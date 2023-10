Verstappen entiende a Checo Pérez: "Si funciona, te ves increíble...."

Sergio Pérez se encontró con una oportunidad inesperada en el comienzo del Gran Premio de la Ciudad de México este domingo en el Autódromo Hermanos Rodríguez después de realizar una gran largada desde el quinto cajón de la parrilla de salida.

El piloto de Red Bull Racing llegó a colocarse a la par de Max Verstappen y de Charles Leclerc al aproximarse a la primera curva de la carrera, momento en que intentó un adelantamiento por fuera sobre el piloto de Ferrari.

Desgraciadamente, la maniobra llevó a un contacto entre Pérez y Leclerc, quien no pudo moverse hacia el lado interno ya que allí se encontraba el coche de Verstappen. Como consecuencia de la acción, Pérez debió retirarse de la carrera con importantes daños en su monoplaza.

Verstappen tomó el liderato en ese mismo momento y a partir de allí comenzó a dominar el gran premio, el cual terminaría por ganar cómodamente a pesar de la interrupción con bandera roja por el accidente de Kevin Magnussen que lo llevó a tener que arrancar nuevamente con partida detenida.

Photo by: Andy Hone / Motorsport Images El momento en que Max Verstappen, Charles Leclerc y Sergio Pérez llegan a la primera curva y se produce el contacto.

Al ser preguntado en la conferencia de prensa posterior si consideraba arriesgada la maniobra de Pérez, Verstappen respondió que entendía lo realizado por su compañero de equipo debido a que estaba corriendo como local.

"Lo entiendo porque es su Gran Premio de casa. Quieres estar en el podio, entiendo perfectamente que fuera por el exterior y lo intentara", comenzó el tricampeón mundial.

"Mirando las imágenes, por su puesto, creo que podría haber dejado un poco más de espacio, pero por otro lado si hubiera funcionado, te ves increíble. Creo que es más esa emoción de querer estar en el podio y esta vez no funcionó, por desgracia".

Verstappen explicó además que él estaba centrado en Leclerc en ese momento y que no estaba al tanto de que Pérez estaba por la línea externa.

"En ese momento realmente no vi mucho. En un momento dado, sólo vi que un coche volaba un poco por los aires, pero luego vi las imágenes después de la carrera y entonces puedes comentarlo. Pero mientras conducía es un poco difícil porque me centraba sobre todo en Charles, porque no podía ver lo que pasaba en el exterior", comentó.

