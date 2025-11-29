La parrilla de salida para el GP de Qatar 2025 de F1

Oscar Piastri y Lando Norris compartirán la primera fil de la parrilla de salida el domingo en el Gran Premio de Qatar de F1.

El piloto australiano lideró la clasificación con una vuelta de 1m19s387 para superar por 0s108 a Norris, quien lidera el campeonato con 22 puntos sobre su compañero antes de la carrera del domingo en el Circuito Internacional de Lusail.

Max Verstpapen logró el tercer puesto con un tiempo de 1m19s651 que lo dejó a 0s264 de lo realizado por Piastri. El de Red Bull está obligado a terminar por delante de Norris y en los puntos el domingo para mantener vivas sus esperanzas de campeonato, ya que está a 25 unidades del británico.

La cuarta posición fue de George Russell, a solamente 11 milésimas del tiempo de Verstappen, mientras que Andrea Kimi Antonelli completó los cinco primos con el otro Mercedes.

Isack Hadjar volvió a tener una destacada actuación al ubicarse sexto, delante de los españoles Carlos Sainz y Fernando Alonso.

Pierre Gasly llevó a Alpine hasta la Q3, donde fue noveno por delante de Charles Leclerc, de Ferrari, a la vez que Lewis Hamilton no pasó de la Q1 por tercera clasificación consecutiva tras lo vivido en el GP de Las Vegas y en la qualy sprint de Qatar.

Franco Colapinto terminó último la sesión y arrancará 20° el domingo, detrás de Gabriel Bortoleto, quien fue 14° pero debe cumplir una sanción de cinco puestos por el accidente que ocasionó en el arranque en Las Vegas.

La parrilla de salida para el Gran Premio de Qatar:

1 Oscar Piastri

(McLaren) 2

Lando Norris

(McLaren) 3 Max Verstappen

(Red Bull) 4

George Russell

(Mercedes) 5 Kimi Antonelli

(Mercedes) 6

Isack Hadjar

(Racing Bulls) 7 Carlos Sainz

(Williams) 8

Fernando Alonso

(Aston Martin) 9 Pierre Gasly

(Alpine) 10

Charles Leclerc

(Ferrari) 11 Nico Hülkenberg

(Stake Sauber) 12

Liam Lawson

(Racing Bulls) 13 Oliver Bearman

(Haas) 14

Alexander Albon

(Williams) 15 Yuki Tsunoda

(Red Bull) 16

Esteban Ocon

(Haas) 17 Lewis Hamilton

(Ferrari) 18 Lance Stroll

(Aston Martin) 19 Gabriel Bortoleto

(Stake Sauber) 20 Franco Colapinto

(Alpine)

Resultados completos de la clasificación para el Gran Premio de Qatar: