Otras polémicas por órdenes de equipo en la F1 moderna

El episodio de las órdenes de equipo de McLaren en el Gran Premio de Hungría llevó a muchos -incluyendo a Lando Norris- a sugerir que todo podría haberse evitado si el equipo hubiera parado en boxes primero a Oscar Piastri.

Un esfuerzo un tanto conservador para asegurar la victoria significó que Norris entrara primero en el pitlane para su última parada, ya que el equipo quería cubrir la estrategia de Lewis Hamilton, pero esto significó que el equipo tenía que hacer el cambio en pista para que Piastri consiguiera su primera victoria, debido a que Norris tuvo el undercut sobre su compañero por haberse detenido dos vueltas antes.

Norris finalmente cedió y reconoció que era la decisión correcta a pesar de sus protestas por radio. Probablemente no fue la primera victoria soñada por parte de Piastri, pero ahora el australiano se estrenó como ganador en la máxima categoría en un gran premio.

La F1 ha tenido en el pasado otras polémicas internas por órdenes de equipo, y aunque el cambio de McLaren pareció un gran error, palidece en comparación con algunos de los ejemplos anteriores vistos a lo largo de la historia del campeonato. He aquí un repaso a una serie de anteriores decisiones sobre órdenes de equipo en los últimos 30 años.

1998 Australia - McLaren hace un pacto en la primera curva, Coulthard se ve obligado a dejar paso

Mika Hakkinen, McLaren Mercedes adelanta a David Coulthard, McLaren Foto: Motorsport Images

Con su MP4/13 diseñado por Adrian Newey, McLaren llegó al inicio de la temporada de la F1 1998 en Melbourne con el coche más rápido con diferencia, y con una presión simbólica de Michael Schumacher en las primeras vueltas, que acabó cuando el motor del piloto de Ferrari se rompió en la sexta vuelta. Para los británicos, que prometían mucho pero que habían sufrido problemas de fiabilidad en la pretemporada, la carrera consistía simplemente en conservar las dos primeras posiciones. Mika Häkkinen, que superó a David Coulthard en la lucha por la pole por sólo 43 milésimas, se colocó en cabeza en la primera curva.

McLaren había hecho un pacto para ese gran premio: el piloto que saliera de la primera curva en cabeza recibiría un trato preferencial en cuanto a las órdenes de equipo, para asegurarse de que ninguno de los pilotos forzara demasiado su monoplaza. Con esa medida, el finlandés tenía las de ganar y, cuando ambos pilotos hicieron sus primeras paradas, conservó su posición en cabeza. Entonces, llegó la llamada "fantasma" a boxes. Häkkinen recibió un mensaje por radio que interpretó como una orden para detenerse y montar neumáticos nuevos, y entró al final de la vuelta 36. Sin embargo, no había mecánicos a la vista. Häkkinen pasó por boxes y volvió a la pista, cediendo el liderato a Coulthard.

Tras sus últimas paradas, Coulthard tenía una ventaja de 12 segundos sobre Häkkinen, pero recibió mensajes de McLaren sugiriéndole que invirtiera el orden de carrera con su compañero tras la visita extra de Häkkinen al pitlane. El escocés empezó a ceder para asegurarse de que Häkkinen pudiera acercarse al final, y dejó pasar a su compañero a falta de tres vueltas. Esto provocó muchas críticas por parte de quienes creían que los aficionados habían pagado un buen dinero para ver una carrera y no una procesión orquestada, y el Consejo Mundial del Deporte Motor acabó interviniendo.

1998 Bélgica - Hill manda en la primera victoria de Jordan

El ganador Damon Hill, Jordan 198 en el podio con su compañero de equipo Ralf Schumacher, Jordan 198 Foto: Sutton Images

Un accidente en la primera vuelta había reducido el número de participantes en la carrera de Spa-Francorchamps. El tiempo húmedo en las Ardenas había alterado la fase inicial del Gran Premio de Bélgica de 1998, provocando que la reanudación fuera casi una hora después. En ella, Damon Hill se puso en cabeza desde la tercera posición de la parrilla, ya que el hombre de la pole, Häkkinen, sufrió un trompo en la primera curva, siendo tocado por Johnny Herbert. Mientras tanto, Michael Schumacher ascendió a la segunda posición, y el piloto de Ferrari empezó a acosar a su rival por el título de 1994 y 1995.

El alemán, de forma un tanto inevitable, le arrebató el liderato a Hill en la octava vuelta. El Ferrari era mucho más fuerte en esas condiciones, y la innata sensibilidad de Schumacher con el monoplaza en situaciones de baja adherencia le permitió apretar y conseguir más de tres segundos por vuelta sobre el piloto de Jordan. Entonces, llegó el punto de inflexión. Schumacher se colocó detrás de Coulthard, que se había reincorporado a la pista tras un incidente de Wurz, y no pudo ver al McLaren en Pouhon. Aunque Coulthard trató de dejarle pasar, Schumacher se estrelló contra él. Ambos quedaron fuera de combate.

Hill recuperó el liderato, pero su compañero de equipo, Ralf Schumacher, le alcanzó rápidamente. Sintiendo la presión, y preocupado de que el hermano de Michael pudiera intentar algo arriesgado, el campeón de 1996 expuso su punto de vista por radio en un mensaje directo al director del equipo, Eddie Jordan.

"Voy a decirte algo, y creo que es mejor que lo escuches", imploró Hill. "Si corremos, si competimos los dos, podríamos acabar sin nada, así que depende de Eddie. Tienes que decírselo a Eddie. Si no luchamos entre nosotros, tenemos la oportunidad de conseguir el primero y el segundo puesto. Es su elección".

Le tomó unas cuantas vueltas a Jordan tomar una decisión, entre la idea de asegurar el resultado, o dejar que los dos compitieran, y finalmente optó porque conservaran sus posiciones. El ingeniero de carrera de Schumacher, Sam Michael, fue informado, y el australiano comunicó el veredicto a su piloto, ante un silencio sepulcral. "Ralf, asiente", le dijo, a lo que el teutón respondió, "sí, Sam".

Hill mantuvo el liderato y Jordan consiguió su primer y único doblete en la Fórmula 1. Pero la táctica indignó a los Schumacher: Michael desembolsó el dinero para rescindir el contrato de su hermano menor con Jordan en 1999, y Ralf se marchó a Williams.

2002 Austria - Se prohíben las órdenes de equipo a Ferrari después de que Barrichello redujera la velocidad en la última vuelta.

Michael Schumacher, Ferrari, Rubens Barrichello, Ferrari Foto: Motorsport Images

No era la primera vez que se pedía a Rubens Barrichello que cediera frente a Michael Schumacher en Austria. Una temporada antes, el brasileño le dio el segundo puesto a su compañero de equipo mientras Coulthard se hacía con la victoria, pero este hecho ha pasado desapercibido en gran medida a lo largo de los años gracias a la polémica que suscitó la edición de 2002 de la carrera en el A1-Ring.

La decisión de Ferrari de intercambiar posiciones entre Barrichello y Schumacher no sólo se consideró innecesaria, dada la superioridad absoluta de Ferrari en 2002, sino especialmente atroz, dado que Rubens había liderado todas las vueltas del gran premio menos una. Al fin y al cabo, Barrichello había conseguido la pole, había liderado la carrera y había disipado la amenaza de Schumacher. Y, en medio de una serie de dramas en la zona media -un fallo de motor de Olivier Panis y un choque entre Nick Heidfeld y Takuma Sato-, el americano también comandó durante los periodos de Safety Car.

Schumacher se puso en cabeza brevemente después de que Barrichello hiciera su última parada, pero no tardó en seguir sus pasos y entrar en boxes. Posteriormente, el director de los de Maranello, Jean Todt, fue visto pasando un trozo de papel disimuladamente al jefe técnico, Ross Brawn, quien asintió afirmativamente a su contenido. Barrichello recibió así la orden de apartarse frente a su compañero, y al principio se resistió. Desgraciadamente, las cláusulas contractuales no podían eludirse tan fácilmente. "Deja pasar a Michael para el campeonato", aseveró Jean Todt por radio.

Barrichello esperó hasta el último momento y salió de la última curva de la última vuelta a velocidad media para hacer patente su descontento. Schumacher ganó, pero a costa de la buena voluntad de Ferrari y de su compañero de garaje; fue abucheado en el podio, incluso después de que dejara subir a Barrichello al escalón más alto. Este fue el incidente que provocó la prohibición de las órdenes de equipo pero, ocho años después, los italianos repitieron una jugada similar.

2010 Alemania - Massa recibe un mensaje no tan codificado: "Fernando es más rápido que tú"

Felipe Massa, Ferrari F10 adelanta a Fernando Alonso, Ferrari F10 Foto: Sutton Images

Según el reglamento de la FIA, después de Austria 2002 no se podían dar órdenes de equipo directas por la radio. Así que, en lugar de erradicar la práctica, simplemente se llevó a la clandestinidad, lo que resultó en el mensaje de radio de Ferrari a Felipe Massa en el Gran Premio de Alemania de 2010.

Massa se aprovechó de la lenta salida de Sebastian Vettel para colocarse en cabeza desde la tercera posición de la parrilla, mientras el alemán se centraba en no dejar pasar a Fernando Alonso en la primera curva. No obstante, el español se colocó segundo, y los dos Ferrari empezaron a presionarse entre sí cada vez más, mientras el ingeniero de Massa, Rob Smedley, le decía al americano que mantuviera su defensa y no dejara pasar a Alonso. Mientras tanto, el bicampeón del mundo hablaba por radio con su ingeniero, Andrea Stella, para expresar su consternación porque no le dejara rebasarle.

Finalmente, Ferrari tuvo que tomar una decisión, ya que Alonso era el piloto que estaba luchando por el campeonato, y acabó dando su veredicto a Massa en la vuelta 49. "Fernando es más rápido que tú", dijo Smedley con una cadencia clara y entrecortada. "¿Puedes confirmar que has entendido el mensaje?". Massa respondió a la salida de la horquilla dejándose pasar a Alonso. Smedley añadió: "Muy bien compañero, buen chico. Sigue así. Lo siento".

Como las órdenes de equipo estaban prohibidas, y se consideró que en este caso se había transgredido esa norma, Ferrari fue multada con 100.000 dólares. Sin embargo, la FIA admitió que iba a ser imposible vigilar este asunto, y levantó la prohibición al final de aquella temporada.

2013 Malasia - Vettel desafía el mensaje "Multi 21" y deja furioso a Webber

Mark Webber, Red Bull Racing y Sebastian Vettel, Red Bull Racing. Foto de: Charles Coates / Motorsport Images

Tras un inicio del Gran Premio de Malasia de la F1 2013 afectado por la lluvia, Mark Webber se encontró en el camino hacia el liderato después de que Sebastian Vettel entrara en boxes para montar neumáticos de seco demasiado pronto, y perdiera tiempo luchando con la parte media-alta de la parrilla sobre una superficie de pista que variaba entre mojada y seca. Cuando el australiano paró al final de la séptima vuelta, salió con aire limpio con ventaja sobre su compañero de equipo.

En plena era de alta degradación de Pirelli, esto provocó un tira y afloja entre el equipo y los pilotos para ayudar a conservar los neumáticos; Vettel se quejó de que Webber era demasiado lento e intentó aumentar la presión, pero le dijeron que no apretara para reservar sus gomas. Tal fue la degradación que llevó a ambos pilotos a una estrategia de cuatro detenciones, con Vettel liderando brevemente entre las paradas, ya que los dos se solaparon en sus stints, pero el primer puesto recayó finalmente sobre Webber después de la ronda final de cambio de neumáticos.

Entonces llegó el mensaje de radio, que ha pasado a la historia de la F1: ambos recibieron la orden "Multi 21", un código para que el coche numero 2 (Webber) se mantuviera por delante del 1 (Vettel). Christian Horner, director del equipo, le dijo directamente a Vettel que mantuviera la posición, pero su piloto desafió todas las órdenes. "Esto es una tontería, Seb, vamos", añadió Horner, exasperado por la situación que se desarrollaba en la pista, mientras Webber hacía todo lo posible por mantener la cabeza de carrera.

Pero Vettel hizo el movimiento vencedor en la vuelta 46, en la curva 4, y más bien agravó la situación con una dramática celebración. Antes del podio, Webber se sentó en su asiento y pronunció la frase, "Multi 21, Seb. Sí, Multi 21", conteniendo a duras penas su furia. Y, cuando las entrevistas en el podio eran otra cosa, añadió: "Seb tomó sus propias decisiones y tendrá protección, como siempre". Más tarde, Vettel reconoció que había cometido un error yendo a por la victoria, pero finalmente se reafirmó en su decisión, y declaró: "La conclusión es que estaba compitiendo, era más rápido, le pasé y gané".

Rusia 2018 - Mercedes interviene y Bottas deja pasar a Hamilton

Valtteri Bottas, Mercedes AMG F1 W09, adelanta a Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 W09 Foto por: Andy Hone / Motorsport Images

A Valtteri Bottas siempre se le dio bien el poco querido circuito de Sochi; después de todo, consiguió su primera victoria en F1 en el circuito alrededor del parque de los Juegos Olímpicos de Invierno de 2014, en la costa de Rusia. Y, cuando hizo la pole para la carrera de 2018, parecía que podría cosechar su primera victoria de la temporada en un año en el que había sufrido en relación con Lewis Hamilton.

Hamilton estaba inmerso en una lucha por el título con Vettel en ese momento, aunque sus posibilidades de conseguir un quinto título mundial habían aumentado tras el error del piloto de Ferrari en el Gran Premio de Alemania, donde estrelló su coche contra el muro mientras lideraba. Bottas llegó en cabeza a la primera curva, mientras que Hamilton tuvo que lidiar con Vettel, que le perseguía, y el británico acabó por detrás del Ferrari tras sus respectivas paradas en boxes. Finalmente, Hamilton logró rebasar a su rival.

Una vez que Hamilton consolidó la posición, Bottas recibió un mensaje de su ingeniero, Tony Ross, por radio: "Tienes que dejar pasar a Lewis en la curva 13 en esta vuelta". El finlandés se hizo el remolón de inmediato y dejó pasar a su compañero en Mercedes para asegurarse de que Hamilton ampliara su ventaja en la general hasta los 50 puntos. Aunque Bottas protestó después, afirmando que iba a aumentar el ritmo, un mensaje familiar sonó por la radio.

"Valtteri, soy James", comenzó el entonces jefe de estrategia, James Vowles. "Teníamos un riesgo, Lewis (estaba luchando) contra Vettel. Tiene un pequeño blister. Tenía que hacer esto para asegurarnos, entiendo", dijo entonces.