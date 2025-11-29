Todos los campeonatos

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestión de alertas sobre noticias de última hora y pilotos favoritos

  • Haz que se oiga tu voz comentando artículos.

Edición

Latinoamérica Latinoamérica
Fórmula 1 GP de Qatar

F1 GP Qatar 2025: Campeonato de pilotos y constructores tras la sprint

Tras la carrera sprint del GP de Qatar de la F1 2025 así queda el estado del campeonato.

Editado:
Lando Norris, McLaren, Oscar Piastri, McLaren, George Russell, Mercedes

Lando Norris, McLaren, Oscar Piastri, McLaren, George Russell, Mercedes

Foto de: Andrew Ferraro / LAT Images via Getty Images

Luego de la carrera sprint en Qatar, la diferencia en la cima del campeonato de pilotos se ha reducido a solo 22 puntos entre Lando Norris y Oscar Piastri, esto luego de que el australiano se llevó la victoria en la noche en Lusail. 

Por su parte, Max Verstappen perdió terreno, un punto, y ahora está a 25 unidades del británico de McLaren. 

Sin embargo, el domingo restan 25 puntos en juego. En caso de que el holandés no consiga la victoria el domingo, debe salir de Qatar con una desventaja menor a los 25 puntos para mantenerse en juego en Abu Dhabi. 

Campeonato de pilotos tras la sprint de Qatar 2025

Pos Piloto Puntos
1 United KingdomL. NorrisMcLaren F1 396
2 AustraliaO. PiastriMcLaren F1 374
3 NetherlandsM. VerstappenRed Bull Racing 371
4 United KingdomG. RussellMercedes 301
5 MonacoC. LeclercFerrari 226
6 United KingdomL. HamiltonFerrari 152
7 ItalyA. AntonelliMercedes 140
8 ThailandA. AlbonWilliams 73
9 FranceI. HadjarRB 51
10 GermanyN. HulkenbergSauber F1 Team 49
11 SpainC. SainzWilliams 49
12 SpainF. AlonsoAston Martin Racing 42
13 United KingdomO. BearmanHaas F1 Team 41
14 New ZealandL. LawsonRB 36
15 FranceE. OconHaas F1 Team 32
16 CanadaL. StrollAston Martin Racing 32
17 JapanY. TsunodaRed Bull Racing 32
18 FranceP. GaslyAlpine 22
19 BrazilG. BortoletoSauber F1 Team 19
20 ArgentinaF. ColapintoAlpine  
21 AustraliaJ. DoohanAlpine  

Campeonato de constructores tras la sprint de Qatar 2025

Pos Equipos Puntos
1 United KingdomMcLaren F1 770
2 GermanyMercedes 441
3 AustriaRed Bull Racing 400
4 ItalyFerrari 378
5 United KingdomWilliams 122
6 ItalyRB 90
7 United KingdomAston Martin Racing 74
8 United StatesHaas F1 Team 73
9 SwitzerlandSauber F1 Team 68
10 FranceAlpine 22
Más de la Fórmula 1:

Comparte o guarda esta historia

Artículo previo Piastri gana la carrera sprint del GP de Qatar de F1 y Colapinto es 20°
Artículo siguiente Así vivimos la clasificación para el GP de Qatar de F1 2025

Comentarios destacados

Últimas noticias

Leclerc, noche de pesadilla: Normalmente soy optimista, hoy no. El SF-25 es lento

Leclerc, noche de pesadilla: Normalmente soy optimista, hoy no. El SF-25 es lento

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Qatar
Leclerc, noche de pesadilla: Normalmente soy optimista, hoy no. El SF-25 es lento
Gasly explica el cambio que logró con Alpine en el GP de Qatar de F1

Gasly explica el cambio que logró con Alpine en el GP de Qatar de F1

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Qatar
Gasly explica el cambio que logró con Alpine en el GP de Qatar de F1
La debacle de Ferrari F1 en Qatar deja sin palabras a Hamilton y Leclerc

La debacle de Ferrari F1 en Qatar deja sin palabras a Hamilton y Leclerc

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Qatar
La debacle de Ferrari F1 en Qatar deja sin palabras a Hamilton y Leclerc
Piastri tras la pole en Qatar: "¿Todo o nada? Así me siento en este momento"

Piastri tras la pole en Qatar: "¿Todo o nada? Así me siento en este momento"

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Qatar
Piastri tras la pole en Qatar: "¿Todo o nada? Así me siento en este momento"

Contáctenos

© 2025 Motorsport Network Todos los derechos reservados.

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestión de alertas sobre noticias de última hora y pilotos favoritos

  • Haz que se oiga tu voz comentando artículos.

Edición

Latinoamérica Latinoamérica
Filtros