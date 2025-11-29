Cuatro pilotos, entre ellos Colapinto, salen desde el pitlane en la carrera sprint del GP de Qatar de F1

Alpine anunció que tanto Franco Colapinto como Pierre Gasly comenzarán la carrera sprint del sábado en el Circuito Internacional de Lusail desde el pitlane.

Los dos pilotos de la escudería de Enstone terminaron en las dos últimas posiciones el viernes en la clasificación sprint, en una sesión especialmente difícil en la que Colapinto indicó que ambos coches tuvieron problemas por daños en el piso sufridos durante la práctica libre.

"No tuve grip en toda la sesión, creo que es más el hecho de tener poca carga. Después del FP1, los dos rompimos mucho el piso porque iba saltando mucho el auto en las curvas rápidas, los dos lo perdimos y se rompió mucho el piso de los dos autos", dijo Colapinto a ESPN Argentina.

"Tuvimos que cambiarlo, pero no tenemos más nuevos, entonces son pisos otra vez con poca carga y creo que eso fue lo que más complicó. Con la goma dura en la FP1 no iba mal, pero después perdimos mucho ritmo".

Franco Colapinto, Alpine, tras la clasificación sprint en Qatar. Photo by: Zak Mauger / LAT Images via Getty Images

Como los coches quedan en parque cerrado tras cada sesión de clasificación, los equipos tienen prohibido realizar cambios. Para ello, deben salir de parque cerrado y arrancar la carrera desde el pitlane, una decisión que tomó Alpine para llevar adelante modificaciones con el objetivo de mejorar el rendimiento en la sprint y también probar soluciones para el resto del fin de semana.

"Pierre y Franco comenzarán la carrera sprint del Gran Premio de Qatar de hoy desde el pit lane después de que el equipo realizara cambios de puesta a punto en ambos autos bajo condiciones de parque cerrado", informó la escudería.

Además de Colapinto y Gasly, Lewis Hamilton y Lance Stroll también arrancarán desde el pitlane por los mismos motivos.

Según fue informado oficialmente, Alpine realizó cambios en la puesta a punto de la suspensión, algo que también llevaron a cabo Ferrari y Aston Martin para Hamilton y Stroll, respectivamente, a lo que sumaron un cambio de alerón trasero para el británico y modificaciones más profundas para el canadiense, como en la columna de dirección, en el difusor y en los parámetros asociados con la calibración de la gestión de energía de la unidad de potencia.

Los cuatro pilotos se alinearán en el carril de pits, dando prioridad al piloto que clasificó delante, por lo que Stroll, que fue 16°, estará al frente de la fila, seguido de Hamilton y los dos pilotos de Alpine, con Colapinto detrás de Gasly.