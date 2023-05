Verstappen explica cómo golpear el muro lo ayudó en Mónaco

Verstappen, que había liderado cómodamente desde la pole toda la carrera, mantuvo la cabeza fría con los neumáticos medios desgastados cuando una breve pero intensa lluvia animó la segunda mitad de lo que se perfilaba como una carrera monótona en Mónaco.

Después de estirar su parada en boxes para deshacerse de sus neumáticos viejos porque no quería ceder la posición de pista al perseguidor Fernando Alonso, que llevaba neumáticos duros, Verstappen fue recompensado por su paciencia al poder cambiar directamente a los intermedios cuando la lluvia se intensificó en la vuelta 56 de 78.

La causa de Verstappen se vio aún más favorecida por el hecho de que Alonso entró en boxes a cambiar neumáticos lisos por lisos, lo que supuso una gran apuesta del español para intentar ganar la carrera que finalmente no resultó, ya que debió volver a detenerse para montar los intermedios.

Pero Verstappen casi tiró por la borda la victoria al perder el control de su Red Bull RB19 en la curva a la derecha de Portier, golpeando el muro exterior antes de dirigirse cautelosamente hacia el túnel.

Según Verstappen, su toque con el muro lo ayudó a detener su derrape mientras luchaba por mantener el control del monoplaza.

"He bloqueado las ruedas traseras y no podía salir de eso, así que he intentado controlarlo con un poco de derrape", dijo Verstappen. "Por suerte el muro en cierto modo evitó que derrapara aún más".

Después del incidente, Verstappen estabilizó su ritmo a medida que la pista comenzó a secarse en las etapas finales, pero admitió que había sido un ejercicio difícil mantenerse fuera de las barreras y retrasar su única parada en boxes tanto como lo hizo, después de haber estado bajo la presión estratégica de Alonso.

Max Verstappen, Red Bull Racing, 1ª posición, levanta su trofeo en el podio. Foto: Zak Mauger / Motorsport Images

"Ha sido bastante difícil, porque al principio íbamos con el medio y Fernando iba con el neumático duro. No queríamos irnos largos pero teníamos que quedarnos fuera", explicó.

"La lluvia estaba llegando, no sabíamos realmente lo que estaba pasando. Los neumáticos tenían graining, tardamos unas vueltas en superar esa fase de graining y luego el ritmo mejoró un poco, pero seguía siendo muy complicado para conducir".

"Empezó a llover un poco más vuelta tras vuelta, así que tuvimos que tomar la decisión de pasar a los intermedios, pero estaba increíblemente resbaladizo".

"Cuando estás tan lejos de la cabeza no quieres forzar demasiado, pero tampoco quieres perder demasiado tiempo, así que es bastante difícil en ese escenario".

"He rozado los muros varias veces, ha sido súper difícil ahí fuera, pero así es Mónaco".

Verstappen amplió su ventaja en el campeonato a 39 puntos sobre su compañero de equipo y escolta, Sergio Pérez, que sufrió una tarde desastrosa marcada por un par de incidentes y cinco paradas en los boxes en su camino a terminar dos vueltas más abajo en la 16º posición.

"Es súper bonito ganar (en Mónaco), también la forma en que lo hicimos hoy teniendo que mantener la calma con el tiempo y lo trajimos a casa. Muchos puntos para el equipo también, así que es genial", finalizó el neerlandés.

