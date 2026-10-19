Fórmula 1 GP de Estados Unidos

Max Verstappen revela su próximo objetivo para las carreras de GT

El piloto de Red Bull intenta hacer posible una participación en Spa en torno a sus compromisos en la Fórmula 1.

Alex Harrington

Publicado: 19 oct 2026, 13:34

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#3 Mercedes-AMG Team Verstappen Racing, Mercedes-AMG GT3 EVO: Max Verstappen

Foto de: SRO

Tras una actuación impresionante en Portimao, Max Verstappen espera continuar con sus carreras de GT en Spa-Francorchamps, que describe como su "circuito favorito". Así lo reveló después de terminar noveno en el GT World Challenge Europe el pasado fin de semana, donde compartió el Mercedes de Team Verstappen con Chris Lulham y Ben Barnicoat.

"Es mi circuito favorito, por supuesto, así que estoy intentando hacer que funcione", dijo Verstappen después de la carrera. "Solo necesito planificarlo todo bien para que, por supuesto, cuando llegue [esté] también bien preparado.

"También soy belga, así que es lindo estar allí para disputar uno de los eventos de resistencia más importantes del año. Voy a hacer todo lo posible para estar allí".

Verstappen nació en Bélgica, y su madre, la ex piloto de karting Sophie Kumpen, es belga.

Las 24 Horas de Spa de 2027 se disputarán del 24 al 27 de junio, el fin de semana entre los Grandes Premios de Portugal y Gran Bretaña. La carrera forma parte del Intercontinental GT Challenge, junto a las 12 Horas de Bathurst, las 8 Horas de Texas, las 24 Horas de Nurburgring y Suzuka.

Si bien Verstappen ha sido crítico con el reglamento de Fórmula 1 de 2026, confirmó una extensión de contrato con Red Bull. Pero, al no disfrutar plenamente de lo que ofrece el campeonato, pese a dos victorias consecutivas recientes, está interesado en lo que pueden ofrecerle las carreras de GT.

En mayo corrió las 24 Horas de Nurburgring en el Nordschleife, compartiendo auto con Dani Juncadella, Lucas Auer y Jules Gounon. Lideraron hasta la parte final de la carrera, cuando un problema en el eje de transmisión puso fin anticipado a su participación.

"Compartir el auto con compañeros de equipo es, por supuesto, algo que en realidad no he hecho en mi vida hasta ahora", dijo. "Claro, tuve una primera experiencia en el Nordschleife, así que realmente lo disfruté. Tener ahora la primera oportunidad aquí en el GT World Challenge para mí es simplemente emocionante".

En Portimao, Verstappen compitió contra pilotos a los que conoce desde el karting.

"Con algunos de ellos ya corrí en el pasado", señaló. "Algunos son un poco mayores que yo, pero han logrado mucho en todo el mundo en cada categoría. Así que es un nivel muy alto".

Su objetivo es progresar de manera constante: "Se trata simplemente de avanzar en cada carrera, mejorar, ganar cada vez más experiencia y mostrarte entre todos los grandes del paddock".

No se cree que Bathurst, que se disputa en febrero, esté en su radar, y Suzuka se superpone con el calendario de F1. Eso deja a Nurburgring y Spa como las dos carreras probables para 2027.

Por ahora, su enfoque vuelve a la F1 y al Gran Premio de Estados Unidos de este fin de semana, después de sus victorias en Sepang y Singapur.

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