Todo el asunto recuerda en cierta medida al día de medios previo al Gran Premio de Abu Dhabi de hace dos años, cuando la situación también derivó en un cruce intenso y Verstappen llamó a su rival "traidor", entre otras cosas.

Ese también fue el día en que Russell dijo que el neerlandés "reacciona con una ira innecesaria y una violencia al límite" cada vez que las cosas no salen como él quiere.

Max Verstappen, Red Bull Racing

Photo by: Patrick T. Fallon / AFP via Getty Images

El jefe de equipo de Red Bull, Laurent Mekies, agregó en Las Vegas que, desde su punto de vista, la rivalidad no es una distracción, ni para Verstappen ni para el equipo con sede en Milton Keynes en su conjunto.

"No escuché ni lo que dijo Max, ni lo que aparentemente dijo Toto (Wolff). Así que no estoy seguro de qué es, pero ¿es una distracción para nosotros? Alguien ya me preguntó esto en la parrilla hoy en función de lo que sea que se dijo ayer, pero no, la distracción es cero.

"Honestamente, nuestro enfoque es concentrarnos en las carreras. Nos enorgullece un poco decir que no nos importa el ruido que nos rodea. Así lo consideramos, ruido a nuestro alrededor. Así que no, cero distracción para nosotros."

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