Verstappen no debería tratar así a su equipo de F1, dice Brundle

Max Verstappen estuvo bastante en el punto de mira durante el Gran Premio de Hungría. No por una buena acción o por su dominio, sino por los insultos y desplantes por radio a su ingeniero y al equipo.

Eso le cayó mal al analista de Sky F1 Martin Brundle: "Hubo muchos chillidos en los mensajes de radio de Max, que regañó a su leal ingeniero y amigo Gianpiero Lambiase y al equipo que le ha dado todas sus victorias en carrera y tres -y probablemente cuatro- campeonatos del mundo en un futuro próximo", escribe el británico en su columna de Sky Sports.

"Siempre digo que no puedes elegir lo que te gusta de los atletas de talla mundial. Vienen como un paquete total que contribuye a su éxito. Soy un gran fan de Max como piloto y como persona, estoy asombrado de su talento, pero me gustaría que no tratara al equipo de esa manera. Su legado debería ser más deportivo, pero todos conocemos las dos palabras que constan de solo siete letras, que serían su reacción a esa afirmación".

La colisión de Verstappen con Lewis Hamilton también apareció en la columna: "Lewis tiene un libro de jugadas diferente cuando está en una pelea con Max", dijo Brundle.

"Eso es algo que, como todos sabemos, aprendió por las malas. Llevó al límite la posición de su coche, algo que Max no dudó en señalar. Finalmente, y de alguna manera inevitable, el frustrado Max vio su oportunidad y atacó a Lewis, que ya había empezado a doblar. Max frenó muy tarde, bloqueó y perdió un poco el control, y los comisarios consideraron que Lewis podría haber dejado un poco más de espacio. Todo se descartó como un incidente de carrera", finalizó el británico.