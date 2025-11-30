Todos los campeonatos

Fórmula 1 GP de Qatar

Verstappen responde al comentario de Norris sobre que dice "tonterías"

Lando Norris desestimó la afirmación de Verstappen de que ya habría asegurado el título de Fórmula 1 si hubiera estado conduciendo el McLaren.

Ronald Vording
Ronald Vording
Publicado:
Max Verstappen, Red Bull Racing

Foto de: Clive Rose / Formula 1 via Getty Images

En Qatar, Lando Norris tiene su primer punto de partido para conquistar un título mundial de Fórmula 1. Si el británico suma cuatro puntos más que Oscar Piastri y uno más que Max Verstappen el domingo, la lucha por el título quedará resuelta antes del final de la temporada.

Sin embargo, antes del Gran Premio de Qatar, Verstappen declaró que habría sentenciado el campeonato mucho antes si hubiera estado en el coche de McLaren. Con ese comentario, el neerlandés sugirió que el MCL39 ha sido significativamente más fuerte a lo largo de la temporada que el Red Bull, y que él lo habría aprovechado bien.

Durante la conferencia de prensa del sábado en el Circuito Internacional de Losail, Norris desestimó esa afirmación como una tontería.

"Max puede decir lo que quiera, para ser honesto. De alguna manera se ha ganado el derecho, ha ganado cuatro campeonatos mundiales, le tengo mucho respeto y creo que eso le da a cualquiera mucho mérito", dijo Norris.

"Max generalmente tiene una buena idea de muchas cosas, pero también hay muchas cosas de las que no tiene mucha idea. Esta es la manera de Red Bull de hacer las cosas, esa naturaleza agresiva, simplemente decir tonterías muchas veces."

Lando Norris, Oscar Piastri y Max Verstappen siguen en la lucha por el título.

Lando Norris, Oscar Piastri y Max Verstappen siguen en la lucha por el título.

Photo by: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Cuando a Verstappen le preguntaron durante su ronda con los medios neerlandeses en el paddock si estaba diciendo tonterías, el piloto de Red Bull se rió: "No, yo solo pongo todos los hechos sobre la mesa."

Puede ser parte de los habituales juegos mentales en una lucha por el título de F1, aunque Verstappen añadió, en un tono más serio, que una primera lucha por el título inevitablemente trae presión adicional.

"Lo sé por mi propia experiencia también", dijo. "Cuando estás luchando por tu primer título mundial, naturalmente sientes un poco más de presión que en los años posteriores."

Menos que perder que los pilotos de McLaren

Esa presión sobre Norris puede ser visible hasta cierto punto durante el fin de semana de carrera en Qatar, aunque hay que decir que su ventaja debería seguir siendo cómoda.

"Es un poco más complicado para Lando este fin de semana", respondió Verstappen. "Oscar se siente bien otra vez, creo, y también se pudo ver eso en la Q3. Lando aún tiene una ventaja decente, también sobre Oscar, así que es un poco difícil de predecir."

La diferencia de presión también se aplica a la carrera del domingo en Qatar. Zak Brown predijo que Verstappen irá con todo en la Curva 1, precisamente porque tiene mucho menos que perder que la dupla de McLaren.

"Sí, especialmente comparado con Lando", coincide Verstappen. "Creo que él también lo sabe. Pero por otro lado, no estoy demasiado preocupado por eso. Solo intentaré hacer lo mejor posible. Si hay una oportunidad, entonces por supuesto iré a por ella. Pero al mismo tiempo, tampoco quieres hacer nada loco, porque eso no te ayudará de ninguna manera."

Oscar Piastri, McLaren
Pierre Gasly, Alpine
Fernando Alonso, Aston Martin Racing
George Russell, Mercedes, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes
Esteban Ocon, Haas F1 Team
Oscar Piastri, McLaren
Pierre Gasly, Alpine, Kika Cerqueira Gomes
Metallica band member Robert Trujillo
George Russell, Mercedes
Max Verstappen, Red Bull Racing
Yuki Tsunoda, Red Bull Racing
Pierre Gasly, Alpine, Franco Colapinto, Alpine
George Russell, Mercedes, Esteban Ocon, Haas F1 Team
Lando Norris, McLaren
Carlos Sainz, Williams
Oliver Bearman, Haas F1 Team
Oscar Piastri, McLaren
Pierre Gasly, Alpine
Yuki Tsunoda, Red Bull Racing
Carlos Sainz Sr, Frederic Vasseur, Ferrari, James Vowles, Williams
James Hetfield of Metallica
Adrian Newey, Managing Technical Partner of Aston Martin F1 Team
Toto Wolff, Mercedes
George Russell, Mercedes
Charles Leclerc, Ferrari
Esteban Ocon, Haas F1 Team
Isack Hadjar, Racing Bulls Team
Oscar Piastri, McLaren, George Russell, Mercedes
Oscar Piastri, McLaren
Oscar Piastri, McLaren
Liam Lawson, Racing Bulls Team
Charles Leclerc, Ferrari
Max Verstappen, Red Bull Racing
Pierre Gasly, Alpine
Charles Leclerc, Ferrari
Lando Norris, McLaren
Lando Norris, McLaren, Max Verstappen, Red Bull Racing
Lando Norris, McLaren, George Russell, Mercedes
Oscar Piastri, McLaren, Zak Brown, McLaren
Lewis Hamilton, Ferrari
Max Verstappen, Red Bull Racing
Charles Leclerc, Ferrari
Pierre Gasly, Alpine
Max Verstappen, Red Bull Racing
Lewis Hamilton, Ferrari
Franco Colapinto, Alpine
Lando Norris, McLaren, Isack Hadjar, Racing Bulls Team
Charles Leclerc, Ferrari
Pierre Gasly, Alpine
Oscar Piastri, McLaren
Lando Norris, McLaren, Oscar Piastri, McLaren
Lewis Hamilton, Ferrari
Max Verstappen, Red Bull Racing
Oscar Piastri, McLaren
Lando Norris, McLaren
