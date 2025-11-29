Brown espera un ataque de Verstappen en Qatar: "No querrás perderte la salida"

El CEO de McLaren F1, Zak Brown, dijo que "no se perdería la salida" del GP de Qatar de este domingo, ya que espera que un Max Verstappen ultra agresivo ataque a Lando Norris y Oscar Piastri.

Verstappen se clasificó tercero detrás del poleman Piastri el sábado, con Norris saliendo desde la segunda posición en el lado sucio de la parrilla. Si esas posiciones se mantuvieran sin cambios durante la carrera, Verstappen quedaría matemáticamente fuera de la lucha por el campeonato, y una victoria de Piastri llevaría la pelea interna de McLaren hasta el límite en Abu Dhabi.

Y con el circuito de Losail en Doha siendo casi imposible de adelantar y las estrategias bloqueadas en un obligatorio de dos paradas, Brown espera que el cuatro veces campeón del mundo sea extremadamente agresivo al inicio de las 57 vueltas del GP del domingo.

"Ah, seguro, y sabes que va a intentar liderar en la curva uno, así que no me perdería la salida del gran premio de mañana", dijo Brown a F1 TV.

"Nuestro objetivo es asegurarnos de que McLaren gane este campeonato, así que si podemos terminar donde empezamos aquí y simplemente tener una carrera entre dos caballos en Abu Dhabi, ese es nuestro objetivo. Y si quieren invertir posiciones, eso depende de ellos, a mí no me importa.

"Es el negocio de siempre, ellos conocen las reglas, nos encanta verlos competir, se pelean duro pero limpio, así que saben que si pueden controlar la situación, llegaremos bien a Abu Dhabi. Pero veamos, primero tienen que hacerlo."

Photo by: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

El asesor de Red Bull, Helmut Marko, también espera fuegos artificiales de su piloto. "Claro. Y cuando sabes que Max está a tu lado, la mayoría de los pilotos se ponen nerviosos", dijo a Sky Alemania.

Ampliando su comentario a Motorsport.com, explicó: "Adelantar es casi imposible. Creo que tienes que hacerlo en la primera curva o en las dos primeras vueltas. Pero tenemos dos paradas y eso ofrece algunas posibilidades tácticas."

Marko cree que Verstappen está en mejor forma para la carrera que en la clasificación después de que Red Bull resolviera los peores problemas de rebote del coche. Y aunque Verstappen todavía tuvo dificultades por sobreviraje en la clasificación, Marko considera que el RB21 puede acercarse más a los McLaren con los compuestos duros que se usarán en la carrera.

"Hicimos muchos cambios. Primero, pusimos otro piso viejo, que estaba en mejor estado que el que estaba dañado, y realizamos algunos otros ajustes", dijo. "Así que lo solucionamos y se notó. Estábamos más o menos medio segundo atrás durante todo el fin de semana. Ahora son solo dos décimas, así que eso nos da confianza.

"Sigo siendo optimista porque la diferencia con los neumáticos medios y duros era aún menor, así que creo que en la carrera podríamos ser competitivos."