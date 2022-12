El deseo de Verstappen que Red Bull le tiene prohibido

Cargar reproductor de audio

Uno podría creer que los pilotos de Fórmula 1, y en particular los más destacados, tienen el mundo a sus pies y el dinero para hacer lo que se les plazca. Sin embargo, esto no es del todo cierto en algunos aspectos cuando entran en juego cláusulas contractuales, tal como reveló recientemente Max Verstappen durante el Thanks Day de Honda llevado a cabo en el circuito de Motegi.

El neerlandés compartió un fin de semana con los demás pilotos de Honda en la Fórmula 1 -Sergio Pérez, Yuki Tsunoda y el saliente Pierre Gasly-, pero también con las figuras de la marca japonesa de otras disciplinas y campeonatos, como el caso de Marc Márquez.

Allí, Márquez aprovechó para contar a los pilotos de F1 los secretos de su prototipo de MotoGP, y Verstappen dijo en un intercambio el múltiple campeón español que le gustaría poder probar algún día la adrenalina de las dos ruedas, pero no lo tiene permitido.

"Estos tipos están locos. Quiero decir, las velocidades que tienen en las rectas, los caballos de fuerza en la moto, me gustaría probarlo algún día, todavía no me permiten hacerlo", dijo Verstappen en un diálogo con Márquez que puede verse en un video publicado en el sitio web de MotoGP.

Al escuchar esas palabras de Verstappen, Márquez le preguntó por qué y el bicampeón de F1 explicó: "El equipo no me permite hacerlo".

Márquez insistió a Verstappen al decirle tiene tiempo para hacerlo durante el receso hasta que se inicia la próxima temporada de Fórmula 1: "Sí, puedo romperme una pierna", bromeó.

Acto seguido el español le dijo a Verstappen que podría tomarse las cosas con calma sobre la moto, pero el de Red Bull no lo ve posible: "Me conozco, ya sabes, quieres al menos probar un poco. Tienes que lucir bien para la foto".

Verstappen insistió luego en la admiración que siente por lo que realizan los pilotos de MotoGP.

"Es muy fascinante lo fuerte que son. Tienen que trabajar realmente todo su cuerpo porque estás colgando de la moto, pero también para acelerar necesitan mucha fuerza", comentó antes de agregar: "Me encanta ver MotoGP. Y también lo que me gusta es que hay tantos fabricantes diferentes hoy en día que realmente pueden ganar una carrera. Y creo que eso es genial".

Márquez, que a diferencia de Verstappen sí pudo cambiar de disciplina y conducir un coche de F1 cuando se puso al volante de un Toro Rosso STR7 en junio de 2018, indicó también lo que le sorprende de los corredores de la máxima categoría del automovilismo.

"Para mí es la forma de mantener su concentración durante muchas vueltas seguidas, hablando con el equipo, y su creencia en el equipo para la estrategia. Esto es algo que como piloto de MotoGP no te puedes imaginar porque siempre estás concentrado en tu carrera y eso es todo y te olvidas del equipo".

Verstappen le consultó entonces a Márquez por los mensajes escritos que reciben los pilotos de MotoGP, sobre lo cual el de Cervera dijo que solo lo permite para situaciones puntuales.

"Si es un momento crítico o si hay alguien detrás de quien debo saber para el campeonato, ellos me envían un mensaje. Pero si no es así les digo que no tienen permitido hacerlo", explicó Márquez entre risas.