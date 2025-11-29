F1 GP Qatar 2025: Campeonato de pilotos y constructores tras la sprint

Luego de la carrera sprint en Qatar, la diferencia en la cima del campeonato de pilotos se ha reducido a solo 22 puntos entre Lando Norris y Oscar Piastri, esto luego de que el australiano se llevó la victoria en la noche en Lusail.

Por su parte, Max Verstappen perdió terreno, un punto, y ahora está a 25 unidades del británico de McLaren.

Sin embargo, el domingo restan 25 puntos en juego. En caso de que el holandés no consiga la victoria el domingo, debe salir de Qatar con una desventaja menor a los 25 puntos para mantenerse en juego en Abu Dhabi.

Campeonato de pilotos tras la sprint de Qatar 2025

Campeonato de constructores tras la sprint de Qatar 2025