Mientras Oscar Piastri se hacía con la pole al sprint en Qatar con un nuevo récord de la pista, su compañero de equipo en McLaren , Lando Norris, tuvo que conformarse por tercera vez. Había registrado un tiempo de 1.20.285 en su primera tanda en el SQ3 y no lo mejoraría en la vuelta cronometrada final.

Había una razón para ello: justo antes de empezar su vuelta rápida, Alexander Albon en el Williams le adelantó para empezar su vuelta final. Como resultado, no estaba conduciendo en aire libre y por lo tanto perdió algo de carga aerodinámica.

"Es culpa nuestra por salir tan tarde", declaró Norris por la radio de a bordo tras la sesión, cuando el ingeniero de carrera Will Joseph le informó de que había terminado tercero. Joseph no estaba del todo de acuerdo: "¡Has dejado pasar a Albon!". Norris admitió que había sido culpa suya. Una vez que salió y se presentó para la entrevista tras la clasificación al sprint, el líder del campeonato declaró que, efectivamente, le había molestado el Williams. "Pero así es la vida", dijo el británico.

Al final, a Norris le faltaron más de dos décimas de segundo para hacerse con la pole al sprint, pero su primera tanda fue lo suficientemente buena como para hacerse con la tercera plaza de salida. "La velocidad estaba ahí", señaló entonces. "Simplemente cometí un error en la última curva de mi primera vuelta y no lo hice bien. Así que no, la velocidad estaba ahí; simplemente no la terminé".

En el sprint, Norris aún no puede proclamarse campeón del mundo. Tiene una ventaja de 24 puntos sobre Max Verstappen y Piastri, con un máximo de 50 puntos restantes después del sprint. Sin embargo, Norris puede hacer un buen negocio para aumentar sus opciones al título el domingo, aunque como líder del campeonato, también es el que más tiene que perder, pero no dejará que eso le detenga. "Sería estúpido si no intentara ganar", dijo Norris, que al mismo tiempo no tiene grandes esperanzas puestas en el sprint. "Estoy aquí para ganar. Así que veré lo que puedo encontrar esta noche y lo que podemos hacer mañana. Aquí es imposible adelantar, así que probablemente acabaré tercero. Pero si puedo alcanzar a George [Russell] en la salida, probablemente sea lo máximo a lo que pueda aspirar".