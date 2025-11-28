Alpine necesita "paciencia, sentido común y coherencia", dice Nielsen

El director general de Alpine, Steve Nielsen, afirma que el equipo con base en Enstone necesita "paciencia, sentido común y coherencia" en el futuro previsible mientras intenta recuperar su lugar como una de las fuerzas líderes en la Fórmula 1.

Nielsen llegó a Alpine en septiembre para asumir el cargo de director general que había quedado vacante tras la repentina salida de Oliver Oakes a principios de mayo después del Gran Premio de Miami. Su llegada también supuso un reencuentro con Flavio Briatore, quien se incorporó en junio de 2024 como asesor ejecutivo y líder de facto de Alpine, en lo que se convirtió en el último gran cambio dentro de una larga serie de reorganizaciones en la cúpula de la organización.

Dado que la estructura de gestión de Alpine parece haberse estabilizado, Nielsen considera que ahora es momento de que el equipo se desarrolle con un período largo y duradero de estabilidad, aunque reconoce que ese tipo de lujo es difícil de obtener en la F1.

"Ha habido demasiados cambios en los últimos años en Enstone. No critico a ninguno de mis predecesores, pero es tiempo de paciencia, sentido común y coherencia. Queremos que el equipo sea mejor, y la paciencia y la Fórmula 1 no se llevan bien, pero esa es la tarea."

Briatore ha dicho más de una vez este año que Alpine necesita tener una temporada competitiva en 2026 y luchar por podios ante las nuevas regulaciones que entrarán en vigor y el paso del equipo a un acuerdo de escudería cliente con Mercedes para sus unidades de potencia. Nielsen pareció frenar esas expectativas al advertir que no hay "varitas mágicas" en la F1, ya que Alpine se enfrenta a un lento proceso de reconstrucción.

"Tenemos que pasar los próximos años construyendo, y es un proceso lento y arduo. Es la F1: no hay varitas mágicas. Tienes que corregir un millón de detalles —en el lugar, y en la gente. Más que nada, es un negocio de personas. Así que, de alguna forma, he vuelto a aprender esa lección", dijo.

Nielsen reconoció a comienzos de este mes, en declaraciones a Motorsport.com, que el equipo se vio sorprendido por cómo sus rivales del medio del pelotón continuaron mejorando sus coches durante la campaña 2025, mientras Alpine decidió detener el desarrollo en junio, lo que dejó al equipo último en el actual campeonato de constructores con apenas un tercio de los puntos que su rival más cercano.

Sin embargo, se mostró categórico en que Alpine aún tiene la pasión necesaria para recuperarse de su forma actual, al insistir nuevamente en la necesidad de coherencia.

"Es un cliché, pero es un equipo de carreras. Está lleno de gente con espíritu de competición. Ha tenido resultados dispares últimamente, pero creo que hay pasión y voluntad de devolverlo al lugar donde ha estado en el pasado. La dedicación es enorme, desde arriba hasta abajo en la empresa. Y es mi trabajo coordinar eso, fortalecer las áreas que son buenas, fortalecer las áreas donde somos débiles y aportar algo de sentido común y coherencia a la gestión."