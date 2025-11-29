Verstappen: Perder el título de F1 2025 no será por el choque del GP de España

Max Verstappen considera que su incidente del Gran Premio de España no será la razón por la cual pierda el campeonato mundial de Fórmula 1 2025 si un piloto de McLaren termina ganándolo.

El piloto de Red Bull está igualado con Oscar Piastri, que marcha segundo, y a 24 puntos del líder Lando Norris, con 58 disponibles en los fines de semana restantes de Qatar y Abu Dhabi.

En realidad es bastante notable que Verstappen siquiera esté en la conversación por el título, teniendo en cuenta el dominio previo del dúo de McLaren y lo mucho que Red Bull sufrió con su coche durante buena parte del año.

Pero las mejoras introducidas para la ronda 16 en Monza marcaron un punto de inflexión para la escudería austríaca y luego siguieron cuatro victorias en siete carreras, permitiendo a Verstappen recortar la desventaja de 104 puntos que tenía respecto a la cima.

El cuatro veces campeón del mundo ha sido considerado ampliamente como el mejor piloto de 2025, pero hubo un "punto de crítica", como lo describió Verstappen, que fue Barcelona en junio.

Allí Verstappen terminó décimo tras recibir una penalización de 10 segundos por colisionar con George Russell en las últimas vueltas, luego de haberse enfurecido porque su equipo le pidió erróneamente que cediera el cuarto puesto al piloto de Mercedes.

Charles Leclerc, Ferrari, Lando Norris, McLaren, Oscar Piastri, McLaren, Max Verstappen, Red Bull Racing Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images via Getty Images

Esto se debió a que Verstappen, que acababa de perder el tercer puesto ante Charles Leclerc en la resalida tras el coche de seguridad, tomó la vía de escape de la Curva 1 después de que Russell se arrojara por dentro y golpeara rueda con rueda.

Red Bull asumió que los comisarios estaban por sancionar al neerlandés, pero luego quedó claro que no lo iban a hacer y, al no estar de acuerdo con la orden, Verstappen perdió la calma.

Todo el incidente le costó entre nueve y once puntos y, aunque le dijo a F1TV "me arrepiento de cómo lo manejé en ese momento", cree que eso no define toda su campaña.

"También hay que entender cómo llegué a ese punto", dijo Verstappen, antes de clasificar sexto para la carrera sprint del sábado en Qatar.

"Entonces, hicimos muchas cosas mal en esa decisión antes incluso de llegar al, cómo lo llamarías, al momento en que me enojé o lo que sea. Pero también es porque me importa mucho. También podría haber dicho fácilmente: 'bueno, no importa, la carrera ya está perdida igual', pero no soy así.

"Pero claro, ese es un momento que mirás hacia atrás y no está bien, pero tampoco es un momento que, al final de la temporada, digamos que pierdo el campeonato, no es un momento en el que yo vaya a decir 'ese fue el momento en que lo perdí', porque lo hemos perdido por nuestro rendimiento general.

"También seguimos en la pelea por nuestro rendimiento, porque maximizamos o rendimos por encima en otros lugares, o simplemente fuimos mejores en la ejecución."

Max Verstappen, Red Bull Racing Photo by: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Verstappen luego afirmó que siente que ha "maximizado prácticamente" cada otro fin de semana, pero también admitió que esa no es la única razón por la que sigue en la lucha por el título.

Aunque el piloto de Red Bull ha disfrutado de un resurgimiento tardío, errores costosos de Norris, Piastri y el equipo McLaren en general lo han mantenido en la conversación.

Piastri, por ejemplo, se estrelló en la primera vuelta en Bakú, y el dúo de McLaren también chocó en la sprint de Austin, mientras que ambos fueron descalificados del Gran Premio de Las Vegas por desgaste excesivo del patín.

"Escucha, si no sucede, no va a cambiar mi vida", dijo Verstappen. "¿Cinco? Genial si gano otro, pero también tenemos que ser realistas.

"Seguimos en esta pelea, todavía, por los errores de otras personas, no por lo que hicimos, si mirás toda la temporada.

"Sí, lo hicimos muy bien. Maximizamos prácticamente todas las carreras antes de las que mencioné, pero si hubiésemos estado en la posición de tener un coche tan dominante como el que tuvieron ellos, digámoslo así, el campeonato habría terminado hace mucho tiempo."