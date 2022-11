Verstappen sabía desde el viernes que la goma dura no servía en México

Cargar reproductor de audio

Verstappen se impuso prácticamente de punta a punta este domingo en el Autódromo Hermanos Rodríguez de la Ciudad de México para obtener su 14° victoria de 2022 y marcar un nuevo récord de triunfos en una sola temporada dentro de la Fórmula 1.

Fue una carera donde la estrategia y la gestión de los neumáticos resultó crucial, y allí tanto Verstappen como Red Bull le ganaron el duelo a Mercedes.

El neerlandés inició con el compuesto blando desde la pole position, al igual que su compañero, Sergio Pérez, a diferencia de Lewis Hamilton y George Russell, quienes montaron los medios en sus Mercedes.

Verstappen pudo mantener el primer puesto en el largo camino hacia la curva uno y a partir de allí comenzó a construir su victoria.

"Sabíamos de antemano que la primera etapa sería crucial para nosotros. Teníamos que mantenernos por delante en la salida y luego mantener vivo el neumático blando el tiempo suficiente. Ambas cosas han funcionado bien, aunque he tenido un poco de problemas al final del stint en el neumático delantero izquierdo. De todos modos, la diferencia era lo suficientemente grande como para alargar el stint un poco más", reveló Verstappen en la rueda de prensa posterior a la carrera.

"Una vez que pasamos a los medios, todo funcionó bien de todos modos. Ya al principio del segundo stint nos dimos cuenta de que podíamos llegar al final".

El neerlandés dice que había salido a la carrera con varias opciones tácticas y que el número de paradas en boxes no era fijo.

"Lo dejamos abierto. Habíamos acordado que durante la carrera veríamos cómo sería la degradación de los neumáticos. Por eso hemos optado por una salida con blandos, con lo que aún podríamos ir en cualquier dirección. Ese neumático duró sorprendentemente hasta cuatro vueltas antes de mi parada en boxes, e incluso entonces no estaba realmente bajo presión. Se trataba sobre todo de gestionar".

"Cuando tuvimos los medios en el coche, fueron unas cuantas vueltas más de espera para ver cómo aguantaban. Pero después de unas cuantas vueltas, la imagen era muy positiva y sabíamos con seguridad que no era necesaria una segunda parada", explicó.

Mercedes, tras iniciar con los medios, optó por colocar neumáticos duros en sus dos coches, una decisión que Verstappen ya dijo saber desde el viernes que no funcionaría.

Cuando se le preguntó si también había considerado el neumático duro, la respuesta fue: "No. Probé el neumático duro durante los primeros entrenamientos libres y no me sentí bien entonces. Como resultado, hemos preferido no utilizar ese neumático duro durante la carrera".