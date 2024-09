¿Cuánto debe preocuparse la F1 por una salida de Verstappen?

Como triple campeón del mundo, Verstappen está acostumbrado a ser el centro de atención en un fin de semana de gran premio, pero en Singapur el piloto de Red Bull Racing acaparó los focos por las razones equivocadas, envuelto en una polémica con la FIA por su lenguaje en la rueda de prensa del jueves.

La saga comenzó con una entrevista del presidente de la FIA, Mohamed Ben Sulayem, con Motorsport.com en la que había instado a la F1 a ir más allá en la erradicación de las palabrotas de las retransmisiones de televisión, y cuando Verstappen describió su coche Red Bull con una palabra ofensiva el jueves, le valió un castigo de servicio comunitario del órgano de gobierno que fue recibido con incredulidad tanto por él mismo como por sus colegas.

En su característico estilo renegado, Verstappen escenificó una protesta con respuestas intencionadamente cortas en las ruedas de prensa oficiales de la FIA tanto el sábado como el domingo, para después celebrar sus propios encuentros con los medios en los que respondía libremente a todas y cada una de las preguntas.

Las acciones de Verstappen no fueron sólo una muestra de su bravuconería rebelde y despreocupación juvenil, ya que había un trasfondo genuino de descontento y amargura por cómo se había desarrollado todo y cómo sentía que los pilotos estaban siendo amordazados en lugar de permitírseles expresarse libremente, al menos en un grado sensato.

"Cuando no puedes ser tú mismo, tienes que enfrentarte a este tipo de tonterías. Estoy en una etapa de mi carrera en la que no quiero tener que lidiar con esto todo el tiempo. Es realmente agotador", afirmó. "Por supuesto, es fantástico tener éxito y ganar carreras, pero una vez que has conseguido todo eso, ganar campeonatos y carreras, también quieres pasártelo bien", dijo.

"Todo el mundo va al límite, pero si tienes que lidiar con todo este tipo de tonterías: para mí, esa no es forma de continuar en el deporte, eso seguro".

Se trata de una amenaza apenas velada de abandonar la categoría, lo que parece extraño en un piloto de 26 años muy bien pagado que ha dominado su disciplina, ha ganado tres títulos mundiales y podría estar en camino de reescribir los libros de historia. Así que, ¿hasta qué punto debería la F1 tomarse en serio las declaraciones de Verstappen sobre su retirada?

Vale la pena señalar que está lejos de ser la primera vez que Verstappen ha señalado su intención de no quedarse para siempre. Después de conseguir su primer campeonato del mundo en 2021, ya declaró que tiene pocas ganas de perseguir los récords de Lewis Hamilton o de competir en la F1 porque sí, y el paso a un calendario de 24 pruebas y carreras sprint también ha mermado su disfrute de formar parte del circo trotamundos.

Christian Horner, Max Verstappen, Red Bull Racing Foto: Erik Junius

"No soy fan de ello en absoluto", dijo al comienzo de la temporada pasada cuando se le pidió su opinión sobre el formato sprint. "Creo que cuando vamos a hacer todo ese tipo de cosas, el fin de semana se vuelve aún más intenso y ya estamos haciendo tantas carreras".

"Estamos entrando en temporadas en las que tienes en un momento dado 24, 25 carreras y si luego empezamos a añadir aún más cosas, para mí no merece la pena de todos modos. No me divierte".

También expresó su preocupación por las reglas de 2026, señalando las características de conducción de los futuros coches como otro factor en su la posibilidad de completar o no su contrato con Red Bull que expira a finales de 2028.

Al hacerlo, Verstappen puede parecer un malcriado, que hace un berrinche cuando no se sale con la suya, pero la realidad es un poco diferente a eso.

Otros pilotos pueden haber lidiado mejor con las crecientes exigencias de la F1, pero vale la pena señalar que Verstappen es un verdadero competidor, que viene de una familia de competidores. Sus éxitos lo han convertido en una superestrella mundial, pero a regañadientes.

Este es el tipo que, después de clasificarse en la pole en Imola, se subió a su simulador personal para ayudar a sus compañeros de sim racing a ganar una carrera virtual de 24 horas, y que ya está poniendo en marcha planes para dirigir su propio equipo GT3 y competir en las 24 Horas de Le Mans, idealmente lo más lejos posible de la F1.

Verstappen se presenta sólo para correr y ganar y está lidiando con todo el ruido adicional... hasta que se canse. Y en su mente, la censura de la FIA y el manoseo, como la multa a Carlos Sainz, de Ferrari, por cruzar la pista después de su accidente en clasificación, son los últimos elementos que están empezando a inclinar la balanza a medida que llega al final de su décima temporada en la serie.

Carlos Sainz, Scuderia Ferrari, regresa al garaje tras caerse en la clasificación, mientras Fernando Alonso, Aston Martin AMR24, le adelanta para volver a boxes. Foto: Simon Galloway / Motorsport Images

"Cuando lo vi, incluso que sea anotado (por los comisarios), me dije, 'Dios mío, ¿qué estamos haciendo? Este tipo de cosas son, para mí, súper tontas. No somos tontos".

Está la cuestión del contrato de larga duración de Verstappen con Red Bull hasta 2028, pero incluso aparte de cualquier cláusula de ruptura que podría verlo mudarse a un equipo rival, la F1 es demasiado absorbente para que Red Bull mantenga a un piloto con su contrato cuando ya no quiere estar allí.

Pero todavía no hemos llegado a ese punto, y se espera que las conversaciones privadas de entre la Asociación de Pilotos de Grandes Premios y la FIA ayuden a aliviar el malestar por este episodio y a encontrar un punto medio.

"No sé hasta qué punto se toman en serio este tipo de cosas", dijo sobre si su protesta sería tomada en serio por el organismo rector. "Pero para mí en un momento dado, cuando es suficiente, es suficiente. Todo seguirá en la Fórmula 1 sin mí, no es un problema, pero tampoco es un problema para mí. Así que es como es".

"Si no puedes ser tú mismo al máximo, entonces es mejor no hablar. Pero nadie quiere eso, porque entonces te conviertes en un robot y así no se debe actuar en el deporte".