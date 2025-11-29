Todos los campeonatos

Fórmula 1 GP de Qatar

La parrilla de salida para el GP de Qatar 2025 de F1

Esta es la parrilla de salida para la carrera del domingo en el GP de Qatar 2025 de F1 que se disputa en el Circuito Internacional de Lusail con la participación de Franco Colapinto.

Federico Faturos
Federico Faturos
Editado:
Lando Norris, McLaren, Oscar Piastri, McLaren, Max Verstappen, Red Bull Racing

Lando Norris, McLaren, Oscar Piastri, McLaren, Max Verstappen, Red Bull Racing

Foto de: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Oscar Piastri y Lando Norris compartirán la primera fil de la parrilla de salida el domingo en el Gran Premio de Qatar de F1.

El piloto australiano lideró la clasificación con una vuelta de 1m19s387 para superar por 0s108 a Norris, quien lidera el campeonato con 22 puntos sobre su compañero antes de la carrera del domingo en el Circuito Internacional de Lusail.

Max Verstpapen logró el tercer puesto con un tiempo de 1m19s651 que lo dejó a 0s264 de lo realizado por Piastri. El de Red Bull está obligado a terminar por delante de Norris y en los puntos el domingo para mantener vivas sus esperanzas de campeonato, ya que está a 25 unidades del británico.

La cuarta posición fue de George Russell, a solamente 11 milésimas del tiempo de Verstappen, mientras que Andrea Kimi Antonelli completó los cinco primos con el otro Mercedes.

Isack Hadjar volvió a tener una destacada actuación al ubicarse sexto, delante de los españoles Carlos Sainz y Fernando Alonso.

Pierre Gasly llevó a Alpine hasta la Q3, donde fue noveno por delante de Charles Leclerc, de Ferrari, a la vez que Lewis Hamilton no pasó de la Q1 por tercera clasificación consecutiva tras lo vivido en el GP de Las Vegas y en la qualy sprint de Qatar.

Franco Colapinto terminó último la sesión y arrancará 20° el domingo, detrás de Gabriel Bortoleto, quien fue 14° pero debe cumplir una sanción de cinco puestos por el accidente que ocasionó en el arranque en Las Vegas.

La parrilla de salida para el Gran Premio de Qatar:

1

  Oscar Piastri
(McLaren)

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 


 

  Lando Norris
(McLaren)

3

  Max Verstappen
(Red Bull)

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 


 

  George Russell
(Mercedes)

5

  Kimi Antonelli
(Mercedes)

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 


 

  Isack Hadjar
(Racing Bulls) 

7

  Carlos Sainz
(Williams)

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 


 

  Fernando Alonso
(Aston Martin)

9

  Pierre Gasly
(Alpine)

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 


 

  Charles Leclerc
(Ferrari)

11

  Nico Hülkenberg
(Stake Sauber)

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 


 

  Liam Lawson
(Racing Bulls)

13

  Oliver Bearman
(Haas)

 

 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 


 

  Alexander Albon
(Williams)

15

  Yuki Tsunoda
(Red Bull)

 

 

 

 

 

16

 

 

 


  Esteban Ocon
(Haas)

17

  Lewis Hamilton
(Ferrari)

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

  Lance Stroll
(Aston Martin)

 

19

  Gabriel Bortoleto
(Stake Sauber)

 

 

 

 

 

 

20

Argentina  Franco Colapinto
(Alpine)

Resultados completos de la clasificación para el Gran Premio de Qatar:

Q3

Q3

Todas las estadísticas
 
Cla Piloto # Chasis Motor Vueltas Tiempo Intervalo Neumáticos Km/h
1 Australia O. Piastri McLaren F1 81 McLaren Mercedes 18

1'19.387

   S 245.737
2 United Kingdom L. Norris McLaren F1 4 McLaren Mercedes 17

+0.108

1'19.495

 0.108 S 245.404
3 Netherlands M. Verstappen Red Bull Racing 1 Red Bull Red Bull 23

+0.264

1'19.651

 0.156 S 244.923
4 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 26

+0.275

1'19.662

 0.011 S 244.889
5 Italy A. Antonelli Mercedes 12 Mercedes Mercedes 22

+0.459

1'19.846

 0.184 S 244.325
6 France I. Hadjar RB 6 RB Honda 20

+0.727

1'20.114

 0.268 S 243.508
7 Spain C. Sainz Williams 55 Williams Mercedes 25

+0.900

1'20.287

 0.173 S 242.983
8 Spain F. Alonso Aston Martin Racing 14 Aston Martin Mercedes 21

+1.031

1'20.418

 0.131 S 242.587
9 France P. Gasly Alpine 10 Alpine Renault 21

+1.090

1'20.477

 0.059 S 242.409
10 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 23

+1.174

1'20.561

 0.084 S 242.156
Ver los resultados completos  

Q2

Todas las estadísticas
 
Cla Piloto # Chasis Motor Vueltas Tiempo Intervalo Neumáticos Km/h
1 Australia O. Piastri McLaren F1 81 McLaren Mercedes 12

1'19.650

   S 244.926
2 United Kingdom L. Norris McLaren F1 4 McLaren Mercedes 12

+0.211

1'19.861

 0.211 S 244.279
3 Netherlands M. Verstappen Red Bull Racing 1 Red Bull Red Bull 16

+0.335

1'19.985

 0.124 S 243.900
4 Italy A. Antonelli Mercedes 12 Mercedes Mercedes 16

+0.434

1'20.084

 0.099 S 243.599
5 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 18

+0.536

1'20.186

 0.102 S 243.289
6 Spain F. Alonso Aston Martin Racing 14 Aston Martin Mercedes 15

+0.569

1'20.219

 0.033 S 243.189
7 Spain C. Sainz Williams 55 Williams Mercedes 19

+0.601

1'20.251

 0.032 S 243.092
8 France P. Gasly Alpine 10 Alpine Renault 15

+0.674

1'20.324

 0.073 S 242.871
9 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 18

+0.693

1'20.343

 0.019 S 242.813
10 France I. Hadjar RB 6 RB Honda 15

+0.700

1'20.350

 0.007 S 242.792
11 Germany N. Hulkenberg Sauber F1 Team 27 Sauber Ferrari 20

+0.703

1'20.353

 0.003 S 242.783
12 New Zealand L. Lawson RB 30 RB Honda 15

+0.783

1'20.433

 0.080 S 242.542
13 United Kingdom O. Bearman Haas F1 Team 87 Haas Ferrari 20

+0.788

1'20.438

 0.005 S 242.527
14 Brazil G. Bortoleto Sauber F1 Team 5 Sauber Ferrari 20

+0.884

1'20.534

 0.096 S 242.238
15 Thailand A. Albon Williams 23 Williams Mercedes 19

+0.979

1'20.629

 0.095 S 241.952
Ver los resultados completos  

Q1

Todas las estadísticas
 
Cla Piloto # Chasis Motor Vueltas Tiempo Intervalo Neumáticos Km/h
1 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 11

1'20.074

   S 243.629
2 United Kingdom L. Norris McLaren F1 4 McLaren Mercedes 6

+0.083

1'20.157

 0.083 S 243.377
3 Australia O. Piastri McLaren F1 81 McLaren Mercedes 6

+0.160

1'20.234

 0.077 S 243.143
4 Netherlands M. Verstappen Red Bull Racing 1 Red Bull Red Bull 9

+0.398

1'20.472

 0.238 S 242.424
5 Spain C. Sainz Williams 55 Williams Mercedes 11

+0.446

1'20.520

 0.048 S 242.280
6 New Zealand L. Lawson RB 30 RB Honda 9

+0.465

1'20.539

 0.019 S 242.223
7 United Kingdom O. Bearman Haas F1 Team 87 Haas Ferrari 11

+0.474

1'20.548

 0.009 S 242.195
8 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 9

+0.490

1'20.564

 0.016 S 242.147
9 Italy A. Antonelli Mercedes 12 Mercedes Mercedes 10

+0.502

1'20.576

 0.012 S 242.111
10 Spain F. Alonso Aston Martin Racing 14 Aston Martin Mercedes 9

+0.524

1'20.598

 0.022 S 242.045
11 France I. Hadjar RB 6 RB Honda 9

+0.529

1'20.603

 0.005 S 242.030
12 Thailand A. Albon Williams 23 Williams Mercedes 11

+0.555

1'20.629

 0.026 S 241.952
13 Germany N. Hulkenberg Sauber F1 Team 27 Sauber Ferrari 11

+0.556

1'20.630

 0.001 S 241.949
14 Brazil G. Bortoleto Sauber F1 Team 5 Sauber Ferrari 11

+0.579

1'20.653

 0.023 S 241.880
15 France P. Gasly Alpine 10 Alpine Renault 9

+0.607

1'20.681

 0.028 S 241.796
16 Japan Y. Tsunoda Red Bull Racing 22 Red Bull Red Bull 9

+0.687

1'20.761

 0.080 S 241.557
17 France E. Ocon Haas F1 Team 31 Haas Ferrari 11

+0.790

1'20.864

 0.103 S 241.249
18 United Kingdom L. Hamilton Ferrari 44 Ferrari Ferrari 9

+0.833

1'20.907

 0.043 S 241.121
19 Canada L. Stroll Aston Martin Racing 18 Aston Martin Mercedes 10

+0.984

1'21.058

 0.151 S 240.672
20 Argentina F. Colapinto Alpine 43 Alpine Renault 9

+1.063

1'21.137

 0.079 S 240.437
Ver los resultados completos  
