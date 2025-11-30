Verstappen responde al comentario de Norris sobre que dice "tonterías"

En Qatar, Lando Norris tiene su primer punto de partido para conquistar un título mundial de Fórmula 1. Si el británico suma cuatro puntos más que Oscar Piastri y uno más que Max Verstappen el domingo, la lucha por el título quedará resuelta antes del final de la temporada.

Sin embargo, antes del Gran Premio de Qatar, Verstappen declaró que habría sentenciado el campeonato mucho antes si hubiera estado en el coche de McLaren. Con ese comentario, el neerlandés sugirió que el MCL39 ha sido significativamente más fuerte a lo largo de la temporada que el Red Bull, y que él lo habría aprovechado bien.

Durante la conferencia de prensa del sábado en el Circuito Internacional de Losail, Norris desestimó esa afirmación como una tontería.

"Max puede decir lo que quiera, para ser honesto. De alguna manera se ha ganado el derecho, ha ganado cuatro campeonatos mundiales, le tengo mucho respeto y creo que eso le da a cualquiera mucho mérito", dijo Norris.

"Max generalmente tiene una buena idea de muchas cosas, pero también hay muchas cosas de las que no tiene mucha idea. Esta es la manera de Red Bull de hacer las cosas, esa naturaleza agresiva, simplemente decir tonterías muchas veces."

Lando Norris, Oscar Piastri y Max Verstappen siguen en la lucha por el título. Photo by: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Cuando a Verstappen le preguntaron durante su ronda con los medios neerlandeses en el paddock si estaba diciendo tonterías, el piloto de Red Bull se rió: "No, yo solo pongo todos los hechos sobre la mesa."

Puede ser parte de los habituales juegos mentales en una lucha por el título de F1, aunque Verstappen añadió, en un tono más serio, que una primera lucha por el título inevitablemente trae presión adicional.

"Lo sé por mi propia experiencia también", dijo. "Cuando estás luchando por tu primer título mundial, naturalmente sientes un poco más de presión que en los años posteriores."

Menos que perder que los pilotos de McLaren

Esa presión sobre Norris puede ser visible hasta cierto punto durante el fin de semana de carrera en Qatar, aunque hay que decir que su ventaja debería seguir siendo cómoda.

"Es un poco más complicado para Lando este fin de semana", respondió Verstappen. "Oscar se siente bien otra vez, creo, y también se pudo ver eso en la Q3. Lando aún tiene una ventaja decente, también sobre Oscar, así que es un poco difícil de predecir."

La diferencia de presión también se aplica a la carrera del domingo en Qatar. Zak Brown predijo que Verstappen irá con todo en la Curva 1, precisamente porque tiene mucho menos que perder que la dupla de McLaren.

"Sí, especialmente comparado con Lando", coincide Verstappen. "Creo que él también lo sabe. Pero por otro lado, no estoy demasiado preocupado por eso. Solo intentaré hacer lo mejor posible. Si hay una oportunidad, entonces por supuesto iré a por ella. Pero al mismo tiempo, tampoco quieres hacer nada loco, porque eso no te ayudará de ninguna manera."

