Colapinto: "Manejé mal toda la clasificación en Qatar"

Franco Colapinto tuvo otra jornada difícil el sábado en el Circuito Internacional de Lusail, escenario este fin de semana de la 23° y penúltima ronda de la temporada 2025 de la F1.

El piloto argentino, quien el viernes clasificó último para la carera sprint -donde terminó en ese mismo lugar hoy- volvió a repetir resultado a la hora de la clasificación para la competencia principal del domingo.

Colapinto arrancó su participación con una vuelta de 1m22s080, a solamente 20 milésimas de lo hecho en ese momento por Pierre Gasly, sy compañero de equipo, pero luego vio ese registro eliminado por exceder los límites de la pista en la curva 15.

Luego completó otro intento que lo dejó con un tiempo de 1m22s378, en la última posición del clasificador de 20 pilotos.

Colapinto regresó a la pista en los minutos de la Q1 para un intento final, pero su mejora fue hasta 1m21s137 y no logró salir del 20° lugar pese a terminar a menos de un segundo del más rápido, una muestra lo apretada que fue la clasificación.

"Manejé mal toda la clasificación, no estuve bien, no estuve fino. Me fui afuera dos veces en las dos primeras vueltas y la última tampoco fue muy buena", reconoció el piloto de 22 años a ESPN Argentina una vez terminada la actividad.

"Así que nada, estoy triste porque creo que fue todo mío. No manejé bien y no me sentí bien y no cerré una buena vuelta. Así que nada, no fue una buena clasificación", agregó un sincero Colapinto.

Franco Colapinto, Alpine Photo by: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

Más tarde, en diálogo con F1 TV, Colapinto insistió en asumir la responsabilidad por el resultado de la clasificación.

"Fue un poco diferente (respecto a la carrera sprint), cambiamos algunas cosas que creo que iban en la dirección correcta, pero manejé realmente mal toda la sesión. Me fui de pista dos veces y no cerré una buena vuelta, así que es culpa mía y simplemente no hice una buena sesión en general. No fueron vueltas limpias y no se aprovechó al máximo el auto, así que no estoy contento conmigo mismo".

En cuanto a lo que pueda suceder el domingo, el argentino señaló las dificultades para adelantar a otro coche en la pista de Qatar, tal como se hizo evidente en la competencia sprint del sábado.

"Sí, lo intentaremos, pero aquí adelantar es muy difícil, así que será duro, pero lo intentaremos", concluyó.