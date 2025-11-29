La parrilla de salida para el GP de Qatar 2025 de F1
Esta es la parrilla de salida para la carrera del domingo en el GP de Qatar 2025 de F1 que se disputa en el Circuito Internacional de Lusail con la participación de Franco Colapinto.
Lando Norris, McLaren, Oscar Piastri, McLaren, Max Verstappen, Red Bull Racing
Oscar Piastri y Lando Norris compartirán la primera fil de la parrilla de salida el domingo en el Gran Premio de Qatar de F1.
El piloto australiano lideró la clasificación con una vuelta de 1m19s387 para superar por 0s108 a Norris, quien lidera el campeonato con 22 puntos sobre su compañero antes de la carrera del domingo en el Circuito Internacional de Lusail.
Max Verstpapen logró el tercer puesto con un tiempo de 1m19s651 que lo dejó a 0s264 de lo realizado por Piastri. El de Red Bull está obligado a terminar por delante de Norris y en los puntos el domingo para mantener vivas sus esperanzas de campeonato, ya que está a 25 unidades del británico.
La cuarta posición fue de George Russell, a solamente 11 milésimas del tiempo de Verstappen, mientras que Andrea Kimi Antonelli completó los cinco primos con el otro Mercedes.
Isack Hadjar volvió a tener una destacada actuación al ubicarse sexto, delante de los españoles Carlos Sainz y Fernando Alonso.
Pierre Gasly llevó a Alpine hasta la Q3, donde fue noveno por delante de Charles Leclerc, de Ferrari, a la vez que Lewis Hamilton no pasó de la Q1 por tercera clasificación consecutiva tras lo vivido en el GP de Las Vegas y en la qualy sprint de Qatar.
Franco Colapinto terminó último la sesión y arrancará 20° el domingo, detrás de Gabriel Bortoleto, quien fue 14° pero debe cumplir una sanción de cinco puestos por el accidente que ocasionó en el arranque en Las Vegas.
La parrilla de salida para el Gran Premio de Qatar:
|
1
|
Oscar Piastri
|
2
|
Lando Norris
|
3
|
Max Verstappen
|
4
|
George Russell
|
5
|
Kimi Antonelli
|
6
|
Isack Hadjar
|
7
|
Carlos Sainz
|
8
|
Fernando Alonso
|
9
|
Pierre Gasly
|
10
|
Charles Leclerc
|
11
|
Nico Hülkenberg
|
12
|
Liam Lawson
|
13
|
Oliver Bearman
|
14
|
Alexander Albon
|
15
|
Yuki Tsunoda
|
16
|
Esteban Ocon
|
17
|
Lewis Hamilton
|
18
|
Lance Stroll
|
19
|
Gabriel Bortoleto
|
20
|
Franco Colapinto
Resultados completos de la clasificación para el Gran Premio de Qatar:
Q3
|Cla
|Piloto
|#
|Chasis
|Motor
|Vueltas
|Tiempo
|Intervalo
|Neumáticos
|Km/h
|1
|O. Piastri McLaren F1
|81
|McLaren
|Mercedes
|18
|
1'19.387
|S
|245.737
|2
|L. Norris McLaren F1
|4
|McLaren
|Mercedes
|17
|
+0.108
1'19.495
|0.108
|S
|245.404
|3
|M. Verstappen Red Bull Racing
|1
|Red Bull
|Red Bull
|23
|
+0.264
1'19.651
|0.156
|S
|244.923
|4
|G. Russell Mercedes
|63
|Mercedes
|Mercedes
|26
|
+0.275
1'19.662
|0.011
|S
|244.889
|5
|A. Antonelli Mercedes
|12
|Mercedes
|Mercedes
|22
|
+0.459
1'19.846
|0.184
|S
|244.325
|6
|I. Hadjar RB
|6
|RB
|Honda
|20
|
+0.727
1'20.114
|0.268
|S
|243.508
|7
|C. Sainz Williams
|55
|Williams
|Mercedes
|25
|
+0.900
1'20.287
|0.173
|S
|242.983
|8
|F. Alonso Aston Martin Racing
|14
|Aston Martin
|Mercedes
|21
|
+1.031
1'20.418
|0.131
|S
|242.587
|9
|P. Gasly Alpine
|10
|Alpine
|Renault
|21
|
+1.090
1'20.477
|0.059
|S
|242.409
|10
|C. Leclerc Ferrari
|16
|Ferrari
|Ferrari
|23
|
+1.174
1'20.561
|0.084
|S
|242.156
Q2
|Cla
|Piloto
|#
|Chasis
|Motor
|Vueltas
|Tiempo
|Intervalo
|Neumáticos
|Km/h
|1
|O. Piastri McLaren F1
|81
|McLaren
|Mercedes
|12
|
1'19.650
|S
|244.926
|2
|L. Norris McLaren F1
|4
|McLaren
|Mercedes
|12
|
+0.211
1'19.861
|0.211
|S
|244.279
|3
|M. Verstappen Red Bull Racing
|1
|Red Bull
|Red Bull
|16
|
+0.335
1'19.985
|0.124
|S
|243.900
|4
|A. Antonelli Mercedes
|12
|Mercedes
|Mercedes
|16
|
+0.434
1'20.084
|0.099
|S
|243.599
|5
|G. Russell Mercedes
|63
|Mercedes
|Mercedes
|18
|
+0.536
1'20.186
|0.102
|S
|243.289
|6
|F. Alonso Aston Martin Racing
|14
|Aston Martin
|Mercedes
|15
|
+0.569
1'20.219
|0.033
|S
|243.189
|7
|C. Sainz Williams
|55
|Williams
|Mercedes
|19
|
+0.601
1'20.251
|0.032
|S
|243.092
|8
|P. Gasly Alpine
|10
|Alpine
|Renault
|15
|
+0.674
1'20.324
|0.073
|S
|242.871
|9
|C. Leclerc Ferrari
|16
|Ferrari
|Ferrari
|18
|
+0.693
1'20.343
|0.019
|S
|242.813
|10
|I. Hadjar RB
|6
|RB
|Honda
|15
|
+0.700
1'20.350
|0.007
|S
|242.792
|11
|N. Hulkenberg Sauber F1 Team
|27
|Sauber
|Ferrari
|20
|
+0.703
1'20.353
|0.003
|S
|242.783
|12
|L. Lawson RB
|30
|RB
|Honda
|15
|
+0.783
1'20.433
|0.080
|S
|242.542
|13
|O. Bearman Haas F1 Team
|87
|Haas
|Ferrari
|20
|
+0.788
1'20.438
|0.005
|S
|242.527
|14
|G. Bortoleto Sauber F1 Team
|5
|Sauber
|Ferrari
|20
|
+0.884
1'20.534
|0.096
|S
|242.238
|15
|A. Albon Williams
|23
|Williams
|Mercedes
|19
|
+0.979
1'20.629
|0.095
|S
|241.952
Q1
|Cla
|Piloto
|#
|Chasis
|Motor
|Vueltas
|Tiempo
|Intervalo
|Neumáticos
|Km/h
|1
|G. Russell Mercedes
|63
|Mercedes
|Mercedes
|11
|
1'20.074
|S
|243.629
|2
|L. Norris McLaren F1
|4
|McLaren
|Mercedes
|6
|
+0.083
1'20.157
|0.083
|S
|243.377
|3
|O. Piastri McLaren F1
|81
|McLaren
|Mercedes
|6
|
+0.160
1'20.234
|0.077
|S
|243.143
|4
|M. Verstappen Red Bull Racing
|1
|Red Bull
|Red Bull
|9
|
+0.398
1'20.472
|0.238
|S
|242.424
|5
|C. Sainz Williams
|55
|Williams
|Mercedes
|11
|
+0.446
1'20.520
|0.048
|S
|242.280
|6
|L. Lawson RB
|30
|RB
|Honda
|9
|
+0.465
1'20.539
|0.019
|S
|242.223
|7
|O. Bearman Haas F1 Team
|87
|Haas
|Ferrari
|11
|
+0.474
1'20.548
|0.009
|S
|242.195
|8
|C. Leclerc Ferrari
|16
|Ferrari
|Ferrari
|9
|
+0.490
1'20.564
|0.016
|S
|242.147
|9
|A. Antonelli Mercedes
|12
|Mercedes
|Mercedes
|10
|
+0.502
1'20.576
|0.012
|S
|242.111
|10
|F. Alonso Aston Martin Racing
|14
|Aston Martin
|Mercedes
|9
|
+0.524
1'20.598
|0.022
|S
|242.045
|11
|I. Hadjar RB
|6
|RB
|Honda
|9
|
+0.529
1'20.603
|0.005
|S
|242.030
|12
|A. Albon Williams
|23
|Williams
|Mercedes
|11
|
+0.555
1'20.629
|0.026
|S
|241.952
|13
|N. Hulkenberg Sauber F1 Team
|27
|Sauber
|Ferrari
|11
|
+0.556
1'20.630
|0.001
|S
|241.949
|14
|G. Bortoleto Sauber F1 Team
|5
|Sauber
|Ferrari
|11
|
+0.579
1'20.653
|0.023
|S
|241.880
|15
|P. Gasly Alpine
|10
|Alpine
|Renault
|9
|
+0.607
1'20.681
|0.028
|S
|241.796
|16
|Y. Tsunoda Red Bull Racing
|22
|Red Bull
|Red Bull
|9
|
+0.687
1'20.761
|0.080
|S
|241.557
|17
|E. Ocon Haas F1 Team
|31
|Haas
|Ferrari
|11
|
+0.790
1'20.864
|0.103
|S
|241.249
|18
|L. Hamilton Ferrari
|44
|Ferrari
|Ferrari
|9
|
+0.833
1'20.907
|0.043
|S
|241.121
|19
|L. Stroll Aston Martin Racing
|18
|Aston Martin
|Mercedes
|10
|
+0.984
1'21.058
|0.151
|S
|240.672
|20
|F. Colapinto Alpine
|43
|Alpine
|Renault
|9
|
+1.063
1'21.137
|0.079
|S
|240.437
