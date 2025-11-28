Todos los campeonatos

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestión de alertas sobre noticias de última hora y pilotos favoritos

  • Haz que se oiga tu voz comentando artículos.

Edición

Latinoamérica Latinoamérica
Fórmula 1 GP de Qatar

Alpine necesita "paciencia, sentido común y coherencia", dice Nielsen

Steve Nielsen afirma que no hay "varita mágica" mientras Alpine busca reconstruirse tras años de cambios.

Federico Faturos
Federico Faturos
Editado:
Steve Nielsen, Director Alpine F1

Steve Nielsen, Director Alpine F1

Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

El director general de Alpine, Steve Nielsen, afirma que el equipo con base en Enstone necesita "paciencia, sentido común y coherencia" en el futuro previsible mientras intenta recuperar su lugar como una de las fuerzas líderes en la Fórmula 1.

Nielsen llegó a Alpine en septiembre para asumir el cargo de director general que había quedado vacante tras la repentina salida de Oliver Oakes a principios de mayo después del Gran Premio de Miami. Su llegada también supuso un reencuentro con Flavio Briatore, quien se incorporó en junio de 2024 como asesor ejecutivo y líder de facto de Alpine, en lo que se convirtió en el último gran cambio dentro de una larga serie de reorganizaciones en la cúpula de la organización.

Dado que la estructura de gestión de Alpine parece haberse estabilizado, Nielsen considera que ahora es momento de que el equipo se desarrolle con un período largo y duradero de estabilidad, aunque reconoce que ese tipo de lujo es difícil de obtener en la F1.

"Ha habido demasiados cambios en los últimos años en Enstone. No critico a ninguno de mis predecesores, pero es tiempo de paciencia, sentido común y coherencia. Queremos que el equipo sea mejor, y la paciencia y la Fórmula 1 no se llevan bien, pero esa es la tarea."

Franco Colapinto, Alpine

Franco Colapinto, Alpine

Photo by: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Briatore ha dicho más de una vez este año que Alpine necesita tener una temporada competitiva en 2026 y luchar por podios ante las nuevas regulaciones que entrarán en vigor y el paso del equipo a un acuerdo de escudería cliente con Mercedes para sus unidades de potencia. Nielsen pareció frenar esas expectativas al advertir que no hay "varitas mágicas" en la F1, ya que Alpine se enfrenta a un lento proceso de reconstrucción.

"Tenemos que pasar los próximos años construyendo, y es un proceso lento y arduo. Es la F1: no hay varitas mágicas. Tienes que corregir un millón de detalles —en el lugar, y en la gente. Más que nada, es un negocio de personas. Así que, de alguna forma, he vuelto a aprender esa lección", dijo.

Nielsen reconoció a comienzos de este mes, en declaraciones a Motorsport.com, que el equipo se vio sorprendido por cómo sus rivales del medio del pelotón continuaron mejorando sus coches durante la campaña 2025, mientras Alpine decidió detener el desarrollo en junio, lo que dejó al equipo último en el actual campeonato de constructores con apenas un tercio de los puntos que su rival más cercano.

Sin embargo, se mostró categórico en que Alpine aún tiene la pasión necesaria para recuperarse de su forma actual, al insistir nuevamente en la necesidad de coherencia.

"Es un cliché, pero es un equipo de carreras. Está lleno de gente con espíritu de competición. Ha tenido resultados dispares últimamente, pero creo que hay pasión y voluntad de devolverlo al lugar donde ha estado en el pasado. La dedicación es enorme, desde arriba hasta abajo en la empresa. Y es mi trabajo coordinar eso, fortalecer las áreas que son buenas, fortalecer las áreas donde somos débiles y aportar algo de sentido común y coherencia a la gestión."

Más de la Fórmula 1:

Comparte o guarda esta historia

Artículo previo Detenido el expiloto de F1 Adrian Sutil por presunto fraude grave

Comentarios destacados
Federico Faturos
Más de
Federico Faturos
Colapinto explica los daños que afectaron a los dos Alpine en la qualy sprint de Qatar

Colapinto explica los daños que afectaron a los dos Alpine en la qualy sprint de Qatar

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Qatar
Colapinto explica los daños que afectaron a los dos Alpine en la qualy sprint de Qatar
La parrilla de salida para la carrera sprint del GP de Qatar 2025 de F1

La parrilla de salida para la carrera sprint del GP de Qatar 2025 de F1

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Qatar
La parrilla de salida para la carrera sprint del GP de Qatar 2025 de F1
Piastri logra la pole sprint en Qatar y Colapinto es 20°

Piastri logra la pole sprint en Qatar y Colapinto es 20°

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Qatar
Piastri logra la pole sprint en Qatar y Colapinto es 20°
Alpine
Más de
Alpine
Ocon, a un año de su último GP con Alpine: "La vida no era agradable"

Ocon, a un año de su último GP con Alpine: "La vida no era agradable"

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Qatar
Ocon, a un año de su último GP con Alpine: "La vida no era agradable"
Por qué Colapinto cree que Qatar puede ser bueno para Alpine F1

Por qué Colapinto cree que Qatar puede ser bueno para Alpine F1

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Qatar
Por qué Colapinto cree que Qatar puede ser bueno para Alpine F1
Gasly señala lo positivo de Alpine en Las Vegas pese a ser chocado al inicio

Gasly señala lo positivo de Alpine en Las Vegas pese a ser chocado al inicio

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Las Vegas
Gasly señala lo positivo de Alpine en Las Vegas pese a ser chocado al inicio

Últimas noticias

Leclerc: "Podríamos haber estado entre los 5 primeros, pero somos muy lentos"

Leclerc: "Podríamos haber estado entre los 5 primeros, pero somos muy lentos"

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Qatar
Leclerc: "Podríamos haber estado entre los 5 primeros, pero somos muy lentos"
Hamilton se queda sin palabras tras clasificarse 18 para la sprint

Hamilton se queda sin palabras tras clasificarse 18 para la sprint

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Qatar
Hamilton se queda sin palabras tras clasificarse 18 para la sprint
Alpine necesita "paciencia, sentido común y coherencia", dice Nielsen

Alpine necesita "paciencia, sentido común y coherencia", dice Nielsen

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Qatar
Alpine necesita "paciencia, sentido común y coherencia", dice Nielsen
Detenido el expiloto de F1 Adrian Sutil por presunto fraude grave

Detenido el expiloto de F1 Adrian Sutil por presunto fraude grave

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
Detenido el expiloto de F1 Adrian Sutil por presunto fraude grave

Contáctenos

© 2025 Motorsport Network Todos los derechos reservados.

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestión de alertas sobre noticias de última hora y pilotos favoritos

  • Haz que se oiga tu voz comentando artículos.

Edición

Latinoamérica Latinoamérica
Filtros