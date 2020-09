Verstappen: el fin del 'modo fiesta' no nos afectó

El de Italia es el primer fin de semana en el que entra en vigor la nueva directiva técnica de la FIA que prohíbe a los pilotos cambiar los modos del motor durante la clasificación y la carrera, obligándolos a mantener la misma configuración.

Red Bull soportó una difícil sesión de clasificación en Monza, ya que Verstappen sólo pudo terminar en quinto lugar, a nueve décimas de segundo de Lewis Hamilton, autor de la pole position, mientras que su compañero de equipo Alexander Albon se clasificó en noveno lugar.

Valtteri Bottas, quien se ubicó segundo este sábado, dijo después de la clasificación que no estaba seguro de lo "feliz" que estaría Red Bull con la prohibición de los modos de motor que pidió dado el dominio de Mercedes.

Pero Verstappen dijo que no creía que esa prohibición provocara la falta de velocidad de Red Bull en la clasificación, atribuyendo el resultado a la debilidad del RB16 en las pistas con poca carga aerodinámica.

"No, honestamente no creo que hayamos retrocedido", dijo Verstappen, refiriéndose a la falta del 'modo fiesta'.

"Creo que esta es también una pista un poco extraña para ver realmente el beneficio completo o las diferencias, porque en Monza todo el mundo está en el rebufo, algunos tienen un mejor rebufo que otros".

"Tenemos que esperar un poco hasta que vayamos a una pista normal de nuevo. Nadie quiere un rebufo y conducir en el aire limpio. Es demasiado pronto para decir algo al respecto".

"Pero nunca esperé que fuera muy diferente. Por supuesto que otras personas estuvieron lanzando algunas palabras diferentes. Es lo que es".

"Como puedes ver, no sacudió nada, pero tampoco esperaba algo".

Verstappen dijo que "intentó todo" con la puesta a punto de su monoplaza para tratar de encontrar más ritmo, pero descubrió que estaba estableciendo tiempos similares sin importar los ajustes que se hicieran.

"Lo intenté todo, muy baja, media-baja, y un poco más (de carga aerodinámica)", dijo Verstappen.

"Terminé haciendo el mismo tiempo de vuelta todo el tiempo, por lo que sólo demuestra que nuestro auto no es lo suficientemente bueno en este momento".

"Por aquí, sabemos que en cuanto a velocidad máxima, estamos por debajo de la potencia de Mercedes especialmente, y eso es un hecho, pero ese no es el déficit que tenemos con ellos en este momento".

"No es tan grande, el déficit de potencia. Por nuestra parte, no tuvimos un buen equilibrio en el auto, pero no sólo eso, sino que también nos falta agarre".

Galería: las fotos de Max Verstappen en el fin de semana de Monza

