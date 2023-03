Verstappen: "Pérez tiene buenas chances de alejarse en la carrera"

Cargar reproductor de audio

Verstappen había dominado cada sesión del fin de semana de la Fórmula 1 en el Jeddah Corniche Circuit, siendo el más rápido en cada uno de los entrenamientos libres y en la Q1 que abrió la clasificación.

Sin embargo, un repentino fallo de transmisión en el arranque de la Q2 dejó al bicampeón reinante sin chances de luchar por la pole position y condenado a partir desde el 15º cajón el domingo en la parrilla de salida.

"En la curva 10 el eje de transmisión se rompió. Así que eso es realmente desafortunado. Y también algo que no entiendo, porque en realidad nunca hemos tenido ningún problema con eso en lo que va de año. Pero sí, sucedió. Así que vamos a analizar todo. Y tratar de entender cómo sucedió", dijo Verstappen una vez terminada la clasificación, donde su compañero de equipo en Red Bull, Sergio Pérez, obtuvo la pole position.

Verstappen viene de ganar cómodamente en la apertura de la temporada en Bahréin y en Yeda demostró ser la referencia, por lo que no hay dudas que tiene un gran monoplaza entre manos, pero eso no sirvió de consuelo.

"Creo que no debería importar si los coches son rápidos o no. Creo que siempre hay que estar igual de decepcionado o disgustado cuando las cosas van mal. Y tenemos que asegurarnos de que estas cosas no vuelvan a ocurrir. No importa si estás luchando delante o último. Ya sabes, quieres el coche que sea fiable", indicó.

El año pasado, Verstappen se impuso en el GP de Bélgica después de iniciar 14º, pero las características de la pista de Arabia hacen creer al neerlandés que será difícil finalizar primero el domingo en Yeda.

"El coche ha sido muy rápido todo el fin de semana, cada vez que he salido el coche ha funcionado muy bien, me he sentido cómodo. Así que estoy seguro de que podemos avanzar".

"Creo que intentar ganar la carrera es un poco exagerado por la gestión que hay que hacer de los neumáticos y todo el mundo parece conducir a un ritmo determinado. Pero intentaremos recuperar todo lo que podamos. Y sé que es una temporada larga, así que pueden pasar muchas cosas".

Preguntado si imagina posible llegar en el podio, Verstappen respondió: "Sí, si todo sale bien en la primera vuelta, creo que podemos avanzar bastante. Pero hay que esperar y ver hasta dónde podemos llegar. Salir en una mala posición normalmente es un poco caótico en la primera vuelta".

Por último, Verstappen señaló que "Checo" Pérez tiene grandes chances para el domingo en la carrera al comenzar desde la pole position.

"Sí, para el equipo es importante que 'Checo' esté ahí arriba. Seguro que tenemos una buena oportunidad con 'Checo' mañana en la que puede alejarse", finalizó.

