La explicación de Ricciardo al toque Verstappen-Hamilton

Ricciardo no culpa al campeón del mundo del incidente, sino cree que se vio perjudicado por el impacto aerodinámico que sucede cuando dos coches están luchando por una posición.

Verstappen se estrelló fuertemente después de que Hamilton lo golpeara en la rueda trasera derecha en Copse cuando luchaban por el liderato.

"Quiero decir que es ciertamente un resultado desagradable, es obviamente a alta velocidad, y no se necesita mucho para tener un (accidente) grande como ese", dijo Ricciardo. "Cuando estás en una curva de tan alta velocidad y estás uno al lado del otro, ambos van a perder (carga) aerodinámica, particularmente Lewis allí, con Max un poco en el aire sucio".

"Pero creo que los dos entraron muy fuerte, y al final Lewis entró demasiado fuerte para el nivel de agarre que había, y ahí es donde se ve que se desvió hacia Max".

"No fue intencionado, pero es la naturaleza de la aerodinámica de estos coches. Sólo tienes que permitir un poco más. No me voy a sentar aquí y juzgar y decir que debería haber hecho eso o aquello, han estado corriendo duro todo el año".

"Es desafortunado que se hayan tocado, es desafortunado que sea algo tan grande. Pero lo principal es que Max está bien".

"Para ser sincero, es un poco como el sábado con George (Russell) y Carlos (Sainz), es la primera vuelta, todavía tenemos los neumáticos un poco fríos, el combustible alto, las cosas pasan. Y es una carrera. Pero ciertamente lo siento por Max".

El ex campeón del mundo Fernando Alonso dijo que Hamilton quedó en una posición complicada, y sugirió que ninguno de los dos pilotos tuvo la culpa.

"(Juzgar) el incidente, es difícil, supongo, desde fuera", dijo el español. "Se vio bastante apretado".

"Creo que Lewis tenía más de medio coche al lado de Max. Así que en cierto modo, Lewis no podía desaparecer desde esa línea interior, no es que puedas desaparecer".

"Fue un momento desafortunado de la carrera, pero nada intencionado, ni nada que ninguno de los dos pilotos hiciera mal en mi opinión, así que fue un momento desafortunado".

El compañero de equipo de Hamilton, Valtteri Bottas, que vio cómo se desarrolló el incidente desde la cuarta posición en el pelotón, dijo que el contacto pareció inevitable.

"Bueno, los vi luchando durante la primera vuelta, un poco como (el sábado)", dijo el finlandés. "Tuve la sensación de que algo iba a pasar, pero estaban luchando duro".

"Ese tipo de cosas, eso pasa, son las carreras. Puede ocurrir. Cuando luchas duro, cuando no te rindes. Estoy contento de que Max esté bien porque fue un gran choque. Además, realmente siento que Lewis se merecía la victoria".

Galería: Las mejores fotos del GP de Gran Bretaña de F1

Haz clic en las flechas para pasar las imágenes

El equipo de acrobacia aérea de la RAF, los Red Arrows, actúan para el público en sus BAE Systems Hawk T.Mk.1A. 1 / 47 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images El humo de las Flechas Rojas sobre los edificios de pits 2 / 47 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images El Safety Car en la parrilla 3 / 47 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Fans 4 / 47 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Tom Cruise con Stefano Domenicali, director general de la Fórmula 1 5 / 47 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Actor Tom Cruise 6 / 47 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images El equipo de acrobacia aérea de la RAF, los Red Arrows, se exhiben ante el público en sus BAE Systems Hawk T.Mk.1A. 7 / 47 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, Lewis Hamilton, Mercedes W12 al inicio 8 / 47 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images El coche de Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B sobre una grúa es llevado al garaje 9 / 47 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari SF21, Lewis Hamilton, Mercedes W12, se preparan para liderar el pelotón para la reanudación 10 / 47 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari SF21, Lewis Hamilton, Mercedes W12, Valtteri Bottas, Mercedes W12 11 / 47 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images El actor Tom Cruise y Toto Wolff, director del equipo y consejero delegado de Mercedes AMG, en la parrilla 12 / 47 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images EL Safety Car Charles Leclerc, Ferrari SF21, Lewis Hamilton, Mercedes W12, y el resto del campo a través del pit lane 13 / 47 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Fernando Alonso, Alpine A521 14 / 47 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Mick Schumacher, Haas VF-21 and Nikita Mazepin, Haas VF-21 15 / 47 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Lance Stroll, Aston Martin AMR21 16 / 47 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21, pit stop 17 / 47 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes W12, pit stop 18 / 47 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, Lewis Hamilton, Mercedes W12, lideran al pelotón mientras las luces se ponen en verde 19 / 47 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images El coche de Max Verstappen, el Red Bull Racing RB16B, vuelve al garaje en una grúa 20 / 47 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images El coche de Max Verstappen, el Red Bull Racing RB16B, vuelve al garaje en una grúa 21 / 47 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Mick Schumacher, Haas VF-21, Nikita Mazepin, Haas VF-21 22 / 47 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Ganador Lewis Hamilton, Mercedes W12 con la bandera de Gran Bretaña 23 / 47 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Ganador Lewis Hamilton, Mercedes W12 con la bandera de Gran Bretaña 24 / 47 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Ganador Lewis Hamilton, Mercedes W12 con la bandera de Gran Bretaña 25 / 47 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Ganador Lewis Hamilton, Mercedes W12 con la bandera de Gran Bretaña 26 / 47 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Ganador Lewis Hamilton, Mercedes W12 con la bandera de Gran Bretaña 27 / 47 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari SF21, Lewis Hamilton, Mercedes W12 28 / 47 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C41, hace un trompo después de hacer contacto con Sergio Pérez, Red Bull Racing RB16B 29 / 47 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C41, hace un trompo 30 / 47 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Sergio Pérez, Red Bull Racing RB16B, Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C41 31 / 47 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Lando Norris, McLaren felicita al ganador Lewis Hamilton, Mercedes, en Parc Ferme 32 / 47 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, sale de su coche dañado tras chocar en la primera vuelta 33 / 47 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes W12 34 / 47 Foto de: JEP / Motorsport Images Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo Racing C41, Sergio Pérez, Red Bull Racing RB16B, George Russell, Williams FW43B 35 / 47 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Fans 36 / 47 Foto de: JEP / Motorsport Images Sebastian Vettel, Aston Martin AMR21, Fernando Alonso, Alpine A521, Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21, y el resto del los coches a través del pit lane 37 / 47 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Podio: segundo lugar Charles Leclerc, Ferrari, ganador Lewis Hamilton, Mercedes 38 / 47 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Podio: segundo lugar Charles Leclerc, Ferrari, ganador Lewis Hamilton, Mercedes, y tercer lugar Valtteri Bottas, Mercedes 39 / 47 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Podio: segundo lugar Charles Leclerc, Ferrari, ganador Lewis Hamilton, Mercedes, y tercer lugar Valtteri Bottas, Mercedes 40 / 47 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Fans 41 / 47 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Fans 42 / 47 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari, 2ª posición, en Parc Ferme 43 / 47 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Podio: segundo lugar Charles Leclerc, Ferrari, ganador Lewis Hamilton, Mercedes 44 / 47 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Podio: segundo lugar Charles Leclerc, Ferrari 45 / 47 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Podio: ganador Lewis Hamilton, Mercedes 46 / 47 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Podio: ganador Lewis Hamilton, Mercedes 47 / 47 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images